更仙的麝香味！THE BODY SHOP「花麝香香氛」讓你少女心噴發
說到白麝香，絕對不能不提1981年誕生的THE BODY SHOP White Musk白麝香香氛，是全球第一款使用符合道德的植物性麝香香水，以人工草本麝香取代動物麝香，也是第一款以白麝香命名的香水，一上市就立即成為熱賣明星款，平均每分鐘賣出2.5瓶，持續至今依舊人氣不墜，甚至常賣到缺貨，在《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇中孔劉送給鬼怪新娘的就是它，後續還延伸出紫麝香、黑麝香、綠麝香等，在THE BODY SHOP麝香香氛家族中，除了單獨使用各有特色，也可嘗試玩混搭，調配出擁有個人風格的香氣。
今年春季全新推出的THE BODY SHOP「麝香花冠」花麝香香氛系列，包括淡雅香水、爽身花露水、沐浴膠、身體潤膚乳等，為傳奇麝香家族再添新活力，前調由柑橘、佛手柑做開端，再融入浪漫柔美的粉紅牡丹與鈴蘭，底蘊為東加豆及麝香，散發柑苔花香調，即日起上市，5月20日前於THE BODY SHOP官網申請，即可至全台門市免費領取來店禮。迎接母親節，THE BODY SHOP全台門市購物滿2,500元可享限定滿額好禮與購物金。
新的麝香調香水還有這一款，narciso rodriguez純粹繆思淡香精以白色花香加強麝香的純淨，喀什米爾木質調彰顯女性的溫暖堅毅特質，同樣也可與同品牌旗下的其他香水混搭出不同風情，例如搭配桃色優雅淡香精在桃紅花朵香、粉紅胡椒及木質琥珀的襯托之下，凸顯麝香的溫柔優雅；For her淡香精將水生花朵、山谷百合、牡丹、玫瑰與麝香完美融合，疊擦純粹繆思淡香精更能帶出蜜桃般的甜美香氣；For her 淡香水帶有絲柏柑苔、蜂蜜花香及琥珀的森林氣息，疊擦純粹繆思淡香精可展現出白花的浪漫。
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