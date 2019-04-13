星巴克13款母親節糕點上市！吃得到玫瑰花香

2019-04-13 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



母親節即將來臨，咖啡館也端出母親節蛋糕，趁這溫馨的感恩日，約媽媽喝杯咖啡或茶、以甜蜜溫暖心意。

星巴克一口氣推出13款母親節冷藏蛋糕及常溫禮盒，全台門市預購享9折優惠，也提供A店訂購B店取貨的服務；即日起至5月12日購買6吋或8吋蛋糕，可以400元加購咖啡隨行外賣盒，可與媽媽一起來個野餐之旅。今年的糕點系列中，最受期待的是「玫瑰起司慕斯蛋糕」，基底是的紅絲絨蛋糕與微酸爽口的輕荔香慕斯，中間夾藏著Q彈的蜜桃果凍，最上層則妝點芬芳的玫瑰花瓣果凍；全新款還有「夏日可爾必思蛋糕」，原味烤乳酪為底，交錯融合百香慕斯與檸檬凍，覆上乳酸風味的可爾必思慕斯，輕盈爽口。

85ºC除了多款口味，「造型」也吸睛，像是主打款「她的高跟鞋」蛋糕，以精緻的巧克力高跟鞋裝飾，讓人驚艷；另針對奶蛋素消費者研發「馨愛獻禮」，乳酪餡、夾心牛奶布蕾和酸甜蘋果丁，口感層次多。即日起到5月9日預購母親節主題款蛋糕即享85折優惠；5/12前單筆消費滿500元上網登錄發票，還可參加抽獎。