親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

15年前掏空案後下市 這公司獲利大復活

外交部人事令發布 張淑玲正式接任駐橫濱分處處長

我們一起加油！揮別婚變「愛紗5招愛自己」 你也能做到

2019-04-12 19:54聯合報 記者陳立儀╱即時報導

恢復單身的愛紗，除了感謝好友的關心與陪伴，更用盡全力疼愛自己，保持開心與正能量是她現在的座右銘，她送給正面臨低潮的人一段話：「要好好的對待自己，人生就這麼一次，時間很珍貴，雖然我也還在學習，但一定要維持健康、正面的心態，我們一起加油」。

愛紗擔任THE BODY SHOP「極羨之旅」特派大使，搶先體驗入住天皇級風呂、日本富士山賞櫻泡湯的尊寵饗宴，今天（4/12）現身分享，一襲粉色小碎花薄紗春裝顯得神清氣爽。訪談中她提到「現在最重要的目標就是愛自己，愛自己可以有很多方式，要對自己好一點」，愛紗用這5招維持好心情，快來看看她怎麼做！

●養成運動的習慣

雖然先前斷斷續續也有做運動，但愛紗前一陣子才開始持續密集運動，除了因為運動對身體很好，流汗後也會很開心。

她選擇的項目包括瑜珈、Barre、Cycle、重訓健身、騎腳踏車、滑板、滑雪等，每周運動3～4天、每次1個多小時，如果時間允許的話甚至想每天都去運動，不太會游泳的她接下來還想學潛水。「如果待在家裡休息，1個小時隨便也就過了，去運動流汗心情會比較好，這是對自己整個狀態非常好的一件事」。

為了迎接布料輕薄的夏裝，愛紗運動得更積極，希望腰線、手臂線條更漂亮，就可以在夏天安心放鬆地穿衣服，不需要遮遮掩掩。

愛紗說，如果有持續運動、促進新陳代謝，皮膚一定會變好、更緊實，做完運動就盡快洗澡、去角質、擦精油按摩，讓自己更舒服開心。

●飲食不必太勉強　一年四季多喝熱水

飲食的順序先吃蔬菜、再吃肉、最後吃澱粉，但愛紗說不想太嚴格地勉強自己，只要知道正確的順序，如果可以配合就盡量去做，開心最重要。

每天吃水果、多喝水是一定要的，她不喝飲料和冰水，隨時都帶著保溫瓶裝熱水，就算夏天很熱也一樣喝熱水，對身體比較好。

●每天化妝

即使平常沒工作，愛紗出門一定會化妝，尤其是眉毛，因為她天生眉毛較稀疏，而且會畫全妝，就是眼影、眼線、腮紅、口紅都有，她也會去種睫毛，種睫毛之後即使沒有畫眼影、眼線，眼睛還是看起來很有神，「你們不覺得化完妝之後真的會比較開心嗎？照鏡子看到自己變漂亮就覺得『嗯！我很好』」。

在妝容上，愛紗喜歡帶有煙燻感的眼妝，眼線會拉得比較平一點，腮紅喜歡用粉膚色或橘色，除了雙頰之外還會把範圍延伸到鼻樑，像曬過太陽般的紅潤健康感。

除了化妝之外，愛紗在肌膚保養上也很講究，先前去體驗THE BODY SHOP箱根極羨之旅時，卸妝、洗臉、化妝水、精華液、乳液、眼霜、面膜、身體去角質、精華油、身體乳液等全套保養品帶了一大包，就連洗髮精、沐浴乳、吹風機都全部都自己帶，即使是短暫的小旅行，她也會全部都帶著，「因為我的膚質比較敏感，一定會挑選自己可以安心用的，才能隨時保持最佳狀態，如果只是因為一天怕麻煩隨便用用，之後可能要花一個星期的時間去修護」。

搭飛機時她都會帶著保濕噴霧，在乾燥的機艙內為肌膚補充水分，尤其是長途飛行一定要帶。

●用香味取悅自己

愛紗的第一瓶香水是14、15歲左右買的，她笑說當時選的是男性香水，因為喜歡的對象用什麼香水她就去買來用，香味也是一種回憶。現在的愛紗喜歡麝香系香氛，新推出的THE BODY SHOP麝香花冠－花麝香香氛系列就讓她愛不釋手，除了把香水噴在手腕、耳後，她還會噴在頭髮上，讓長髮髮梢轉頭甩動或風吹過時，自己和旁邊的人都會聞到香味，「聞到喜歡的香味不僅會開心，還會讓更多正能量和好的事情靠近你」。

●好友的關心與陪伴

愛紗說自己很幸運，身邊有很多超級好朋友，不管是心情好或低潮時都願意陪伴、給她很多的鼓勵，「我現在有一個很大的感觸，很多人看到心情不好的人會不好意思去打擾，雖然這也是一種貼心的行為，但當我心情不好的時候，我朋友都會問我在幹嘛、照三餐的關心我，我很需要這個關心，很謝謝他們」。

每個人都會有低潮，大家都是需要被關心的，「如果有一天你想到誰、卻又擔心會不會打擾到對方，那就先去關心再說吧！如果對方真的太忙或沒辦法回覆，就算被已讀不回也沒關係」。

THE BODY SHOP極羨之旅櫻花派對讓愛紗少女心噴發，甜美笑顏狂拍照。圖／...
THE BODY SHOP極羨之旅櫻花派對讓愛紗少女心噴發，甜美笑顏狂拍照。圖／THE BODY SHOP提供
分享
愛紗擔任THE BODY SHOP「極羨之旅」特派大使，現身分享入住天皇級風呂、...
愛紗擔任THE BODY SHOP「極羨之旅」特派大使，現身分享入住天皇級風呂、在日本富士山賞櫻泡湯的尊寵體驗心得。圖／THE BODY SHOP提供
分享
愛紗身穿甜美浪漫的粉色小碎花薄紗春裝，顯得神清氣爽。圖／THE BODY SHO...
愛紗身穿甜美浪漫的粉色小碎花薄紗春裝，顯得神清氣爽。圖／THE BODY SHOP提供
分享

眼影

相關新聞

寶詩龍百年經典問號項鍊超澎湃登台 金荷娜也著迷

2019-04-12 17:45

禮客OUTLET媽咪購物節滿3千送1百 攜手創世基金會、歌手林喬安提前做公益

2019-04-12 17:37

孫芸芸跨行服裝設計？！藝術家聯名潮店微風信義限時登場

2019-04-12 16:52

美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19

蔡健雅購物靠「一見鍾情」 跟蔡依林一起掃貨看中同款包

2019-04-12 16:16

好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

牠的舞姿讓人目眩神迷 海生館海刺水母驚艷現身

2019-04-12 14:50

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

為媽媽獻上一株幸福之樹！MIKIMOTO 經典胸針重現江湖

2019-04-12 12:38

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

福隆沙雕季4/19開場 史上最多挑戰金氏紀錄

2019-04-12 10:14

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59

邊緣人天堂！「一個人也能吃」的東京燒肉LIKE首登台 自己獨享整盤肉

2019-04-11 22:02

2大餐廳蟬聯一星祭優惠 教父牛排免服務費、侯布雄滿額送巧克力球

2019-04-11 21:46

IG霸屏泰國彩妝4U2這裡就能買！全新美妝選物店「Blossom繁花」登場

2019-04-11 20:50

暗夜潮鞋之王降臨！楊冪、水原希子搶先穿搭超吸睛

2019-04-11 19:46

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34

全國電子「全館破盤價」4月12日登場！指定家電最高現省1.5萬

2019-04-11 19:17

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

全球熱銷400 萬片！美國專利「美姿墊」新品登台

2019-04-11 18:54

周湯豪橘西裝帥配AP黑金表 人生最大挑戰竟是臉上的那2公斤

2019-04-11 18:31

爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

G-SHOCK復古透明感腕表再次襲來！重現讓人著迷的80年代風潮

2019-04-11 17:32

吸管掰掰！ 麥當勞「冷飲直接喝」4月22日起北部不提供吸管

2019-04-11 17:30

俄羅斯第一天鵝八月登台 聖彼得堡芭蕾舞團首度雙城巡迴

2019-04-11 16:53

團團文創 x CAMPER台灣青年創作展 讓世界看見新世代創意

2019-04-11 16:48

選對寢具讓妳睡到自然醒 Wedgwood春夏主推自然界元素，超舒服～

2019-04-11 16:33

Dior發揮高級訂製服精神 打造女性最夢幻Grand Bal Couture腕表

2019-04-11 16:31

Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33

奶茶變零食！泰國必買「奶茶風味巧克力」到台灣了

2019-04-11 15:27

美食家帶路 體驗乾隆淮揚菜

2019-04-11 14:37

聯合報系獨家好康 憑券買85˚C母親節蛋糕送茶飲

2019-04-11 14:00
看更多

熱門文章

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14

百貨公司一樓為何沒廁所？ 業者揭露設計真相

2019-04-12 10:48

建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42

史上首張黑洞照片 演算法出自29歲女科學家之手

2019-04-11 22:58

中藥粉結塊藥效就沒了？ 醫師說得先確認這一點

2019-04-12 11:19

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41

毛小孩上錯車還賴著不走 到派出所察覺「出事了」

2019-04-12 10:21

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

長榮徵200地勤 起薪3.3萬

2019-04-12 00:12

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

每日星座運勢／巨蟹自信笑容帶好運 不宜處理財務

2019-04-12 00:00

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

網路夯「夏慕尼超高CP值點法」兩個大人吃飽只要260元

2019-04-12 15:25

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

混用逾期奶精再製 「伯享」31黑心產品賣出1萬多公斤

2019-04-12 17:00

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

長照採核實扣除 在家照顧恐不適用

2019-04-12 14:11

洗澡時先洗臉還是先洗頭好？ 醫師給解答

2019-04-12 16:36

2萬多薪水孝親費佔一半 卻因晚給遭母碎念不存錢

2019-04-12 16:04

部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

【生活見聞】蔡劭璞／老爸爸上學去

2019-04-12 06:00

子宮頸癌手術選開腹或腹腔鏡手術 取決黃金數字2公分

2019-04-11 20:51

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

肯德基爺爺改變形象 「桑德斯上校」露出超殺腹肌

2019-04-12 17:25

【我愛一個人煮-59】太陽臉／蘿蔔絲酥餅

2019-04-12 06:00

邊緣人天堂！「一個人也能吃」的東京燒肉LIKE首登台 自己獨享整盤肉

2019-04-11 22:02

國內首宗「痛痛女孩」求償告贏 衛福部不排除再上訴

2019-04-12 11:35

好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55

美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19

國內首宗HPV「痛痛女孩」告贏 國健署不怕影響接種率

2019-04-12 16:16

長痘痘＝健康拉警報！從臉上痘痘長的位置 看身體哪裡出問題？

2019-04-12 15:04

15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59

一招融化媽媽心 兒真心告白：我會一直保護你愛你

2019-04-12 17:17

射手超快放棄、金牛虎頭蛇尾 12星座三分鐘熱度指數公開

2019-04-12 16:14

邊玩邊上班？ Facebook新辦公室有KTV、麻將桌 實在太台啦！

2019-04-11 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top