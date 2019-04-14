趙又廷跨界改當設計師 聯手BOSS打造旅人必備行頭
趙又廷近來可說是搶佔媒體版面，在結婚多年後與嬌妻高圓圓終於傳來好消息，在今年也將升格當爸！不僅如此，日前還與代言的BOSS聯手，搶設計師飯碗，推出趙又廷Luxury Travel系列，而他也親自上陣演繹其概念，帥翻粉絲。
作為新任品牌大中華區代言人的趙又廷對BOSS的影響力，可說比前任的代言人霍建華來得更高，才會推出聯名款式。而Luxury Travel系列則是與BOSS的品牌長Ingo Wilts共同構思而成，概念來自兩人都是時常需要出差各地的男士，要面對跨越不同氣候及時區，因此為追求極致生活態度的環球旅人打造。趙又廷還表示「一趟愉快的旅行，可以是人生旅途的一段小樂章，或成為你最珍而重之的寶貴回憶」。所以在面料，也挑選了能同時兼顧休閒和商務場合的需求，採用品牌的彈性剪裁（Stretch Tailoring）推出西裝套裝與旅行風衣，以及襯衫、領帶、Polo衫及休閒T恤。
這個系列選色以趙又廷喜愛的海軍藍為主色，並輔以柔和的綠松石色，結合品牌一貫精準的剪裁，每件單品均印有BOSS x 趙又廷獨一無二的簽名字樣，單品價格約落在3,900元至37,400元之間。值得一提的是，六角形的裝飾貫穿了整個系列，分別綴飾在西裝及風衣的Monogram內襯，或成為經蘆薈塗層處理（Aloe Vera Treatment）的襯衫上的之獨特紋理，以及T恤上生動的3D立體印花效果。
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