「來自火星的便當」 獲台北傳統市場節人氣獎

2019-04-13 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



第12屆台北傳統市場節4月13、14日在圓山花博公園長廊廣場登場，今年天下第一攤以外食族最關心的「便當」為主題，首日集合台北傳統市場嚴選手作便當攤商進行人氣爭奪戰，於上百名網路報名民眾中，挑選30位饕客，現場進行評選試吃，票選出市場人氣便當王。

得主是安東市場「馬師原創料理」創作的「來自火星的便當」，馬師原創料理已連續兩年奪得人氣獎，今年他使用低油、低鹽、低溫的烹調手法，製作檸檬舒肥牛以及十穀米飯，從賣相、行銷和口味中脫穎而出。

14日還有「限量百份特優手作便當」，民眾只要使用悠遊卡刷50元就可以輕鬆帶回家，10點45分開放排隊，11點準時開賣。

馬師原創料理老闆馬才淯表示，他每次來參加這個活動都是來交朋友，今天各家都很厲害，也學到很多東西，這次自己設計的便當，就是低油、低鹽、低溫，以養生健康為主，且一般人在家就可以做的料理，只要有一個電鍋和一個舒肥棒就可以製作。

馬才淯說，這次主菜最重要的是舒肥檸檬沙朗牛，選用富有香氣的紐西蘭沙朗牛，畢竟舒肥不像中式大火快炒來製造香氣，要維持低溫的烹調，並採用檸檬，在夏日可清爽開胃。配菜部分，則製作出香菇、芋頭、洋蔥、牛蒡、鴻禧菇等的八寶飯。

市場處表示，今年手作便當的參賽攤商陣容堅強，有2017年同時獲得滷肉飯鑑賞的人氣王以及金賞的西湖市場「兩丿嘉義雞肉飯」，還有去年獲得部落客最愛的木新市場「巧味豬腳」，以及近兩年成為媒體新寵兒的安東市場「馬師原創料理」等10大攤商齊聚一堂。

現場並邀請副市長鄧家基一同品嚐市場人氣手作便當，鄧家基每一攤都試吃，致詞時表示，以後要請市長柯文哲在便當會時選用台北傳統市場的市場便當，獲得台下一片叫好。