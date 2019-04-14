「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！
今天是第38屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）的頒獎典禮登場的日子，而星光熠熠的紅毯，亦是眾家媒體的焦點。而「春嬌與志明」的楊千嬅、余文樂雖沒有新作品入圍，仍舊義氣相挺，並再度在頒獎典禮紅毯合體，背後原因超暖心。
多年前演出「春嬌與志明」倍受港台兩地影迷喜愛，至今人氣仍不墜的女星楊千嬅和台灣女婿余文樂，雖然在本屆香港電影金像獎並沒有作品入圍，但仍盛裝出席。原因在於，去年，金像獎新增《金像同行Caring Partner》項目，而2019大會就選定了關注基層孩童的慈善機構，並邀請郭富城為大使，推動大家一起重視貧困兒童問題。同時在3月底時，推出一系列的「小孩有夢」短片，找來了包括楊千嬅、余文樂和謝安琪及毛舜筠參與一系列單元故事製作。
因此，在這次的香港電影金像獎，楊千嬅與余文樂就答應將與這些故事中的小朋友及導演，一起走上紅毯。楊千嬅在受訪時就表示「不管是什麼年齡層的人都有權利追求自己的夢想」，所以覺得參加這次的計畫十分有意義。而余文樂則先打趣說「應該是大會知道我有小孩，所以比較能感同身受吧！」，但他話鋒一轉提到很幸運能幹這群小朋友合作，因為他們比他想像的還要穩重，更比同年齡的人來得有想法，「總之，這是一件非常好的事」。
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