趙又廷跨界改當設計師 聯手BOSS打造旅人必備行頭

2019-04-14 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



趙又廷近來可說是搶佔媒體版面，在結婚多年後與嬌妻高圓圓終於傳來好消息，在今年也將升格當爸！不僅如此，日前還與代言的BOSS聯手，搶設計師飯碗，推出趙又廷Luxury Travel系列，而他也親自上陣演繹其概念，帥翻粉絲。

作為新任品牌大中華區代言人的趙又廷對BOSS的影響力，可說比前任的代言人霍建華來得更高，才會推出聯名款式。而Luxury Travel系列則是與BOSS的品牌長Ingo Wilts共同構思而成，概念來自兩人都是時常需要出差各地的男士，要面對跨越不同氣候及時區，因此為追求極致生活態度的環球旅人打造。趙又廷還表示「一趟愉快的旅行，可以是人生旅途的一段小樂章，或成為你最珍而重之的寶貴回憶」。所以在面料，也挑選了能同時兼顧休閒和商務場合的需求，採用品牌的彈性剪裁（Stretch Tailoring）推出西裝套裝與旅行風衣，以及襯衫、領帶、Polo衫及休閒T恤。