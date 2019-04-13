防堵國道每年4萬件散落物 交部擬訂綁貨規範

2019-04-13 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國道每年平均超過4萬2000件散落物，常發生車輛閃避不及而導致車禍，2007年至2017年就造成15死、413傷。美日及歐洲多年前就制定，不同車種搭配不同貨品時應如何裝載或綑綁；但我國法規僅規定「嚴密封固、堆放平穩」，實際上駕駛人在裝載或綑綁方式不一。交通部擬訂定統一規範，要求貨運業者遵守，防範散落物成為國道殺手。

高公局統計，2017年國道散落物有4萬2729件，其中輪胎皮7074件最多，其次是金屬類乘載物4389件、塑膠類乘載物4034件。高速公路時速逾百公里，即使是小小的散落物，都可能引發嚴重車禍。

交通部說，現行非密閉車廂實務載貨方式，通常是用繩索或鐵鏈綑綁後，再覆蓋一層帆布，有些甚至只是放進車斗、只讓物品互相卡緊，並未綑綁。

當整車裝載的物品大小、長度各異時，難以用繩索完全固定牢固，此外，帆布在高速行駛的途中也可能掀開飛散，一旦遇到緊急煞車或車體震動時，車上物品就可能掉落。

交通部原本研擬貨車、聯結車一律規範使用密閉式車廂的可行性，但後來考量許多過高或過長的特殊形狀物品難以密閉裝載，因此朝往統一規範裝載或綑綁方式。

交通部說，許多國家都有厚厚一大本、非常細緻的規範，不同貨車搭配不同物品時，裝載跟綑綁方式都不同，日本還附上圖文解釋，簡單清楚易操作。

交通部說，所以將委外著手翻譯美日及歐洲規範作為參考，訂定國內規範，並對貨運業者教育訓練。未來業者若沒有遵守規範導致物品散落，仍以現行道路交通管理處罰條例處以罰鍰。

國道散落物，以輪胎皮為最大宗。淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢說，除了防堵一般散落物以外，也應針對輪胎皮對症下藥。