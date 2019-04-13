親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

拍韓系證件照不用飛出國 來三星#BeStar特展體驗神級美照

2019-04-13 23:54聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

最近超夯的韓國拍證件照行程，現在不用飛出國就能體驗！三星邀請力邀韓國弘大知名Studio Photobi攝影團隊，進駐於松山文創園區舉辦的台灣最大攝影展覽活動《2019 Wonder Foto Day》，以最新旗艦Galaxy S10系列拍出絕美韓系證件照！

三星今年以「#BeStar」為題，除了在《2019 Wonder Foto Day》展示了活躍於Instagram的多位台灣新銳攝影師作品，更在會場內打造韓系美拍攝影棚，體驗者只要現場領取號碼牌，至梳化區整理妝容、體驗Galaxy S10系列手機自拍效果，進入正式拍攝流程後，一個人最多可以拍攝3張照片，再從中選出最喜愛的一張，由專業工作人員進行一對一修圖，大約3分鐘左右即可完成，最後領取照片。透過Galaxy S10系列拍出最自然的零瑕疵美肌，加上神級修修臉技術，人人都可立即變身最帥歐巴、最美歐逆。

即日起至4/30止，三星與《2019 Wonder Foto Day》也特別以會外展館的方式舉辦「三星 #BeStar特展」，走進台北市的人氣咖啡聽等特色店點，邀請三星長期合作並活躍於Instagram的7位台灣新銳攝影師，透過Galaxy S10系列手機，以人物故事為概念發想創作，訴說著都市人們的日常，進而牽起大家對這座城市不同情感的體驗與想像。消費者只要至會外展館中的任2個特色店點觀展累積2顆星，即可至三星指定門市兌獎處，完成「3星連線」並兌換WFD限量潮流背包乙個，及Galaxy S10系列購機兌換券。

《2019 Wonder Foto Day》展覽資訊

時間：2019年4月14日10：00～17：00

地點：松山文創園區3、4號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

即日起至4/30止《參加三星#BeStar特展達成三星連線即可獲得WFD限量潮流...
即日起至4/30止《參加三星#BeStar特展達成三星連線即可獲得WFD限量潮流背包。圖／三星提供
分享
韓國弘大知名Studio Photobi攝影團隊使用Galaxy S10系列幫體...
韓國弘大知名Studio Photobi攝影團隊使用Galaxy S10系列幫體驗者拍攝證件照。圖／三星提供
分享
韓國攝影團隊現場快手修圖神乎其技。圖／三星提供
韓國攝影團隊現場快手修圖神乎其技。圖／三星提供
分享
完成指定打卡任務，就能現場領取絕美韓系證件照。圖／三星提供
完成指定打卡任務，就能現場領取絕美韓系證件照。圖／三星提供
分享

攝影韓國文創

相關新聞

剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-13 23:40

帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07

微光美肌美到哭！露華濃「精靈水晶妝」7款限量單品快入手

2019-04-13 19:13

楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

「美國東海岸的時尚教主」 Weekend Max Mara讓人想飛奔去度假

2019-04-13 13:03

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05

GEORG JENSEN 大師銀藝百年風華

2019-04-12 23:15

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵！超商也喝得到cama咖啡了

2019-04-12 22:08

打造專屬刻字唇膏＆香水瓶 嬌蘭皮革唇膏彩殼美翻，讓姐妹們超羨慕～

2019-04-12 21:18

更仙的麝香味！THE BODY SHOP「花麝香香氛」讓你少女心噴發

2019-04-12 20:53

我們一起加油！揮別婚變「愛紗5招愛自己」 你也能做到

2019-04-12 19:54

寶詩龍百年經典問號項鍊超澎湃登台 金荷娜也著迷

2019-04-12 17:45

禮客OUTLET媽咪購物節滿3千送1百 攜手創世基金會、歌手林喬安提前做公益

2019-04-12 17:37

孫芸芸跨行服裝設計？！藝術家聯名潮店微風信義限時登場

2019-04-12 16:52

美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19

蔡健雅購物靠「一見鍾情」 跟蔡依林一起掃貨看中同款包

2019-04-12 16:16

好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

牠的舞姿讓人目眩神迷 海生館海刺水母驚艷現身

2019-04-12 14:50

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

為媽媽獻上一株幸福之樹！MIKIMOTO 經典胸針重現江湖

2019-04-12 12:38

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

福隆沙雕季4/19開場 史上最多挑戰金氏紀錄

2019-04-12 10:14

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59

邊緣人天堂！「一個人也能吃」的東京燒肉LIKE首登台 自己獨享整盤肉

2019-04-11 22:02

2大餐廳蟬聯一星祭優惠 教父牛排免服務費、侯布雄滿額送巧克力球

2019-04-11 21:46

IG霸屏泰國彩妝4U2這裡就能買！全新美妝選物店「Blossom繁花」登場

2019-04-11 20:50

暗夜潮鞋之王降臨！楊冪、水原希子搶先穿搭超吸睛

2019-04-11 19:46

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34
看更多

熱門文章

孫翠鳳為何暈眩 病情揭曉

2019-04-13 19:36

吳德榮：周末有雨 下周二鋒面通過可能較劇烈天氣

2019-04-13 07:14

他為37K保全棄國考 網：高工時、低成就 健康堪慮

2019-04-13 13:51

掃墓愛跟又愛嫌 公主病女友不爽竟直接分手

2019-04-13 11:44

台版「與神同行」 醫院拜華佗我懂 拜包公什麼道理？

2019-04-13 09:00

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34

過期奶精再製奶茶、咖啡 16公噸賣高雄

2019-04-13 00:54

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

你是否把自己養成失眠體質了？ 中醫師建議這樣改善

2019-04-13 07:08

中部醫院麻疹群聚 再增三護理師中鏢

2019-04-13 15:17

微胖中年男天天瘋跳床 減肥不成反而跳到腦中風

2019-04-13 13:54

台灣附近水氣增多 未來幾天天氣較不穩定

2019-04-13 09:10

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

腳趾一搓就流汁 校草難以啟齒的痛

2019-04-13 16:03

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

史上A最多？多家院所疑達文西手術收自費又申請給付

2019-04-13 23:15

「與惡」熱播…報導不當扣連精神病與犯罪 衛福部擬修法開罰

2019-04-13 13:20

全台禁航圖資不完備 無人機納管延至109年

2019-04-13 13:15

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

我該接受達文西手術嗎？ 專家這麼說

2019-04-13 23:22

子宮肌瘤開刀還是吃藥？健保大數據教妳選醫院

2019-04-13 22:06

「來自火星的便當」 獲台北傳統市場節人氣獎

2019-04-13 14:24

什麼樣的夢境 是在提醒你慎防「飛來橫禍」？

2019-04-13 10:00

子宮肌癌若需動刀 健保大數據顯示：傳統手術不落伍

2019-04-13 22:11

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

殺破狼周運勢／白羊經營副業收入增 金牛容易惹上爛桃花

2019-04-14 00:00

台中某醫院今再確診3護理師染麻疹 院內感染達8人

2019-04-13 16:58

微波塑膠包裝的食品 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-13 00:30

直言集／公衛大帽…聽見痛的吶喊？

2019-04-13 00:26

疑以達文西手術A健保？婦產科名醫這樣說

2019-04-13 23:16

急診都打最高劑量嗎啡 女患怪病：連治病苟活都沒錢！

2019-04-13 00:39

星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05

疑以達文西手術A健保？醫學會：醫師對申報規則認知錯誤

2019-04-13 23:18

台鐵、日本一畑電車2家百年老店 將締結友好鐵路

2019-04-13 10:59

利大於弊… 國健署：仍會鼓勵接種HPV疫苗

2019-04-13 00:20

2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園　入夜還有夜櫻可以看

2019-04-13 23:40

防止國道掉落物傷人 日本綁貨技術科學化

2019-04-13 10:49

4縣市「農產加值打樣中心」啟用 助農民搶600億商機

2019-04-13 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top