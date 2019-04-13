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楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

日前楊冪在IG放上身穿蘋果綠帽T的照片，在街頭感的服裝中卻因為她的清秀臉、大鬈髮，又把潮服穿出了精靈氣，這件帽T來自GD權志龍的姐姐Dami Kwon和朋友Jessica Jung所成立的品牌we11done，除了GD帶來的宣傳力，Irene Kim與少女時代太妍都很捧場。

楊冪以近身照展現we11done的連帽上衣，顯出這件服裝的舒適度，精緻的臉孔讓整個樣貌散發精靈氣息，配襯路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）丹寧包款，年輕且時髦；少女時代太妍在演唱時穿上芥綠色的帽T，肩線處的滾邊是細節裝飾，她直接以oversize的寬身剪裁表現下衣失蹤的穿法，街頭風格中不失性感。

網紅Irene Kim則是以彩虹小馬的夢幻紫色系登場，讓格紋襯衫和髮色相呼應，並且呈現俏皮的表情；各種剪裁的跨性別格紋襯衫，正是we11done最標誌的設計，目前在同樣是權志龍姐姐經營的韓國選品店RARE MARKET銷售。以當代潮流為主調的We11Done，常以經典單品加上細節巧思，打造中性、實穿的服裝，以探索青年文化的設計為賣點，在本季除了休閒襯衫、連帽上衣之外，也有黑白色系的寬身西裝剪裁新品，目前在台灣有美之心MINOSHIN引進。

楊冪身穿We11Done連帽上衣，大鬈髮和精緻妝容展現精靈氣。圖／取自IG
楊冪身穿We11Done連帽上衣，大鬈髮和精緻妝容展現精靈氣。圖／取自IG
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楊冪身穿We11Done連帽上衣，售價13,100元。圖／MINOSHIN提供
楊冪身穿We11Done連帽上衣，售價13,100元。圖／MINOSHIN提供
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楊冪身穿We11Done連帽上衣，大鬈髮和精緻妝容展現精靈氣。圖／取自IG
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Irene Kim身穿We11Done格紋上衣，售價26,900元。圖／取自IG
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We11Done格紋上衣，售價26,900元。圖／MINOSHIN提供
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We11Done連帽上衣，售價13,100元。圖／MINOSHIN提供
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太妍以下衣失蹤的穿法詮釋We11Done連帽上衣，售價13,100元。圖／取自I...
太妍以下衣失蹤的穿法詮釋We11Done連帽上衣，售價13,100元。圖／取自IG
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楊冪以綠色We11Done連帽上衣，搭配路易威登的丹寧手袋。圖／MINOSHIN...
楊冪以綠色We11Done連帽上衣，搭配路易威登的丹寧手袋。圖／MINOSHIN提供
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