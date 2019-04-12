我們一起加油！揮別婚變「愛紗5招愛自己」 你也能做到

2019-04-12 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



恢復單身的愛紗，除了感謝好友的關心與陪伴，更用盡全力疼愛自己，保持開心與正能量是她現在的座右銘，她送給正面臨低潮的人一段話：「要好好的對待自己，人生就這麼一次，時間很珍貴，雖然我也還在學習，但一定要維持健康、正面的心態，我們一起加油」。

愛紗擔任THE BODY SHOP「極羨之旅」特派大使，搶先體驗入住天皇級風呂、日本富士山賞櫻泡湯的尊寵饗宴，今天（4/12）現身分享，一襲粉色小碎花薄紗春裝顯得神清氣爽。訪談中她提到「現在最重要的目標就是愛自己，愛自己可以有很多方式，要對自己好一點」，愛紗用這5招維持好心情，快來看看她怎麼做！

●養成運動的習慣

雖然先前斷斷續續也有做運動，但愛紗前一陣子才開始持續密集運動，除了因為運動對身體很好，流汗後也會很開心。

她選擇的項目包括瑜珈、Barre、Cycle、重訓健身、騎腳踏車、滑板、滑雪等，每周運動3～4天、每次1個多小時，如果時間允許的話甚至想每天都去運動，不太會游泳的她接下來還想學潛水。「如果待在家裡休息，1個小時隨便也就過了，去運動流汗心情會比較好，這是對自己整個狀態非常好的一件事」。

為了迎接布料輕薄的夏裝，愛紗運動得更積極，希望腰線、手臂線條更漂亮，就可以在夏天安心放鬆地穿衣服，不需要遮遮掩掩。

愛紗說，如果有持續運動、促進新陳代謝，皮膚一定會變好、更緊實，做完運動就盡快洗澡、去角質、擦精油按摩，讓自己更舒服開心。

●飲食不必太勉強 一年四季多喝熱水

飲食的順序先吃蔬菜、再吃肉、最後吃澱粉，但愛紗說不想太嚴格地勉強自己，只要知道正確的順序，如果可以配合就盡量去做，開心最重要。

每天吃水果、多喝水是一定要的，她不喝飲料和冰水，隨時都帶著保溫瓶裝熱水，就算夏天很熱也一樣喝熱水，對身體比較好。

●每天化妝

即使平常沒工作，愛紗出門一定會化妝，尤其是眉毛，因為她天生眉毛較稀疏，而且會畫全妝，就是眼影、眼線、腮紅、口紅都有，她也會去種睫毛，種睫毛之後即使沒有畫眼影、眼線，眼睛還是看起來很有神，「你們不覺得化完妝之後真的會比較開心嗎？照鏡子看到自己變漂亮就覺得『嗯！我很好』」。

在妝容上，愛紗喜歡帶有煙燻感的眼妝，眼線會拉得比較平一點，腮紅喜歡用粉膚色或橘色，除了雙頰之外還會把範圍延伸到鼻樑，像曬過太陽般的紅潤健康感。

除了化妝之外，愛紗在肌膚保養上也很講究，先前去體驗THE BODY SHOP箱根極羨之旅時，卸妝、洗臉、化妝水、精華液、乳液、眼霜、面膜、身體去角質、精華油、身體乳液等全套保養品帶了一大包，就連洗髮精、沐浴乳、吹風機都全部都自己帶，即使是短暫的小旅行，她也會全部都帶著，「因為我的膚質比較敏感，一定會挑選自己可以安心用的，才能隨時保持最佳狀態，如果只是因為一天怕麻煩隨便用用，之後可能要花一個星期的時間去修護」。

搭飛機時她都會帶著保濕噴霧，在乾燥的機艙內為肌膚補充水分，尤其是長途飛行一定要帶。

●用香味取悅自己

愛紗的第一瓶香水是14、15歲左右買的，她笑說當時選的是男性香水，因為喜歡的對象用什麼香水她就去買來用，香味也是一種回憶。現在的愛紗喜歡麝香系香氛，新推出的THE BODY SHOP麝香花冠－花麝香香氛系列就讓她愛不釋手，除了把香水噴在手腕、耳後，她還會噴在頭髮上，讓長髮髮梢轉頭甩動或風吹過時，自己和旁邊的人都會聞到香味，「聞到喜歡的香味不僅會開心，還會讓更多正能量和好的事情靠近你」。

●好友的關心與陪伴

愛紗說自己很幸運，身邊有很多超級好朋友，不管是心情好或低潮時都願意陪伴、給她很多的鼓勵，「我現在有一個很大的感觸，很多人看到心情不好的人會不好意思去打擾，雖然這也是一種貼心的行為，但當我心情不好的時候，我朋友都會問我在幹嘛、照三餐的關心我，我很需要這個關心，很謝謝他們」。