寶格麗成本屆香港金像獎紅毯大贏家 包下影后、最佳女配角行頭
第38屆香港電影金像獎頒獎典禮（Hong Kong Film Awards），在昨晚（4/14）順利落幕，《無雙》成為本屆最大贏家，囊括多項大家。然而，人人關注的星光紅毯，則是寶格麗（BVLGARI）包下了多數女星行頭，成為當晚曝光量最大的珠寶品牌。
高級珠寶、鑽石絕對是紅毯造型，女星搭配時不可或缺的要角，除了能增添華麗感之外，更能成為視覺上的焦點。本屆香港電影金像獎頒獎典禮時，順利以《三夫》奪下影后的曾美惠孜就以黑色低胸禮服搭配了寶格麗的Serpenti系列項鍊和戒指，驚豔紅毯。而且她在登台領取最佳女主角講座時，頸上的蛇型鑽石項鍊更是搶眼。不僅如此，包括了拿下最佳女配角的惠英紅也是戴著寶格麗的耳環和Serpenti珠寶腕表登上紅毯，同時還拎著一只Serpenti側背包，十分的貴氣。
另外，新婚後首度現身的文詠珊則以鮮黃色禮服混搭了寶格麗高達千萬元的珠寶出席香港金像獎頒獎典禮，成為紅毯上的「嬌」點。而以褲裝登場的謝安琪也同樣很吸睛，黑色的造型搭配了大紅唇與De Beers的戒指與耳環，霸氣十足。昨晚與「張志明」合體的「余春嬌」楊千嬅，則挑選了Harry Winston的耳環，來陪襯她當晚的性感低胸禮服與紅色系髮型，簡單又不失優雅，說明了珠寶不需要多，足以點綴出重點即可。
留言