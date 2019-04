更仙的麝香味!THE BODY SHOP「花麝香香氛」讓你少女心噴發

2019-04-12 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



說到白麝香,絕對不能不提1981年誕生的THE BODY SHOP White Musk白麝香香氛,是全球第一款使用符合道德的植物性麝香香水,以人工草本麝香取代動物麝香,也是第一款以白麝香命名的香水,一上市就立即成為熱賣明星款,平均每分鐘賣出2.5瓶,持續至今依舊人氣不墜,甚至常賣到缺貨,在《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇中孔劉送給鬼怪新娘的就是它,後續還延伸出紫麝香、黑麝香、綠麝香等,在THE BODY SHOP麝香香氛家族中,除了單獨使用各有特色,也可嘗試玩混搭,調配出擁有個人風格的香氣。

今年春季全新推出的THE BODY SHOP「麝香花冠」花麝香香氛系列,包括淡雅香水、爽身花露水、沐浴膠、身體潤膚乳等,為傳奇麝香家族再添新活力,前調由柑橘、佛手柑做開端,再融入浪漫柔美的粉紅牡丹與鈴蘭,底蘊為東加豆及麝香,散發柑苔花香調,即日起上市,5月20日前於THE BODY SHOP官網申請,即可至全台門市免費領取來店禮。迎接母親節,THE BODY SHOP全台門市購物滿2,500元可享限定滿額好禮與購物金。