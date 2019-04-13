帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）即將推出客製化的訂製運動鞋服務，以Run Away運動鞋作為原型，打造一雙專屬於你、全球獨一無二的運動鞋，輪廓既復古又新潮，自選自搭完全展現個性，也可以當作送給另一半的用心好禮，最小尺碼為4號；如果是女生想訂製自己穿，則是38號尺碼起跳。
以「Now Yours Run Away」為概念，路易威登即起推出男款運動鞋的客製服務，在下單後於義大利威尼斯省的菲耶索達爾蒂科（Fiesso d’Artico）工坊進行製作，材質可以選全小牛皮、全鱷魚皮，或是混合小牛皮與鱷魚皮的鞋款，每一雙運動鞋共13個不同區塊組成，皆可訂製，包括鞋底、鞋跟、鞋舌與鞋帶都在客製範圍。
品牌共提供9種顏色、4種帆布選項，包括Monogram圖案、Damier帆布等品牌經典標誌都可以成為選項的一部分，鞋跟或鞋側則可以熱燙印名字縮寫，鞋側以路易威登招牌條紋作為設計，且條紋顏色備有兩種選擇。目前「Now Yours Run Away」訂製服務於台北101專門店推出，自即日起到5月12日可訂製，此客製化Run Away運動鞋從訂貨到交貨的所需時間，為7星期以上，費用則視訂製材質與內容而定。
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