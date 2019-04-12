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禮客OUTLET媽咪購物節滿3千送1百 攜手創世基金會、歌手林喬安提前做公益

2019-04-12 17:37聯合報 記者江佩君╱即時報導

禮客OUTLET將於4月26日至5月20日舉辦寵愛媽咪購物節活動，推出首10日加碼單筆滿3,000送100，當日單筆消費1,000元還有機會獲得萬元貴賓券、Staub燉煮鍋等好禮。

母親節前夕禮客先展開公益行動，攜手創世基金會、曾入圍金曲獎最佳台語女歌手獎暨「超級紅人榜」歌手林喬安，4月12日下午在內湖2館1樓ROOTS café，由林喬安帶領喜樂幼兒園小朋友手作DIY母親節蛋糕，為全台安養院內約800位植物人的母親，點上平安健康燈，獻上溫暖的祝福。

此外，禮客也響應參加愛心認購720份「手作環保餐具組」，4月26日至5月20日期間只要在禮客OUTLET內湖店、公館店當日累計消費滿5,000元即可兌換，讓顧客在購物之餘也能做公益。

禮客OUTLET今年加碼在4月26日至5月20日活動期間，推出首10日加碼單筆3,000送100，以及當日單筆消費1,000元，即有機會獲得漾客日式料理4~6人份豪華帝王蟹綜合井、禮客OUTLET萬元貴賓券、飛利浦PHILIPS眼部紓壓儀、Staub燉煮鍋、德國雙人牌中國炒鍋等各項好禮。

同時，禮客也為有多種角色身份的斜槓媽咪，推出每日一物發燒商品，女裝、運動鞋、鍋具寢具2折起，讓媽咪享受購物樂趣。

禮客OUTLET攜手創世基金會、歌手林喬安，舉辦母親節公益活動。圖／禮客提供
禮客OUTLET攜手創世基金會、歌手林喬安，舉辦母親節公益活動。圖／禮客提供
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林喬安與喜樂幼兒園小朋友一起手作母親節蛋糕。圖／禮客提供
林喬安與喜樂幼兒園小朋友一起手作母親節蛋糕。圖／禮客提供
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母親節幼兒園安養院

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