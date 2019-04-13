帥到無法分手！期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）即將推出客製化的訂製運動鞋服務，以Run Away運動鞋作為原型，打造一雙專屬於你、全球獨一無二的運動鞋，輪廓既復古又新潮，自選自搭完全展現個性，也可以當作送給另一半的用心好禮，最小尺碼為4號；如果是女生想訂製自己穿，則是38號尺碼起跳。

以「Now Yours Run Away」為概念，路易威登即起推出男款運動鞋的客製服務，在下單後於義大利威尼斯省的菲耶索達爾蒂科（Fiesso d’Artico）工坊進行製作，材質可以選全小牛皮、全鱷魚皮，或是混合小牛皮與鱷魚皮的鞋款，每一雙運動鞋共13個不同區塊組成，皆可訂製，包括鞋底、鞋跟、鞋舌與鞋帶都在客製範圍。