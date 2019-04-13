「美國東海岸的時尚教主」 Weekend Max Mara讓人想飛奔去度假
義大利品牌Weekend Max Mara和美國室內設計師Anthony Baratta聯名推出Nantucket系列，以濃郁的殖民風采和度假風格呈現12件單品，而網購品牌SHOPBOP也與鞋履品牌Malone Souliers上市純白色的聯名系列，展現時髦純粹的夏日風尚。
Weekend Max Mara X Anthony Baratta聯名系列名為Nantucket，為2019春夏系列中的一部分，靈感源自美國麻州度假島嶼南塔克特（Nantucket），充分表現Nantucket語意所描繪的尖岬周圍的潮水、遙遠的島嶼，單品包括連身裙、長褲、襯衫和配件，以旖旎港口、度假木屋和繽紛花園的元素作為印花，塑造「美國東海岸時尚教主」的造型，是布爾喬亞的度假品味。
玫瑰花圖紋、荷葉邊剪裁、檸檬黃色以及紅藍條紋等，和青花瓷印紋巧妙搭出Nantucket的搶眼，配件則以品牌經典點心包（Pasticcino）為主。網購品牌SHOPBOP則是和來自英國的鞋履Malone Souliers聯手推出迷你系列，僅6件純白色系的鞋款，展現珍妮佛勞倫斯、超模卡莉克勞斯等人鍾愛的鞋款質感，包括品牌標誌的Maureen穆勒鞋，全系列運用Nappa牛皮皮革和PVC材質以及羽毛細節等，打造夏日印象。
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