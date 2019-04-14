首參賽奪7大獎 雙金果醬「橙花金棗黃檸檬」4月底開賣
身為水果王國的台灣，一年四季產出豐饒的果物。「好食光Keya Jam」自2010年成立以來，堅持以在地水果創作果醬，將台灣水過創造更多可能。今年三月，好食光赴英參與有果醬界的奧斯卡之稱的《世界柑橘類果醬大賽》，以台灣金棗與柑橘熬製而成的三款口味果醬，一口氣奪下年度雙金大獎等七項大獎，其中「橙花金棗黃檸檬」更獲得評審高度肯定的滿分，讓台灣水果在世界大賽中大放光芒。
此次獲得雙金肯定的「橙花金棗黃檸檬」果醬，由「好食光Keya Jam」與「食品雜貨鋪PEKOE」共同研發，從全世界超過40個國家、近3,500瓶參賽作品中脫穎而出。PEKOE主人葉怡蘭老師表示，獲獎不只讓世界看到台灣水果的光亮、台灣職人技術，雙金的肯定更代表台灣的品味已站上世界的頂端。
好食光品牌創辦人、同時也是製作雙金獎果醬的柯亞，在果醬發表會上細細介紹，如何以果醬增添料理的豐富口感，顛覆大眾對於果醬只能抹吐司的刻板印象，開創果醬佐餐、配茶的新可能。像是獲得雙金的果醬「橙花金棗黃檸檬」適合佐魚料理；拿下二銀一銅的「威士忌柑橘」果醬則可搭配烤櫻桃鴨胸；銅獎「白酒伯爵金棗」果醬佐春日沙拉與香料水煮雞胸，可讓金棗甜與白酒酸的果醬風味點綴出沙拉與雞胸的清爽。
除了這三款獲獎口味，柯亞在選用台灣水果創作之餘，也樂於選用茶飲、酒品甚至少見食材等來創作果醬。柯亞表示，從30歲開始不斷研發新口味，近10年來已經創作過數不清的數量與口味，網站上不定期有15款可選擇，都是無防腐劑、風格強烈的果醬風味。未來「橙花金棗黃檸檬」果醬，將於四月下旬於PEKOE食品雜貨鋪獨家上市；「白酒伯爵金棗」果醬與「威士忌柑橘」果醬則已經在好食光Keya Jam官網上架販售。
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