拍韓系證件照不用飛出國 來三星#BeStar特展體驗神級美照

2019-04-13 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



最近超夯的韓國拍證件照行程，現在不用飛出國就能體驗！三星邀請力邀韓國弘大知名Studio Photobi攝影團隊，進駐於松山文創園區舉辦的台灣最大攝影展覽活動《2019 Wonder Foto Day》，以最新旗艦Galaxy S10系列拍出絕美韓系證件照！

三星今年以「#BeStar」為題，除了在《2019 Wonder Foto Day》展示了活躍於Instagram的多位台灣新銳攝影師作品，更在會場內打造韓系美拍攝影棚，體驗者只要現場領取號碼牌，至梳化區整理妝容、體驗Galaxy S10系列手機自拍效果，進入正式拍攝流程後，一個人最多可以拍攝3張照片，再從中選出最喜愛的一張，由專業工作人員進行一對一修圖，大約3分鐘左右即可完成，最後領取照片。透過Galaxy S10系列拍出最自然的零瑕疵美肌，加上神級修修臉技術，人人都可立即變身最帥歐巴、最美歐逆。

即日起至4/30止，三星與《2019 Wonder Foto Day》也特別以會外展館的方式舉辦「三星 #BeStar特展」，走進台北市的人氣咖啡聽等特色店點，邀請三星長期合作並活躍於Instagram的7位台灣新銳攝影師，透過Galaxy S10系列手機，以人物故事為概念發想創作，訴說著都市人們的日常，進而牽起大家對這座城市不同情感的體驗與想像。消費者只要至會外展館中的任2個特色店點觀展累積2顆星，即可至三星指定門市兌獎處，完成「3星連線」並兌換WFD限量潮流背包乙個，及Galaxy S10系列購機兌換券。

《2019 Wonder Foto Day》展覽資訊

時間：2019年4月14日10：00～17：00