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樂桃航空 春季機內膳食新登場

2019-04-14 15:10經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

Peach Aviation株式会社（樂桃航空，以下簡稱Peach） 執行董事CEO井上慎一表示，今（2019）年4月13日起，樂桃航空將推出新一季的機內膳食「PEACH DELI」。

新登場的兩道機內膳食「天津炒飯」及「拿坡里麵」是只有在日本當地才能品嚐到的異國料裡；由日本當地的中華餐館及洋食餐廳所自行研發出的口味深受日本民眾的喜愛，成為了家喻戶曉老少咸宜的「庶民美食」，如此美味的佳餚甚至也抓住了海外民眾的味蕾，紛紛前來日本品嚐。現在起搭乘樂桃航空就能夠在機上享用這兩道美味料理囉。

此外，為了紀念樂桃航空與香草航空兩社合併，推出了全新「桃子香草口味」的機上小點心，由京都人氣和菓子店「京都嵐山zarama」手工製作的棉花糖，綿密的口感加上桃子與香草綜合的口味，給您甜甜蜜蜜的幸福好滋味。獨家特有的外盒包裝充滿京都時尚簡約風格，當作送給親朋好友的伴手禮再適合不過。

不僅如此，樂桃航空這次還與京都知名的咖啡廳INODA COFFEE合作，機上推出其原創品牌咖啡，可搭配新推出的「鯖魚三明治」一起享用，就成了經濟實惠又兼具美味的機上輕食。

樂桃航空推出新一季的機內膳食販售期間是2019年4月13日至6月30日，販售航線為全航線販售（但天津炒飯及拿坡里麵部分航線除外）。

為了紀念樂桃航空與香草航空兩社合併，推出了全新「桃子香草口味」的機上小點心，由京...
為了紀念樂桃航空與香草航空兩社合併，推出了全新「桃子香草口味」的機上小點心，由京都人氣和菓子店「京都嵐山zarama」手工製作的棉花糖，綿密的口感加上桃子與香草綜合的口味，給您甜甜蜜蜜的幸福好滋味。　圖／樂桃航空提供
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樂桃航空從今（2019）年4月13日起，推出新一季的機內膳食「PEACH DEL...
樂桃航空從今（2019）年4月13日起，推出新一季的機內膳食「PEACH DELI」。　圖／樂桃航空提供
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樂桃航空京都航線

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