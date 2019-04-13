「美國東海岸的時尚教主」 Weekend Max Mara讓人想飛奔去度假

2019-04-13 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



義大利品牌Weekend Max Mara和美國室內設計師Anthony Baratta聯名推出Nantucket系列，以濃郁的殖民風采和度假風格呈現12件單品，而網購品牌SHOPBOP也與鞋履品牌Malone Souliers上市純白色的聯名系列，展現時髦純粹的夏日風尚。

Weekend Max Mara X Anthony Baratta聯名系列名為Nantucket，為2019春夏系列中的一部分，靈感源自美國麻州度假島嶼南塔克特（Nantucket），充分表現Nantucket語意所描繪的尖岬周圍的潮水、遙遠的島嶼，單品包括連身裙、長褲、襯衫和配件，以旖旎港口、度假木屋和繽紛花園的元素作為印花，塑造「美國東海岸時尚教主」的造型，是布爾喬亞的度假品味。