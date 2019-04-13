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微光美肌美到哭！露華濃「精靈水晶妝」7款限量單品快入手

2019-04-13 19:13聯合報 記者陳立儀╱即時報導

晶光妝感一直都是潮流彩妝代表之一，不論是打亮、修飾或增加肌膚晶透度，帶有水晶光的彩妝品都是化妝台必收項目。REVLON露華濃4月限量推出的玫瑰光感飾底露、獨角獸水晶糖系列，網羅妝前飾底精華、膏狀眼影、唇膏、亮膚果凍、唇露等，主打粉紅晶、黃水晶色調，其中妝前打亮精華液、亮膚果凍可和化妝水、乳液調合，並可用於打亮鎖骨等部位，眼影、唇膏則可搭配其他色澤、增添水晶光彩，全系列於屈臣氏獨家限量販售。

REVLON露華濃玫瑰光感飾底露是水性基底精華，融合微囊化精華油、晶亮粒子與保養精華，玫瑰晶石粉末和珠光粉末打造美肌微光，可於妝前使用或是單獨使用，同時散發怡人玫瑰芳香。

REVLON露華濃獨角獸水晶糖系列則有6款獨家增亮彩妝，單用或增色都能讓妝容呈現精靈般的絕美光感，其中散發乳白色光芒的獨角獸魔法打亮精華可混合其他底妝局部或全臉使用；獨角獸打亮果凍的質地容易推抹，可用於於顴骨、眉骨、唇峰與和身體鎖骨等部位；獨角獸魔法眼影液為金屬光感質地，共有棕、紫兩色，可用刷頭或指腹輕輕塗抹暈染，如果要當眼線使用，可用刷頭較窄處或眼線刷塗抹於睫毛根部，等待1分鐘自然乾燥；獨角獸魔法眼影共有棕色、紫紅色兩款，打造立體感光澤眼妝，多次疊擦更能增強顯色度；獨角獸水晶糖唇露為輕感唇油，可單擦或與疊擦同系列唇膏；獨角獸水晶糖唇膏的切面有如水晶寶石外型，為雙唇撒上細膩亮感。

REVLON露華濃獨角獸水晶糖唇膏，售價240元，共3色。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃獨角獸打亮果凍，售價350元，共2色。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃Candid粉底液搭配玫瑰光感飾底露，是完美底妝組合。圖／露華...
REVLON露華濃Candid粉底液搭配玫瑰光感飾底露，是完美底妝組合。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃獨角獸魔法打亮精華，售價380元。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃獨角獸水晶糖系列為妝容增添閃耀光感。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃獨角獸水晶糖唇露，售價300元，共3色。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃玫瑰光感飾底露，售價500元。圖／露華濃提供
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