「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！

2019-04-14 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今天是第38屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）的頒獎典禮登場的日子，而星光熠熠的紅毯，亦是眾家媒體的焦點。而「春嬌與志明」的楊千嬅、余文樂雖沒有新作品入圍，仍舊義氣相挺，並再度在頒獎典禮紅毯合體，背後原因超暖心。

多年前演出「春嬌與志明」倍受港台兩地影迷喜愛，至今人氣仍不墜的女星楊千嬅和台灣女婿余文樂，雖然在本屆香港電影金像獎並沒有作品入圍，但仍盛裝出席。原因在於，去年，金像獎新增《金像同行Caring Partner》項目，而2019大會就選定了關注基層孩童的慈善機構，並邀請郭富城為大使，推動大家一起重視貧困兒童問題。同時在3月底時，推出一系列的「小孩有夢」短片，找來了包括楊千嬅、余文樂和謝安琪及毛舜筠參與一系列單元故事製作。