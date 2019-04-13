復仇者粉絲必朝聖！ 影城推出全台獨家限量活動

2019-04-13 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



年度超級英雄大片《復仇者聯盟：終局之戰》即將上映，預售票12日起在全台販售，各大影城戲院各顯神通，推出各種促銷方式催票。

有別於多個影城因為片長加價10元到20元不等，台北市東湖哈拉影城為回饋影迷，統一所有電影票價不加價，更攜手國際精品品牌Deseno推出限量復仇者雙人專屬套餐。除了可以獲得2張復仇者電影票、1份大份爆米花與2杯大杯飲料外，影迷們更可以直接獲得市價近1500元的漫威硬殼過夜包。配合3小時片長，影城更免費升級所有套餐碳酸飲料分量，讓影迷們捧著超大杯飲料，充分享受電影劇情。

電影上映期間，影城更進駐數個1：1漫威英雄雕像，影迷在銀幕大飽眼福後還可與漫威英雄合照留念。現場更結合線上活動，供拍照打卡上傳網路的會員粉絲，加碼參加漫威行李箱的抽獎活動。

影城主任林凱倫表示，考量到電影片長182分鐘，特別在跨腳影廳增開場次，讓長時間待在座位上的觀眾可放置隨身物品，更享有超寬間距座位，用不同跨腳姿勢欣賞整部電影，不怕被打擾。此外，線上粉絲團同期也舉辦各式抽獎活動，歡迎影迷多多參與。