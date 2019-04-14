Brooks Brothers「裝」年輕 李國毅、張立昂都愛上

2019-04-14 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



西裝造型本就是男星們出席活動時的「定番款」，而近日李國毅（Lego）和張立昂（Marcus）都不約而同的選擇Brooks Brothers的西裝現身。而需久沒新作品的是元介則在「握三下，我愛你」的記者會，穿上Berluti的黑色西裝，呈現有別以往的沈穩魅力。

過去總給人成熟印象的Brooks Brothers近年也向年輕化靠攏，用色更為活潑，而且剪裁也更為合身、俐落，讓不少男性消費者都耳目一新。所以，日前的保養品活動時，李國毅就身穿Brooks Brothers帶有格紋的西裝內搭白色襯衫，簡單卻不失質感，特別是不明顯幾何圖案的面料，讓不敢嘗試格紋西裝的人，有了新的選擇。張立昂則是挑選了Brooks Brothers的晚宴西裝，出席腕表品牌活動。在看似低調的造型中，於領片和領帶上有著細節變化，同時兼具修身輪廓，展現男性魅力，與其他國家的KOL站在一起，帥度也絲毫不遜色。