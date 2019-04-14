浪琴「黑色浪鬼」現身 表迷：戴上會帥到沒朋友！
自從浪琴表（Longines）在2018年推出被暱稱為「浪鬼」的全新HydroConquest深海征服者系列腕表後，就成為了品牌在台灣最炙手可熱的表款之一。十分受到表迷的喜愛，而浪琴更在日前又曝光了全新材質HydroConquest潛水表，全黑的外觀立刻引起矚目。
浪琴表自從推出HydroConquest深海征服者系列腕表後，就獲得市場不錯的迴響，而且還不斷從材質上升級，從鋁質表圈改以陶瓷，更又再次引起討論熱潮。今年，品牌雖然沒有參與巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）但推出新款的腳步也沒停，便在日前曝光了全新的HydroConquest潛水表，和先前只是著墨表圈的設計不同，這一次浪琴採用了二氧化鋯（ZrO2）來製作表殼及表圈和表盤，讓腕表的耐刮、耐磨性更佳。而什麼是二氧化鋯？其實就是精密陶瓷，這和常見的全瓷假牙是同樣材質，需要經過高溫高壓燒製而成，因此硬度也跟著提高。
而這也是浪琴表首次以陶瓷製作腕表，並運用在十分受到消費者歡迎的HydroConquest深海征服者潛水表，而且黑色表盤、表圈和表殼的外觀，相當的帥氣同時反映了今年腕表的流行色。因此，甫一曝光，品牌透露就詢問度不斷，還有表迷說「這戴上就會帥到沒朋友」，可見未來正式上市，勢必又會引起一陣的搶購熱潮。這只全新的HydroConquest腕表備300公尺防水功能，單向旋轉表圈，旋入式表冠，表逕達43毫米直徑，具有日期顯示功能。和過去不同的是，表盤上還印有ZrO2的字樣，說明了材質的特色，而且黑色橡膠帶表帶可作細微調校，以達至最舒適的配戴效果。
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