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剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32聯合報 記者羅建怡╱即時報導

剪刀經濟愈來愈夯，繼「剪了即可食」的微波商品，至今愈來愈多元，五星級飯店、有機超市紛紛投入，不只要方便，還得健康、美味，即使要小小「加工」、費用稍高，也能接受，這款「在家吃飯」的新剪刀經濟學，天和鮮物副總經理黃麗娟認為，須避免開火的銀髮族、沒有時間或手藝的小家庭與單身族是消費主力。

台灣的外食族越來越多，冷凍料理包也跟著變夯。根據經濟部統計，台灣一年冷凍料理包市場超過400億，不只超商、有機商店搶進，就連五星級飯店也推出冷凍料理包搶食市場，甚至進軍海外。

「餐桌上的剪刀經濟」受到矚目，去年全家投入13億元，擴建冷凍食品生產線、低溫物流以及門市冰櫃，陸續推出小包裝、已調味、簡單加熱就可食用的冷凍菜餚。台北晶華酒店主打「晶華冠軍牛肉麵」冷凍熟食包，每年帶來超過千萬元業績，今年前進日本，同步再推第二波「晶華府城肉燥」料理包，即起主打「肉燥狂饗曲」的5道菜色。

晶華azie主廚林顯威說，希望為制式的肉燥料理包，創造出更有趣、也更美味的吃法，像是以西式的溫沙拉為靈感的「肉燥／溫時蔬／溫泉蛋／炸米」，發想自石鍋拌飯的「肉燥／蛋／米／時蔬」，日式焗飯概念的「肉燥／麻花捲麵／青花菜／鮮蝦」等，讓簡單的調理包有更多可能。

蟬聯米其林三星的君品酒店「頤宮」中餐廳，日前與桂冠食品合作推出米其林星級的冷凍食品；六福旅遊集團也宣布加大食品零售力道，搶進家樂福通路，業者預估此通路加上網購電商，每年至少為六福集團帶進2,600萬營收。

另外，天和鮮物早在3年前就看好剪刀商機，進駐全家便利商店，以企業加盟的方式打造「超市型門市」。黃麗娟表示，目前已有7家天河鮮物 X 全家的門市，發現消費者已走出「微波食品的剪刀經濟」，轉而希望在家用餐，有更健康美味又便利的選擇，像是加了青菜更豐富的冷凍包海鮮粥、魚片粥，在家較難料理的四神湯，或是搭配10種蒸醬選擇、方便料理的鮮魚等，都是熱門選項。

黃麗娟也分析，這波剪刀經濟，主力來自銀髮族、小家庭及單身族群。以新推出的百元便當為例，健康有機的食材、現場料理，除了吃得安心，也有「體驗經濟」的概念，讓便當族知道生鮮食材如何簡單料理變「美食」。

天河鮮物X全家目前全台已開出7店，每年營收穩定成長。圖／天和鮮物提供
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天和鮮物研發10種蒸醬，不只蒸魚便利，也可輕鬆變身美味魚湯。圖／天和鮮物提供
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六旅遊集團跨足零售電商通路，於家樂福、好吃市集、生活市集開賣。圖為王美譽的「上海醃篤鮮」。圖／六福旅遊集團提供
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天河鮮物X全家目前全台已開出7店，每年營收穩定成長。圖／天和鮮物提供
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晶華肉燥變豐富了，圖為肉燥、溫時蔬、溫泉蛋、炸米。圖／晶華酒店集團提供
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米其林銀髮族

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