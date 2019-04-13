微光美肌美到哭！露華濃「精靈水晶妝」7款限量單品快入手

2019-04-13 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



晶光妝感一直都是潮流彩妝代表之一，不論是打亮、修飾或增加肌膚晶透度，帶有水晶光的彩妝品都是化妝台必收項目。REVLON露華濃4月限量推出的玫瑰光感飾底露、獨角獸水晶糖系列，網羅妝前飾底精華、膏狀眼影、唇膏、亮膚果凍、唇露等，主打粉紅晶、黃水晶色調，其中妝前打亮精華液、亮膚果凍可和化妝水、乳液調合，並可用於打亮鎖骨等部位，眼影、唇膏則可搭配其他色澤、增添水晶光彩，全系列於屈臣氏獨家限量販售。

REVLON露華濃玫瑰光感飾底露是水性基底精華，融合微囊化精華油、晶亮粒子與保養精華，玫瑰晶石粉末和珠光粉末打造美肌微光，可於妝前使用或是單獨使用，同時散發怡人玫瑰芳香。