首參賽奪7大獎 雙金果醬「橙花金棗黃檸檬」4月底開賣

2019-04-14 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



身為水果王國的台灣，一年四季產出豐饒的果物。「好食光Keya Jam」自2010年成立以來，堅持以在地水果創作果醬，將台灣水過創造更多可能。今年三月，好食光赴英參與有果醬界的奧斯卡之稱的《世界柑橘類果醬大賽》，以台灣金棗與柑橘熬製而成的三款口味果醬，一口氣奪下年度雙金大獎等七項大獎，其中「橙花金棗黃檸檬」更獲得評審高度肯定的滿分，讓台灣水果在世界大賽中大放光芒。

此次獲得雙金肯定的「橙花金棗黃檸檬」果醬，由「好食光Keya Jam」與「食品雜貨鋪PEKOE」共同研發，從全世界超過40個國家、近3,500瓶參賽作品中脫穎而出。PEKOE主人葉怡蘭老師表示，獲獎不只讓世界看到台灣水果的光亮、台灣職人技術，雙金的肯定更代表台灣的品味已站上世界的頂端。

好食光品牌創辦人、同時也是製作雙金獎果醬的柯亞，在果醬發表會上細細介紹，如何以果醬增添料理的豐富口感，顛覆大眾對於果醬只能抹吐司的刻板印象，開創果醬佐餐、配茶的新可能。像是獲得雙金的果醬「橙花金棗黃檸檬」適合佐魚料理；拿下二銀一銅的「威士忌柑橘」果醬則可搭配烤櫻桃鴨胸；銅獎「白酒伯爵金棗」果醬佐春日沙拉與香料水煮雞胸，可讓金棗甜與白酒酸的果醬風味點綴出沙拉與雞胸的清爽。