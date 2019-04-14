親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新加坡羽賽／戴資穎二連冠！ 擊敗奧原希望封后

為父出頭？新北警員休假在嘉義打人 分局記過1次

浪琴「黑色浪鬼」現身 表迷：戴上會帥到沒朋友！

2019-04-14 12:26聯合報 記者曾智緯╱即時報導

自從浪琴表（Longines）在2018年推出被暱稱為「浪鬼」的全新HydroConquest深海征服者系列腕表後，就成為了品牌在台灣最炙手可熱的表款之一。十分受到表迷的喜愛，而浪琴更在日前又曝光了全新材質HydroConquest潛水表，全黑的外觀立刻引起矚目。

浪琴表自從推出HydroConquest深海征服者系列腕表後，就獲得市場不錯的迴響，而且還不斷從材質上升級，從鋁質表圈改以陶瓷，更又再次引起討論熱潮。今年，品牌雖然沒有參與巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）但推出新款的腳步也沒停，便在日前曝光了全新的HydroConquest潛水表，和先前只是著墨表圈的設計不同，這一次浪琴採用了二氧化鋯（ZrO2）來製作表殼及表圈和表盤，讓腕表的耐刮、耐磨性更佳。而什麼是二氧化鋯？其實就是精密陶瓷，這和常見的全瓷假牙是同樣材質，需要經過高溫高壓燒製而成，因此硬度也跟著提高。

而這也是浪琴表首次以陶瓷製作腕表，並運用在十分受到消費者歡迎的HydroConquest深海征服者潛水表，而且黑色表盤、表圈和表殼的外觀，相當的帥氣同時反映了今年腕表的流行色。因此，甫一曝光，品牌透露就詢問度不斷，還有表迷說「這戴上就會帥到沒朋友」，可見未來正式上市，勢必又會引起一陣的搶購熱潮。這只全新的HydroConquest腕表備300公尺防水功能，單向旋轉表圈，旋入式表冠，表逕達43毫米直徑，具有日期顯示功能。和過去不同的是，表盤上還印有ZrO2的字樣，說明了材質的特色，而且黑色橡膠帶表帶可作細微調校，以達至最舒適的配戴效果。

浪琴以黑色陶瓷打造HydroConquest深海征服者潛水表 ，再度引起市場矚目...
浪琴以黑色陶瓷打造HydroConquest深海征服者潛水表 ，再度引起市場矚目。圖／Longines提供
分享
浪琴HydroConquest深海征服者腕表，陶瓷表殼、表圈和表盤，防水達300...
浪琴HydroConquest深海征服者腕表，陶瓷表殼、表圈和表盤，防水達300公尺，具備64小時動力儲存，價格未定。圖／Longines提供
分享

高溫珠寶

相關新聞

米奇去哪裡 一隻老鼠揭開中產階級社會荒謬

2019-04-14 11:38

拍韓系證件照不用飛出國 來三星#BeStar特展體驗神級美照

2019-04-13 23:54

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-13 23:40

剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32

帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07

微光美肌美到哭！露華濃「精靈水晶妝」7款限量單品快入手

2019-04-13 19:13

楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

「美國東海岸的時尚教主」 Weekend Max Mara讓人想飛奔去度假

2019-04-13 13:03

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05

GEORG JENSEN 大師銀藝百年風華

2019-04-12 23:15

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵！超商也喝得到cama咖啡了

2019-04-12 22:08

打造專屬刻字唇膏＆香水瓶 嬌蘭皮革唇膏彩殼美翻，讓姐妹們超羨慕～

2019-04-12 21:18

更仙的麝香味！THE BODY SHOP「花麝香香氛」讓你少女心噴發

2019-04-12 20:53

我們一起加油！揮別婚變「愛紗5招愛自己」 你也能做到

2019-04-12 19:54

寶詩龍百年經典問號項鍊超澎湃登台 金荷娜也著迷

2019-04-12 17:45

禮客OUTLET媽咪購物節滿3千送1百 攜手創世基金會、歌手林喬安提前做公益

2019-04-12 17:37

孫芸芸跨行服裝設計？！藝術家聯名潮店微風信義限時登場

2019-04-12 16:52

美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19

蔡健雅購物靠「一見鍾情」 跟蔡依林一起掃貨看中同款包

2019-04-12 16:16

好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

牠的舞姿讓人目眩神迷 海生館海刺水母驚艷現身

2019-04-12 14:50

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

為媽媽獻上一株幸福之樹！MIKIMOTO 經典胸針重現江湖

2019-04-12 12:38

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

福隆沙雕季4/19開場 史上最多挑戰金氏紀錄

2019-04-12 10:14

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59

邊緣人天堂！「一個人也能吃」的東京燒肉LIKE首登台 自己獨享整盤肉

2019-04-11 22:02

2大餐廳蟬聯一星祭優惠 教父牛排免服務費、侯布雄滿額送巧克力球

2019-04-11 21:46

IG霸屏泰國彩妝4U2這裡就能買！全新美妝選物店「Blossom繁花」登場

2019-04-11 20:50
看更多

熱門文章

孫翠鳳為何暈眩 病情揭曉

2019-04-13 19:36

獨／達文西手術兩頭賺？ 健保爆最大A錢弊端

2019-04-13 23:33

史上A最多？多家院所疑達文西手術收自費又申請給付

2019-04-13 23:15

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34

影／疑以自費達文西手術A健保 健保署：坦白從寬

2019-04-14 10:52

殺破狼周運勢／白羊經營副業收入增 金牛容易惹上爛桃花

2019-04-14 00:00

今明緩和一下 吳德榮：周二北台雨、周四範圍擴大

2019-04-14 07:06

最心痛的事實！科學家證實已於2018年絕種的動物

2019-04-14 10:08

疑以達文西手術A健保？婦產科名醫這樣說

2019-04-13 23:16

我該接受達文西手術嗎？ 專家這麼說

2019-04-13 23:22

冷眼集／賺錢走偏鋒 名醫變業務 怎視病如親？

2019-04-13 23:54

觀察站／達文西手術 人性與醫德的拔河

2019-04-13 23:34

兒聽損控醫療疏失 家長怪醫師「沒強調一定要吃藥」

2019-04-14 10:35

剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32

每日星座運勢／摩羯春風滿面的一天 錢財勿太急進

2019-04-14 00:00

子宮肌瘤開刀還是吃藥？健保大數據教妳選醫院

2019-04-13 22:06

疑以達文西手術A健保？醫學會：醫師對申報規則認知錯誤

2019-04-13 23:18

神之手？埋隱患？醫界兩極論戰

2019-04-13 23:58

火燒心 胃食道逆流睡覺墊高枕頭有用嗎？

2019-04-14 07:52

子宮肌癌若需動刀 健保大數據顯示：傳統手術不落伍

2019-04-13 22:11

中部醫院麻疹群聚 再增三護理師中鏢

2019-04-13 15:17

疑A健保前五名 長庚：盼開刀手術費用鬆綁

2019-04-14 11:48

痔瘡有四級 不一定要開刀

2019-04-14 07:55

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

腳趾一搓就流汁 校草難以啟齒的痛

2019-04-13 16:03

兩頭賺？醫改會批：狸貓換太子 醫院難切割

2019-04-13 23:47

疑義個案僅個位數 成大醫院：臨床醫師可能誤報

2019-04-13 23:19

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-13 23:40

調查：職業駕駛近1/6有睡眠呼吸中止症

2019-04-13 23:27

「來自火星的便當」 獲台北傳統市場節人氣獎

2019-04-13 14:24

醫改會：自費醫療項目也應上傳

2019-04-13 23:21

A健保？醫界喊冤：申報繁雜 掉入虛報陷阱

2019-04-13 23:39

台中某醫院今再確診3護理師染麻疹 院內感染達8人

2019-04-13 16:58

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48

達文西手術申報給付 泌尿與婦產科占四成

2019-04-14 12:11

帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07

拍韓系證件照不用飛出國 來三星#BeStar特展體驗神級美照

2019-04-13 23:54

4縣市「農產加值打樣中心」啟用 助農民搶600億商機

2019-04-13 16:27

醫院A健保連環爆 衛福部長：不要再犯錯了

2019-04-14 12:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top