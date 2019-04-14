親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融戰羅德 三打席飛球出局未能建功

天皇以前為何要染黑牙齒？ 學者揭70個天皇的秘密

Brooks Brothers「裝」年輕 李國毅、張立昂都愛上

2019-04-14 15:20聯合報 記者曾智緯╱即時報導

西裝造型本就是男星們出席活動時的「定番款」，而近日李國毅（Lego）和張立昂（Marcus）都不約而同的選擇Brooks Brothers的西裝現身。而需久沒新作品的是元介則在「握三下，我愛你」的記者會，穿上Berluti的黑色西裝，呈現有別以往的沈穩魅力。

過去總給人成熟印象的Brooks Brothers近年也向年輕化靠攏，用色更為活潑，而且剪裁也更為合身、俐落，讓不少男性消費者都耳目一新。所以，日前的保養品活動時，李國毅就身穿Brooks Brothers帶有格紋的西裝內搭白色襯衫，簡單卻不失質感，特別是不明顯幾何圖案的面料，讓不敢嘗試格紋西裝的人，有了新的選擇。張立昂則是挑選了Brooks Brothers的晚宴西裝，出席腕表品牌活動。在看似低調的造型中，於領片和領帶上有著細節變化，同時兼具修身輪廓，展現男性魅力，與其他國家的KOL站在一起，帥度也絲毫不遜色。

另外，許久不見的是元介在「握三下，我愛你」的記者會上，則難得穿上Berluti夏季迷你系列黑色西裝及帶有Logo裝飾的白色棉質上衣，十分的清新有型。黑、白的不敗搭配，沒有過多的裝飾，完全是靠是元介的氣質撐起整個造型，而在接受媒體訪問時，也表示就是想穿出「輕熟男」的感覺，營造出跟過去截然不同的風格。

是元介在「握三下，我愛你」的記者會，穿上Berluti的黑色西裝，呈現有別以往的...
是元介在「握三下，我愛你」的記者會，穿上Berluti的黑色西裝，呈現有別以往的沈穩魅力。圖／Berluti提供
分享
張立昂（右）身穿Brooks Brothers的晚宴西裝，出席腕表品牌活動。圖／...
張立昂（右）身穿Brooks Brothers的晚宴西裝，出席腕表品牌活動。圖／摘自facebook
分享
Logo白色棉質上衣，約18,300元。圖／Berluti提供
Logo白色棉質上衣，約18,300元。圖／Berluti提供
分享
李國毅在日前出席活動時，身穿Brooks Brothers帶有格紋的西裝內搭白色...
李國毅在日前出席活動時，身穿Brooks Brothers帶有格紋的西裝內搭白色襯衫，簡單卻不失質感。圖／DR.CINK提供
分享

西裝

相關新聞

野餐必備款！ Aunt Stella X 京盛宇「春茶」系列餅乾登場

2019-04-14 15:03

趙又廷跨界改當設計師 聯手BOSS打造旅人必備行頭

2019-04-14 14:44

浪琴「黑色浪鬼」現身 表迷：戴上會帥到沒朋友！

2019-04-14 12:26

米奇去哪裡 一隻老鼠揭開中產階級社會荒謬

2019-04-14 11:38

拍韓系證件照不用飛出國 來三星#BeStar特展體驗神級美照

2019-04-13 23:54

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-13 23:40

剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32

帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07

微光美肌美到哭！露華濃「精靈水晶妝」7款限量單品快入手

2019-04-13 19:13

楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

「美國東海岸的時尚教主」 Weekend Max Mara讓人想飛奔去度假

2019-04-13 13:03

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05

GEORG JENSEN 大師銀藝百年風華

2019-04-12 23:15

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵！超商也喝得到cama咖啡了

2019-04-12 22:08

打造專屬刻字唇膏＆香水瓶 嬌蘭皮革唇膏彩殼美翻，讓姐妹們超羨慕～

2019-04-12 21:18

更仙的麝香味！THE BODY SHOP「花麝香香氛」讓你少女心噴發

2019-04-12 20:53

我們一起加油！揮別婚變「愛紗5招愛自己」 你也能做到

2019-04-12 19:54

寶詩龍百年經典問號項鍊超澎湃登台 金荷娜也著迷

2019-04-12 17:45

禮客OUTLET媽咪購物節滿3千送1百 攜手創世基金會、歌手林喬安提前做公益

2019-04-12 17:37

孫芸芸跨行服裝設計？！藝術家聯名潮店微風信義限時登場

2019-04-12 16:52

美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19

蔡健雅購物靠「一見鍾情」 跟蔡依林一起掃貨看中同款包

2019-04-12 16:16

好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

牠的舞姿讓人目眩神迷 海生館海刺水母驚艷現身

2019-04-12 14:50

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

為媽媽獻上一株幸福之樹！MIKIMOTO 經典胸針重現江湖

2019-04-12 12:38

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

福隆沙雕季4/19開場 史上最多挑戰金氏紀錄

2019-04-12 10:14

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59
看更多

熱門文章

孫翠鳳為何暈眩 病情揭曉

2019-04-13 19:36

獨／達文西手術兩頭賺？ 健保爆最大A錢弊端

2019-04-13 23:33

最心痛的事實！科學家證實已於2018年絕種的動物

2019-04-14 10:08

史上A最多？多家院所疑達文西手術收自費又申請給付

2019-04-13 23:15

今明緩和一下 吳德榮：周二北台雨、周四範圍擴大

2019-04-14 07:06

影／疑以自費達文西手術A健保 健保署：坦白從寬

2019-04-14 10:52

殺破狼周運勢／白羊經營副業收入增 金牛容易惹上爛桃花

2019-04-14 00:00

兒聽損控醫療疏失 家長怪醫師「沒強調一定要吃藥」

2019-04-14 10:35

疑以達文西手術A健保？婦產科名醫這樣說

2019-04-13 23:16

我該接受達文西手術嗎？ 專家這麼說

2019-04-13 23:22

被控詐欺A健保 萬芳醫師吳思遠：痛苦到快死掉

2019-04-14 13:59

冷眼集／賺錢走偏鋒 名醫變業務 怎視病如親？

2019-04-13 23:54

觀察站／達文西手術 人性與醫德的拔河

2019-04-13 23:34

剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32

每日星座運勢／摩羯春風滿面的一天 錢財勿太急進

2019-04-14 00:00

疑A健保前五名 長庚：盼開刀手術費用鬆綁

2019-04-14 11:48

神之手？埋隱患？醫界兩極論戰

2019-04-13 23:58

疑以達文西手術A健保？醫學會：醫師對申報規則認知錯誤

2019-04-13 23:18

子宮肌瘤開刀還是吃藥？健保大數據教妳選醫院

2019-04-13 22:06

火燒心 胃食道逆流睡覺墊高枕頭有用嗎？

2019-04-14 07:52

子宮肌癌若需動刀 健保大數據顯示：傳統手術不落伍

2019-04-13 22:11

兩頭賺？醫改會批：狸貓換太子 醫院難切割

2019-04-13 23:47

痔瘡有四級 不一定要開刀

2019-04-14 07:55

疑義個案僅個位數 成大醫院：臨床醫師可能誤報

2019-04-13 23:19

腳趾一搓就流汁 校草難以啟齒的痛

2019-04-13 16:03

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-13 23:40

調查：職業駕駛近1/6有睡眠呼吸中止症

2019-04-13 23:27

A健保？醫界喊冤：申報繁雜 掉入虛報陷阱

2019-04-13 23:39

醫改會：自費醫療項目也應上傳

2019-04-13 23:21

達文西手術申報給付 泌尿與婦產科占四成

2019-04-14 12:11

台中某醫院今再確診3護理師染麻疹 院內感染達8人

2019-04-13 16:58

楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

達文西手術虛報？ 基層醫界轟：規定不清不楚

2019-04-14 13:39

醫院A健保連環爆 衛福部長：不要再犯錯了

2019-04-14 12:34

油價連漲！明起汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

2019-04-14 12:10

捲入達文西手術爭議 遭點名醫院展開調查

2019-04-14 14:33

帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07

「來自火星的便當」 獲台北傳統市場節人氣獎

2019-04-13 14:24

拍韓系證件照不用飛出國 來三星#BeStar特展體驗神級美照

2019-04-13 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top