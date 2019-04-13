2000棵櫻花！「粉紅花海」狂炸佐渡真野公園 入夜還有夜櫻可以看

2019-04-13 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



4月正是日本各地傳來櫻花盛開消息的旺季。位於新潟佐渡島的真野公園，乃是島上極具代表性的賞櫻名所，可欣賞到約2,000株櫻花盛開的榮景。而且不僅白天可以賞櫻，夜晚還會打上浪漫的燈光，讓民眾可以欣賞夜櫻。當地居民表示，目前真野公園的櫻花已約開5～6成，估計滿開時間較去年晚5天。

形狀類似閃電的佐渡島，為日本第二大島，島上的植物生態十分豐富。包括佐渡金山、真野公園等地，都有大規模的櫻花花海，為島上最知名的賞櫻地。而在安照寺、佐渡市場等地週邊，也都有零星的櫻花林可以欣賞。

受到天氣因素影響，今年真野公園的櫻花較往年的時間較慢。4月10日在現場欣賞時，估計僅約開花5～6成。但是由於公園內的櫻花種類眾多，有著粉紅、淡粉白等等不同的顏色與姿態，加上具有密集度高的優勢，因此雖然尚未達到最佳狀態，但已經可見到滿樹粉嫩的春色，吸引不少民眾專程前來賞花、野餐。尤其公園內的佐渡歷史傳說館旁，已經有多株櫻花樹呈現壯觀的風采，週邊還有120個紙罩蠟燈，帶來特殊的鄉土風情，觀賞性十足！