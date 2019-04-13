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日職LIVE／再戰羅德王柏融不動五棒 暫卸守備任務

全台第一家餐飲超市 開進大直ATT

2019-04-13 12:05聯合報 記者羅建怡╱即時報導

美國近來流行「超市結合餐廳」Grocerant的新模式，不但能採購生鮮食品，還能品嘗現場烹調的美食。這股風潮也來台灣，天和鮮物喊出打造「台灣第一家餐飲超市」，首店進駐大直ATT 4 Recharge購物廣場，占地230坪、提供百餘個座位，有趣的是，現場烹調的主餐單價甚至比生鮮更便宜，試了再買、訴求「體驗經濟」。

甫開幕，天和的餐飲超市就獲農委會農糧署和國立宜蘭大學有機中心合作推動的「有機之心．美食餐廳」頒證。天和鮮物董事長劉天和表示，自家經營澎湖箱網養殖水產、極品羊、海藻雞、海藻豬、有機蔬菜及天和烘焙，從生產加工到零售餐飲一條龍，是真正「從產地到餐桌的六級產業」。

天和鮮物全新打造的餐飲品牌「Tous好食一口」，原意為To Us（為自己盡心力），強調有機、美味、無負擔的「一口一口好食」理念；位於ATT 4 Recharge的4樓，緊鄰停車場，購物十分便利。餐廳座位寬敞舒適，有適合不同人數、各種高矮與大小桌型設計，一個人到小團體用餐、開會都有自在空間。天和鮮物副總經理黃麗娟說，這裡下午1、2點才是用餐高峰期，平日銀髮族居多、假日則是親子天下，不少人在此辦讀書會、DIY，挑一張喜歡的桌子，就可以輕鬆享受自在時光。

特色之一，是全天供餐，從主餐到配菜、點心，都可以自組配搭，或者到烘焙區拿些麵包、點一杯咖啡或果汁，就可以自在落座。餐廳初期推出7款餐點，有西班牙橄欖油香烤龍虎斑、煎海鱸魚、匈牙利胡椒烤雞等，甚至包括自家養的海藻豬結合烘焙坊做成的漢堡肉排，完全結合產地與餐桌。

另一特色是「CP值高」，以金鯧為例，兩尾小金鯧生食販售價230元、套餐組合價220元，外帶便當200元更便宜，以有機食材來說，算是價廉物美；此外，黃麗娟也透露，5月起還會有十餘款滷味上架，豬還是自家養的，加上安心醬料，讓消夜族有更健康的選擇。

除了7款餐點，Tous也有燉飯、義大利麵、鍋物等選擇，食材一樣來自天和；另一區則是咖啡區，甜點、麵包都能自由配，推薦澎湖生產的「冰花」搭配蘋果、鳳梨打成的果汁，略略帶點天然的鹹味，果香濃郁，健康滿分，每杯150元，或可一試「冰花香蕉優格」120元。

地址：台北市中山區敬業三路123號4樓

電話：02-7725-5550

營業時間：11:00~22:00

自家養的海藻豬搭配烘焙坊做成美味漢堡肉排。記者羅建怡／攝影
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假日吸引親子客用餐採買。圖／天和鮮物提供
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餐點全公開，可以自由配，採買熟食回家更方便。圖／天和鮮物提供
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假日吸引親子客用餐採買。圖／天和鮮物提供
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西西里風味小黃金鯧220元。圖／天和鮮物提供
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不只用餐，數百種生鮮、食品可一次滿足料理需求。圖／天和鮮物提供
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色香味美、營養均衡的盤餐，每套220元起。記者羅建怡／攝影
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各樣小點一樣可以自由配。記者羅建怡／攝影
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餐飲

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