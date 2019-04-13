《炮仔聲》演惡女超欠罵！王宇婕：「演小三很累，不要討厭我」

2019-04-13 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



王宇婕在《炮仔聲》劇中飾演滿肚子壞水的惡小三，現實生活中卻是個甜笑迎人的氣質美人，她今天（4/13）為代言品牌OZIO蜂王乳凝露站台，笑說「現在走在路上都想戴口罩，怕觀眾認出會想打我」，還對著粉絲狂喊話「演小三很累，其實我是個乖乖女，千萬不要討厭我」。

忙著拍攝八點檔ON檔戲，一定得犧牲睡眠時間，尤其現在都是HD畫質，又會拍很多大特寫，加上飾演壞女人常會用到牽動細微或誇張的臉部表情，讓王宇婕不得不更加注意肌膚保養，以免小細紋爬上臉，「小三的皮膚狀況不能太糟，不然怎麼吸引別人外遇」，工作忙碌、睡眠時間少還得美美上鏡，讓她直呼「演惡小三真的很辛苦」。昨天照樣拍戲到很晚的王宇婕，今天出席活動時膚質就像廣告中一樣美到發亮。

出道20年仍維持凍齡外貌，王宇婕說「外表的視覺年齡比實際年齡更重要」，以前她習慣購買整套保養品，從化妝水、乳液、精華液、乳霜、面膜到妝前乳，一次就花了3萬多元，每天日常保養少不了都要10～15分鐘，現在用主打All－in－One的日本OZIO蜂王乳凝露，不僅經濟實惠，更讓她8秒就能輕鬆搞定保養，她還喜歡在泡澡時厚敷當面膜使用。

美妝專家李明川也現場示範了使用All－in－One保養品的凍齡指壓法，他表示許多人在意臉部外緣的輪廓線，其實熟齡肌膚更須注重內輪廓的蘋果肌拉提，可將OZIO蜂王乳凝露分區輕點在眼下、雙頰、額頭與下巴，第一步先以無名指指腹輕輕按壓眼周，接著全臉以畫圓的手勢按摩，鼻翼兩側到太陽穴、下巴到耳際線將雙手四指併攏往外向上拉提；頸部保養也不能忽略，李明川建議可用手掌在頸部左右來回按摩，並往下按壓到淋巴位置，所有保養手勢的力道都應輕柔、避免過度拉扯。