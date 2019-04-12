親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

你也吃維他命B群維持體力？醫師提醒這種人別吃

打造專屬刻字唇膏＆香水瓶 嬌蘭皮革唇膏彩殼美翻，讓姐妹們超羨慕～

2019-04-12 21:18聯合報 記者劉小川╱即時報導

拿唇膏補妝，是每位女生常會做的事情，在姐妹淘間要拿出唇膏，當然要引發大家的驚呼，法國化妝品牌嬌蘭（GUERLAIN）旗下最紅的Rouge G紅寶之吻高訂唇膏，還有搭配的皮革款彩殼，這回推出炫霧款唇膏12色，還有8款精品皮革彩殼，適逢母親節檔期，嬌蘭還推出「免費刻字」服務，讓每款唇膏都超個人化，一拿出就超吸睛。

嬌蘭這回推出刻字服務，在全台11個專櫃陸續推出，只要購買Rouge G紅寶之吻高訂唇膏皮革款彩殼，可享有現場燙印服務，挑選5個字母或數字，馬上讓彩殼超級個人化，且這回新款彩殼顏色、造型更豐富，每個人都能找到自己最愛的款式。

另外購買Mon Guerlain我的印記香氛系列任一支香水，也同樣享有現場刻字服務。

嬌蘭的Rouge G紅寶之吻高訂唇膏，4月初起推出全新12色的炫霧唇膏，針對台灣女性最愛的兩大色系，包括玫瑰紅、奶茶玫瑰色，想有氣勢，或顯白都能挑到最愛的顏色。炫霧唇膏有著絲絨般的質地，超顯色，潤澤感也強。

皮革款彩殼也有8款新色，包括湛藍、祖母綠、芥末黃、鮮紅、純白等，搭配不同皮革光澤與壓紋，如漆皮壓紋、荔枝皮壓紋、動物皮革壓紋等，讓人絕對能挑到喜歡的款式。

嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂唇膏、炫霧唇膏售價1,130元；皮革款彩殼售價800元。

唇膏彩殼、香水免費燙印時間與櫃點如下：

台中新光 4/4-4/7（已結束）

台南西門 4/5-4/7（已結束）

信義A8 4/12-4/14

桃園台茂 4/12-4/14

忠孝SOGO 4/18-4/20

站前新光 4/19-4/21

南京新光 4/26-4/28

巨蛋漢神 4/26-4/28

台中中友 5/3-5/5

高雄遠東 5/3-5/5

台中遠東 5/10-5/12

嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂唇膏、1,130元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂唇膏、1,130元。圖／嬌蘭提供
分享
嬌蘭超美的皮革款彩殼，一拿出就驚豔姐妹淘。圖／嬌蘭提供
嬌蘭超美的皮革款彩殼，一拿出就驚豔姐妹淘。圖／嬌蘭提供
分享
嬌蘭推出購買Rouge G紅寶之吻皮革款彩殼，可免費刻字服務。圖／嬌蘭提供
嬌蘭推出購買Rouge G紅寶之吻皮革款彩殼，可免費刻字服務。圖／嬌蘭提供
分享
嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂炫霧唇膏1,130元、皮革款彩殼800元。圖／嬌蘭...
嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂炫霧唇膏1,130元、皮革款彩殼800元。圖／嬌蘭提供
分享

法國奶茶母親節

相關新聞

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵！超商也喝得到cama咖啡了

2019-04-12 22:08

更仙的麝香味！THE BODY SHOP「花麝香香氛」讓你少女心噴發

2019-04-12 20:53

我們一起加油！揮別婚變「愛紗5招愛自己」 你也能做到

2019-04-12 19:54

寶詩龍百年經典問號項鍊超澎湃登台 金荷娜也著迷

2019-04-12 17:45

禮客OUTLET媽咪購物節滿3千送1百 攜手創世基金會、歌手林喬安提前做公益

2019-04-12 17:37

孫芸芸跨行服裝設計？！藝術家聯名潮店微風信義限時登場

2019-04-12 16:52

美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19

蔡健雅購物靠「一見鍾情」 跟蔡依林一起掃貨看中同款包

2019-04-12 16:16

好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

牠的舞姿讓人目眩神迷 海生館海刺水母驚艷現身

2019-04-12 14:50

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

為媽媽獻上一株幸福之樹！MIKIMOTO 經典胸針重現江湖

2019-04-12 12:38

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

福隆沙雕季4/19開場 史上最多挑戰金氏紀錄

2019-04-12 10:14

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59

邊緣人天堂！「一個人也能吃」的東京燒肉LIKE首登台 自己獨享整盤肉

2019-04-11 22:02

2大餐廳蟬聯一星祭優惠 教父牛排免服務費、侯布雄滿額送巧克力球

2019-04-11 21:46

IG霸屏泰國彩妝4U2這裡就能買！全新美妝選物店「Blossom繁花」登場

2019-04-11 20:50

暗夜潮鞋之王降臨！楊冪、水原希子搶先穿搭超吸睛

2019-04-11 19:46

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34

全國電子「全館破盤價」4月12日登場！指定家電最高現省1.5萬

2019-04-11 19:17

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

全球熱銷400 萬片！美國專利「美姿墊」新品登台

2019-04-11 18:54

周湯豪橘西裝帥配AP黑金表 人生最大挑戰竟是臉上的那2公斤

2019-04-11 18:31

爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

G-SHOCK復古透明感腕表再次襲來！重現讓人著迷的80年代風潮

2019-04-11 17:32

吸管掰掰！ 麥當勞「冷飲直接喝」4月22日起北部不提供吸管

2019-04-11 17:30

俄羅斯第一天鵝八月登台 聖彼得堡芭蕾舞團首度雙城巡迴

2019-04-11 16:53

團團文創 x CAMPER台灣青年創作展 讓世界看見新世代創意

2019-04-11 16:48

選對寢具讓妳睡到自然醒 Wedgwood春夏主推自然界元素，超舒服～

2019-04-11 16:33

Dior發揮高級訂製服精神 打造女性最夢幻Grand Bal Couture腕表

2019-04-11 16:31

Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33
看更多

熱門文章

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

百貨公司一樓為何沒廁所？ 業者揭露設計真相

2019-04-12 10:48

建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42

史上首張黑洞照片 演算法出自29歲女科學家之手

2019-04-11 22:58

中藥粉結塊藥效就沒了？ 醫師說得先確認這一點

2019-04-12 11:19

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41

毛小孩上錯車還賴著不走 到派出所察覺「出事了」

2019-04-12 10:21

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

長榮徵200地勤 起薪3.3萬

2019-04-12 00:12

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

每日星座運勢／巨蟹自信笑容帶好運 不宜處理財務

2019-04-12 00:00

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

網路夯「夏慕尼超高CP值點法」兩個大人吃飽只要260元

2019-04-12 15:25

混用逾期奶精再製 「伯享」31黑心產品賣出1萬多公斤

2019-04-12 17:00

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

洗澡時先洗臉還是先洗頭好？ 醫師給解答

2019-04-12 16:36

是誰惡作劇？這隻鵝的鼻孔被貫插1根羽毛

2019-04-12 20:07

長照採核實扣除 在家照顧恐不適用

2019-04-12 14:11

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

2萬多薪水孝親費佔一半 卻因晚給遭母碎念不存錢

2019-04-12 16:04

部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

【生活見聞】蔡劭璞／老爸爸上學去

2019-04-12 06:00

肯德基爺爺改變形象 「桑德斯上校」露出超殺腹肌

2019-04-12 17:25

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

綠蠵龜返家產卵 卻發現家鄉成了飛機場

2019-04-12 20:09

美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19

「痛痛女孩」勝訴 醫籲民眾站醫學角度看待HPV疫苗

2019-04-12 19:33

【我愛一個人煮-59】太陽臉／蘿蔔絲酥餅

2019-04-12 06:00

國內首宗「痛痛女孩」求償告贏 衛福部不排除再上訴

2019-04-12 11:35

好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55

長痘痘＝健康拉警報！從臉上痘痘長的位置 看身體哪裡出問題？

2019-04-12 15:04

頭皮長痘痘遲未消 竟是血管瘤

2019-04-11 23:47

國內首宗HPV「痛痛女孩」告贏 國健署不怕影響接種率

2019-04-12 16:16

射手超快放棄、金牛虎頭蛇尾 12星座三分鐘熱度指數公開

2019-04-12 16:14

15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59

一招融化媽媽心 兒真心告白：我會一直保護你愛你

2019-04-12 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top