親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡籲民進黨團結 賴清德：請蔡要求網軍停止對我攻擊

帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）即將推出客製化的訂製運動鞋服務，以Run Away運動鞋作為原型，打造一雙專屬於你、全球獨一無二的運動鞋，輪廓既復古又新潮，自選自搭完全展現個性，也可以當作送給另一半的用心好禮，最小尺碼為4號；如果是女生想訂製自己穿，則是38號尺碼起跳。

以「Now Yours Run Away」為概念，路易威登即起推出男款運動鞋的客製服務，在下單後於義大利尼斯省的菲耶索達爾蒂科（Fiesso d’Artico）工坊進行製作，材質可以選全小牛皮、全鱷魚皮，或是混合小牛皮與鱷魚皮的鞋款，每一雙運動鞋共13個不同區塊組成，皆可訂製，包括鞋底、鞋跟、鞋舌與鞋帶都在客製範圍。

品牌共提供9種顏色、4種帆布選項，包括Monogram圖案、Damier帆布等品牌經典標誌都可以成為選項的一部分，鞋跟或鞋側則可以熱燙印名字縮寫，鞋側以路易威登招牌條紋作為設計，且條紋顏色備有兩種選擇。目前「Now Yours Run Away」訂製服務於台北101專門店推出，自即日起到5月12日可訂製，此客製化Run Away運動鞋從訂貨到交貨的所需時間，為7星期以上，費用則視訂製材質與內容而定。

「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台...
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台北101專門店推出。圖／LV提供
分享
Monogram也是訂製的一部分。圖／LV提供
Monogram也是訂製的一部分。圖／LV提供
分享
手工黏合Now Yours Run Away球鞋鞋底。圖／LV提供
手工黏合Now Yours Run Away球鞋鞋底。圖／LV提供
分享
路易威登即起推出客製Run Away運動鞋服務，至5月12日止。圖／LV提供
路易威登即起推出客製Run Away運動鞋服務，至5月12日止。圖／LV提供
分享
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台...
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台北101專門店推出。圖／LV提供
分享
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台...
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台北101專門店推出。圖／LV提供
分享
鞋體組合前需以手工描邊鞋底。圖／LV提供
鞋體組合前需以手工描邊鞋底。圖／LV提供
分享
將不同鞋片手工縫製組合。圖／LV提供
將不同鞋片手工縫製組合。圖／LV提供
分享
縫合球鞋的鞋面與內裡。圖／LV提供
縫合球鞋的鞋面與內裡。圖／LV提供
分享
「Now Yours Run Away」客製服務，鞋跟或鞋側可燙印姓名縮寫。圖／...
「Now Yours Run Away」客製服務，鞋跟或鞋側可燙印姓名縮寫。圖／LV提供
分享
Damier帆布可作為鞋跟點綴設計。圖／LV提供
Damier帆布可作為鞋跟點綴設計。圖／LV提供
分享
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台...
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台北101專門店推出。圖／LV提供
分享
手工切割牛皮皮革製程。圖／LV提供
手工切割牛皮皮革製程。圖／LV提供
分享
球鞋的各式皮料。圖／LV提供
球鞋的各式皮料。圖／LV提供
分享
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台...
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台北101專門店推出。圖／LV提供
分享
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台...
「Now Yours Run Away」客製服務於即日起到5月12日在路易威登台北101專門店推出。圖／LV提供
分享

鱷魚義大利尼斯

相關新聞

微光美肌美到哭！露華濃「精靈水晶妝」7款限量單品快入手

2019-04-13 19:13

楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

「美國東海岸的時尚教主」 Weekend Max Mara讓人想飛奔去度假

2019-04-13 13:03

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05

GEORG JENSEN 大師銀藝百年風華

2019-04-12 23:15

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵！超商也喝得到cama咖啡了

2019-04-12 22:08

打造專屬刻字唇膏＆香水瓶 嬌蘭皮革唇膏彩殼美翻，讓姐妹們超羨慕～

2019-04-12 21:18

更仙的麝香味！THE BODY SHOP「花麝香香氛」讓你少女心噴發

2019-04-12 20:53

我們一起加油！揮別婚變「愛紗5招愛自己」 你也能做到

2019-04-12 19:54

寶詩龍百年經典問號項鍊超澎湃登台 金荷娜也著迷

2019-04-12 17:45

禮客OUTLET媽咪購物節滿3千送1百 攜手創世基金會、歌手林喬安提前做公益

2019-04-12 17:37

孫芸芸跨行服裝設計？！藝術家聯名潮店微風信義限時登場

2019-04-12 16:52

美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19

蔡健雅購物靠「一見鍾情」 跟蔡依林一起掃貨看中同款包

2019-04-12 16:16

好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

牠的舞姿讓人目眩神迷 海生館海刺水母驚艷現身

2019-04-12 14:50

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

為媽媽獻上一株幸福之樹！MIKIMOTO 經典胸針重現江湖

2019-04-12 12:38

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

福隆沙雕季4/19開場 史上最多挑戰金氏紀錄

2019-04-12 10:14

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59

邊緣人天堂！「一個人也能吃」的東京燒肉LIKE首登台 自己獨享整盤肉

2019-04-11 22:02

2大餐廳蟬聯一星祭優惠 教父牛排免服務費、侯布雄滿額送巧克力球

2019-04-11 21:46

IG霸屏泰國彩妝4U2這裡就能買！全新美妝選物店「Blossom繁花」登場

2019-04-11 20:50

暗夜潮鞋之王降臨！楊冪、水原希子搶先穿搭超吸睛

2019-04-11 19:46

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34

全國電子「全館破盤價」4月12日登場！指定家電最高現省1.5萬

2019-04-11 19:17

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

全球熱銷400 萬片！美國專利「美姿墊」新品登台

2019-04-11 18:54
看更多

熱門文章

孫翠鳳為何暈眩 病情揭曉

2019-04-13 19:36

吳德榮：周末有雨 下周二鋒面通過可能較劇烈天氣

2019-04-13 07:14

他為37K保全棄國考 網：高工時、低成就 健康堪慮

2019-04-13 13:51

掃墓愛跟又愛嫌 公主病女友不爽竟直接分手

2019-04-13 11:44

又來亂！無人機又闖松山機場 5航班、613人受影響

2019-04-12 23:02

阿茲海默症可望有解 美研究出主要病變原因

2019-04-12 23:02

台版「與神同行」 醫院拜華佗我懂 拜包公什麼道理？

2019-04-13 09:00

誰說大家都愛小鮮肉？大叔專屬4種魅力迷死人　女生男生都愛大叔啦！

2019-04-12 22:59

過期奶精再製奶茶、咖啡 16公噸賣高雄

2019-04-13 00:54

每日星座運勢／獅子朋友是珍貴財富 感情聯繫溝通

2019-04-13 00:00

施打HPV疫苗求償 痛痛女孩打贏官司

2019-04-13 00:14

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

你是否把自己養成失眠體質了？ 中醫師建議這樣改善

2019-04-13 07:08

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵！超商也喝得到cama咖啡了

2019-04-12 22:08

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34

微胖中年男天天瘋跳床 減肥不成反而跳到腦中風

2019-04-13 13:54

中部醫院麻疹群聚 再增三護理師中鏢

2019-04-13 15:17

機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05

台灣附近水氣增多 未來幾天天氣較不穩定

2019-04-13 09:10

罪惡感走開！小7「神級滷味」每月熱賣10萬包 宵夜人氣王就是它

2019-04-13 15:04

「與惡」熱播…報導不當扣連精神病與犯罪 衛福部擬修法開罰

2019-04-13 13:20

齊柏林的25年空中世界 淡水專屬空間世界地球日曝光

2019-04-12 21:28

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05

腳趾一搓就流汁 校草難以啟齒的痛

2019-04-13 16:03

搬家前好苦惱 該拿舊物怎麼辦？

2019-04-13 13:45

全台禁航圖資不完備 無人機納管延至109年

2019-04-13 13:15

「來自火星的便當」 獲台北傳統市場節人氣獎

2019-04-13 14:24

什麼樣的夢境 是在提醒你慎防「飛來橫禍」？

2019-04-13 10:00

微波塑膠包裝的食品 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-13 00:30

直言集／公衛大帽…聽見痛的吶喊？

2019-04-13 00:26

《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09

急診都打最高劑量嗎啡 女患怪病：連治病苟活都沒錢！

2019-04-13 00:39

台中某醫院今再確診3護理師染麻疹 院內感染達8人

2019-04-13 16:58

星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05

台鐵、日本一畑電車2家百年老店 將締結友好鐵路

2019-04-13 10:59

利大於弊… 國健署：仍會鼓勵接種HPV疫苗

2019-04-13 00:20

防止國道掉落物傷人 日本綁貨技術科學化

2019-04-13 10:49

大樂透第108037期頭獎摃龜

2019-04-12 22:14

調查：七成七民眾同意 政府盡快公布5歲幼教義務化時程

2019-04-13 10:58

綠能業租地種電 威脅水雉保育

2019-04-12 23:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top