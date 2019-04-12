打造專屬刻字唇膏＆香水瓶 嬌蘭皮革唇膏彩殼美翻，讓姐妹們超羨慕～

2019-04-12 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



拿唇膏補妝，是每位女生常會做的事情，在姐妹淘間要拿出唇膏，當然要引發大家的驚呼，法國化妝品牌嬌蘭（GUERLAIN）旗下最紅的Rouge G紅寶之吻高訂唇膏，還有搭配的皮革款彩殼，這回推出炫霧款唇膏12色，還有8款精品皮革彩殼，適逢母親節檔期，嬌蘭還推出「免費刻字」服務，讓每款唇膏都超個人化，一拿出就超吸睛。

嬌蘭這回推出刻字服務，在全台11個專櫃陸續推出，只要購買Rouge G紅寶之吻高訂唇膏皮革款彩殼，可享有現場燙印服務，挑選5個字母或數字，馬上讓彩殼超級個人化，且這回新款彩殼顏色、造型更豐富，每個人都能找到自己最愛的款式。

另外購買Mon Guerlain我的印記香氛系列任一支香水，也同樣享有現場刻字服務。

嬌蘭的Rouge G紅寶之吻高訂唇膏，4月初起推出全新12色的炫霧唇膏，針對台灣女性最愛的兩大色系，包括玫瑰紅、奶茶玫瑰色，想有氣勢，或顯白都能挑到最愛的顏色。炫霧唇膏有著絲絨般的質地，超顯色，潤澤感也強。

皮革款彩殼也有8款新色，包括湛藍、祖母綠、芥末黃、鮮紅、純白等，搭配不同皮革光澤與壓紋，如漆皮壓紋、荔枝皮壓紋、動物皮革壓紋等，讓人絕對能挑到喜歡的款式。

嬌蘭Rouge G紅寶之吻高訂唇膏、炫霧唇膏售價1,130元；皮革款彩殼售價800元。

唇膏彩殼、香水免費燙印時間與櫃點如下：

台中新光 4/4-4/7（已結束）

台南西門 4/5-4/7（已結束）

信義A8 4/12-4/14

桃園台茂 4/12-4/14

忠孝SOGO 4/18-4/20

站前新光 4/19-4/21

南京新光 4/26-4/28

巨蛋漢神 4/26-4/28

台中中友 5/3-5/5

高雄遠東 5/3-5/5