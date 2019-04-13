楊冪穿GD姐姐自創品牌we11done變身綠精靈 太妍更猛直接下衣失蹤

2019-04-13 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



日前楊冪在IG放上身穿蘋果綠帽T的照片，在街頭感的服裝中卻因為她的清秀臉、大鬈髮，又把潮服穿出了精靈氣，這件帽T來自GD權志龍的姐姐Dami Kwon和朋友Jessica Jung所成立的品牌we11done，除了GD帶來的宣傳力，Irene Kim與少女時代太妍都很捧場。

楊冪以近身照展現we11done的連帽上衣，顯出這件服裝的舒適度，精緻的臉孔讓整個樣貌散發精靈氣息，配襯路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）丹寧包款，年輕且時髦；少女時代太妍在演唱時穿上芥綠色的帽T，肩線處的滾邊是細節裝飾，她直接以oversize的寬身剪裁表現下衣失蹤的穿法，街頭風格中不失性感。