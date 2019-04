帥到無法分手!期間限定 LV首推客製運動鞋超好看

2019-04-13 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)即將推出客製化的訂製運動鞋服務,以Run Away運動鞋作為原型,打造一雙專屬於你、全球獨一無二的運動鞋,輪廓既復古又新潮,自選自搭完全展現個性,也可以當作送給另一半的用心好禮,最小尺碼為4號;如果是女生想訂製自己穿,則是38號尺碼起跳。

以「Now Yours Run Away」為概念,路易威登即起推出男款運動鞋的客製服務,在下單後於義大利威尼斯省的菲耶索達爾蒂科(Fiesso d’Artico)工坊進行製作,材質可以選全小牛皮、全鱷魚皮,或是混合小牛皮與鱷魚皮的鞋款,每一雙運動鞋共13個不同區塊組成,皆可訂製,包括鞋底、鞋跟、鞋舌與鞋帶都在客製範圍。