剪刀經濟轉向了！這3類族群是消費新主力

2019-04-13 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



剪刀經濟愈來愈夯，繼「剪了即可食」的微波商品，至今愈來愈多元，五星級飯店、有機超市紛紛投入，不只要方便，還得健康、美味，即使要小小「加工」、費用稍高，也能接受，這款「在家吃飯」的新剪刀經濟學，天和鮮物副總經理黃麗娟認為，須避免開火的銀髮族、沒有時間或手藝的小家庭與單身族是消費主力。

台灣的外食族越來越多，冷凍料理包也跟著變夯。根據經濟部統計，台灣一年冷凍料理包市場超過400億，不只超商、有機商店搶進，就連五星級飯店也推出冷凍料理包搶食市場，甚至進軍海外。

「餐桌上的剪刀經濟」受到矚目，去年全家投入13億元，擴建冷凍食品生產線、低溫物流以及門市冰櫃，陸續推出小包裝、已調味、簡單加熱就可食用的冷凍菜餚。台北晶華酒店主打「晶華冠軍牛肉麵」冷凍熟食包，每年帶來超過千萬元業績，今年前進日本，同步再推第二波「晶華府城肉燥」料理包，即起主打「肉燥狂饗曲」的5道菜色。

晶華azie主廚林顯威說，希望為制式的肉燥料理包，創造出更有趣、也更美味的吃法，像是以西式的溫沙拉為靈感的「肉燥／溫時蔬／溫泉蛋／炸米」，發想自石鍋拌飯的「肉燥／蛋／米／時蔬」，日式焗飯概念的「肉燥／麻花捲麵／青花菜／鮮蝦」等，讓簡單的調理包有更多可能。

蟬聯米其林三星的君品酒店「頤宮」中餐廳，日前與桂冠食品合作推出米其林星級的冷凍食品；六福旅遊集團也宣布加大食品零售力道，搶進家樂福通路，業者預估此通路加上網購電商，每年至少為六福集團帶進2,600萬營收。

另外，天和鮮物早在3年前就看好剪刀商機，進駐全家便利商店，以企業加盟的方式打造「超市型門市」。黃麗娟表示，目前已有7家天河鮮物 X 全家的門市，發現消費者已走出「微波食品的剪刀經濟」，轉而希望在家用餐，有更健康美味又便利的選擇，像是加了青菜更豐富的冷凍包海鮮粥、魚片粥，在家較難料理的四神湯，或是搭配10種蒸醬選擇、方便料理的鮮魚等，都是熱門選項。