浪琴「黑色浪鬼」現身 表迷：戴上會帥到沒朋友！

2019-04-14 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



自從浪琴表（Longines）在2018年推出被暱稱為「浪鬼」的全新HydroConquest深海征服者系列腕表後，就成為了品牌在台灣最炙手可熱的表款之一。十分受到表迷的喜愛，而浪琴更在日前又曝光了全新材質HydroConquest潛水表，全黑的外觀立刻引起矚目。

浪琴表自從推出HydroConquest深海征服者系列腕表後，就獲得市場不錯的迴響，而且還不斷從材質上升級，從鋁質表圈改以陶瓷，更又再次引起討論熱潮。今年，品牌雖然沒有參與巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）但推出新款的腳步也沒停，便在日前曝光了全新的HydroConquest潛水表，和先前只是著墨表圈的設計不同，這一次浪琴採用了二氧化鋯（ZrO2）來製作表殼及表圈和表盤，讓腕表的耐刮、耐磨性更佳。而什麼是二氧化鋯？其實就是精密陶瓷，這和常見的全瓷假牙是同樣材質，需要經過高溫高壓燒製而成，因此硬度也跟著提高。