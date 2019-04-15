寶格麗成本屆香港金像獎紅毯大贏家 包下影后、最佳女配角行頭

2019-04-15 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



第38屆香港電影金像獎頒獎典禮（Hong Kong Film Awards），在昨晚（4/14）順利落幕，《無雙》成為本屆最大贏家，囊括多項大家。然而，人人關注的星光紅毯，則是寶格麗（BVLGARI）包下了多數女星行頭，成為當晚曝光量最大的珠寶品牌。

高級珠寶、鑽石絕對是紅毯造型，女星搭配時不可或缺的要角，除了能增添華麗感之外，更能成為視覺上的焦點。本屆香港電影金像獎頒獎典禮時，順利以《三夫》奪下影后的曾美惠孜就以黑色低胸禮服搭配了寶格麗的Serpenti系列項鍊和戒指，驚豔紅毯。而且她在登台領取最佳女主角講座時，頸上的蛇型鑽石項鍊更是搶眼。不僅如此，包括了拿下最佳女配角的惠英紅也是戴著寶格麗的耳環和Serpenti珠寶腕表登上紅毯，同時還拎著一只Serpenti側背包，十分的貴氣。