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機+酒6千遊香港！促銷僅限這8天

2019-04-13 12:05聯合報 記者羅建怡╱即時報導

周末不請假就出國，這款「任性小旅行」可以玩得奢華又經濟。香港旅遊發展局4月15日起推出線上旅展，8,888元（未稅）就能入住全新開幕頂級美利酒店，搶購時間限時8天。

港旅局台灣處長徐維妮表示，台灣旅客只要花費一張演唱會搖滾區的門票，就能天天買到香港來回機票，不用等廉價航空的促銷方案，十分方便，甚至一場電影都還沒演完的80分鐘，就能夠抵達香港，這些都是香港十分吸引人的旅行特色。

以香港的酒吧文化為例，港旅局建議，不妨將香港熱門的新興酒吧花一個晚上蒐集完畢。推薦體驗點包含特務酒吧Foxglove、紐約傳奇酒吧也是旅客需要進入電話亭才能找到的Please Dont Tell (PDT)、海明威主題酒吧The Old Man、大館監獄主題酒吧Behind Bars等。

療癒體驗不能錯過「美食」，港旅局推薦香港年輕人IG的下午茶體驗，包含網美蛋糕店 VIVE、城市天台野餐 PIQNIQ、港點變奏曲Cobo House，或是美國前總統歐巴馬的最愛Five Guys漢堡。想要紓壓，必得到賽馬場大聲吶喊、小賭一回；或是選擇在豪華遊艇上擁抱維港美景與三五好友共同狂歡；也可以在深夜前往24小時營業的茶餐廳，點滿一桌狂嗑一波。如果想要徹底放空，那就到香港的離島塔門擁抱大自然。

香港旅遊局4月15至22日結合雄獅、可樂、東南、易遊網及吉帝5家旅行社推出今年首檔線上旅展，首波超任性主打3天2夜8,888元，有3家酒店可選擇，包括2018年甫開幕就獲選為亞太地區最佳新酒店地美利酒店、擁有無邊際室外泳池的港島海逸君綽酒店、香港經典藝術設計的帝樂文娜公館。

此外，業者加碼推出最低4折的香港迪士尼樂園行程，例如可樂旅遊3天2夜入住迪士尼探索家酒店、含2日門票，再加贈熱門設施優先入場券，4人1室每人7,888元起。雄獅旅遊則包裝一晚住迪士尼好萊塢酒店，一晚住香港市區，含2日門票，4人1室每人6,888元起。國泰航空同步於國泰官網推出3天2夜機加酒6,041元起，加贈5日電話卡。

中環全新的五星酒店美利酒店於旅展下殺64折，8,888元就可享受頂級體驗。圖／美...
中環全新的五星酒店美利酒店於旅展下殺64折，8,888元就可享受頂級體驗。圖／美利酒店提供
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PDT屢獲全球最佳酒吧，旅客需要進入電話亭才能找到酒吧，十分富有神秘感。圖／PD...
PDT屢獲全球最佳酒吧，旅客需要進入電話亭才能找到酒吧，十分富有神秘感。圖／PDT提供
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前總統歐巴馬最愛Five Guys在香港開亞洲首店。圖／Five Guys提供
前總統歐巴馬最愛Five Guys在香港開亞洲首店。圖／Five Guys提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香港迪士尼旅展廉價航空

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