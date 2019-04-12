寶詩龍百年經典問號項鍊 超澎湃登台 金荷娜也著迷

2019-04-12 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



一件設計好不好？時間絕對是最終極的考驗；而已經誕生超過130年仍舊令人著迷的「問號項鍊」，顯然就是件無可取代的經典。「問號項鍊」是巴黎頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）最標誌性的高級珠寶作品之一，也是珠寶藏家終生必須收藏的代表性作品，許多設計往往被識貨熟客「秒殺」。今年4月的頂級珠寶巡展，共展出近80件總價逾4億元的作品，更難得共薈萃6款頂級問號項鍊，是首次如此大量登台，其中包括櫻花、常春藤等從未登台過的全新作品；作品將於專賣店巡展至5月15日止。

「問號項鍊」以形如問號的柔軟線條與開放式設計，優雅勾勒出女性脖頸之美，靠著金質本身的延展性和隱藏關節服貼胸口，寶石集中在單邊的設計更考整體設計與工藝能否維持平衡，在1889年就榮獲傳奇的世界博覽會金獎；至今仍經常推陳出新，例如韓星金荷娜配戴過的海水藍寶孔雀羽毛問號項鍊，就是演繹經典孔雀羽毛與問號設計的全新創作， 是此次來台展出重點之一。而以當代鏤空雕塑工藝打造的三色堇問號項鍊，也是品牌對於1889年獲得世界博覽會金獎殊榮的立體花卉項鍊的重新詮釋，設計更簡潔、容易搭配現代服飾。

而包括巴黎常春藤、薄翼花束在內多款問號項鍊的設計，更運用獨門的「Trembleur顫動」傳統工藝，讓蝴蝶羽翼和樹葉隨著配戴者的身體微微顫抖，呈現彷彿要展翅飛翔或微風輕拂的詩意效果。這原本是早期珠寶工匠剛開始運用鑽石時，為了要凸顯鑽石的璀璨光芒而發明的技術，如今則成為品牌的設計語彙，是需要親臨鑑賞才能體會的極致工藝之美。

寶詩龍頂級珠寶展

4月11日起至4月21日止 台北101專賣店

4月22日起至4月30日止 復興微風廣場專賣店