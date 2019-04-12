親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯文哲可能宣布選總統

孫芸芸跨行服裝設計？！藝術家聯名潮店微風信義限時登場

2019-04-12 16:52聯合報 記者孫曼╱即時報導

有在IG上追蹤明星名人的話，應該都有注意到最近「微風幫」的姊妹們包括廖曉喬、甚至楊謹華、Melody都有穿上Ceizer x YUN YUN SUN 的T恤或棒球帽、帽T等，簡約百搭的基本款因為逗趣的「福福」笑臉、「你閉嘴」圖案讓人會心一笑。原來這是名媛孫芸芸透過自創品牌YUN YUN SUN與潮流藝術家Pieter Ceizer推出的限量聯名系列，共有包括服裝、包包、帽子、水壺等共10種品項，即日起至5月30日止於台北微風信義2樓的限時快閃店限量登場。Ceizer本人更親自來台為快閃店開幕現場創作「I Need Bubbles for My Troubles」畫作，將這次聯名圖騰也融入其中。

今天舉辦的記者會上，以牛仔背心搭配高腰牛仔短裙、露出一雙修長美腿的孫芸芸表示，之前在巴黎看到Ceizer與巴黎潮流名店Colette聯名合作而注意到這位來自荷蘭的印刷藝術家/設計師，發現他透過排版印刷創作的藝術大玩文字和表情符號，與她暢銷的廢話系列飾品概念相似，進而主動聯繫、展開這次的合作。Ceizer於2014年開始創作各種文字表情圖樣，至今已成為他的標誌性作品，之前也曾與LEVIS、可口可樂等合作過聯名系列。這次與YUN YUN SUN的合作是他首次嘗試使用中文字創作，共有4種不同圖案：福福、你閉嘴、雙品牌聯名logo，以及他自己最喜歡的Shit Happens。

孫芸芸並說整個合作溝通往返就花了半年以上的時間，她自己最喜歡帽T、棒球帽、和水壺。問到是否也有分享自己的新作品給日前過生日的媽媽何念慈？她笑說家人支持是一定要的，連老公廖震漢也挑了自己常會穿的黑色拉鍊帽T。已經64歲的何念慈保養很好，是否也有跟她分享保養秘訣？孫芸芸說媽媽會常常提醒她要多運動，因為媽媽自己一週運動5天，不過她自己已經5個月沒運動了。

首次來台的藝術家Pieter Ceizer相當活潑。記者孫曼／攝影
首次來台的藝術家Pieter Ceizer相當活潑。記者孫曼／攝影
分享
藝術家Pieter Ceizer之前與巴黎潮流名店Colette合作的櫥窗。圖／...
藝術家Pieter Ceizer之前與巴黎潮流名店Colette合作的櫥窗。圖／YUN YUN SUN提供
分享
孫芸芸與Pieter Ceizer現場創作的「I Need Bubbles fo...
孫芸芸與Pieter Ceizer現場創作的「I Need Bubbles for My Troubles」合影。記者孫曼／攝影
分享
孫芸芸與藝術家Pieter Ceizer在現場創作的「I Need Bubble...
孫芸芸與藝術家Pieter Ceizer在現場創作的「I Need Bubbles for My Troubles」畫作前合影。記者孫曼／攝影
分享
Ceizer x YUN YUN SUN潛水衣材質托特包，1,680元。圖／YU...
Ceizer x YUN YUN SUN潛水衣材質托特包，1,680元。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN位於微風信義2樓的限時快閃店。圖／YUN...
Ceizer x YUN YUN SUN位於微風信義2樓的限時快閃店。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN帽T，2,880元。圖／YUN YUN ...
Ceizer x YUN YUN SUN帽T，2,880元。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN系列服裝單品走中性設計，男女皆宜。圖／Y...
Ceizer x YUN YUN SUN系列服裝單品走中性設計，男女皆宜。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN潛水衣材質拉鍊包，480元起。圖／YUN...
Ceizer x YUN YUN SUN潛水衣材質拉鍊包，480元起。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN連帽背心，2,280元。圖／YUN YU...
Ceizer x YUN YUN SUN連帽背心，2,280元。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN系列衛衣2,680元；棒球帽1,680元...
Ceizer x YUN YUN SUN系列衛衣2,680元；棒球帽1,680元。圖／YUN YUN SUN提供
分享
藝術家Pieter Ceizer之前與巴黎潮流名店Colette合作的設計。圖／...
藝術家Pieter Ceizer之前與巴黎潮流名店Colette合作的設計。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN共有3個表情圖案及一款聯名雙logo。圖...
Ceizer x YUN YUN SUN共有3個表情圖案及一款聯名雙logo。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN T恤，1,580元。圖／YUN YUN...
Ceizer x YUN YUN SUN T恤，1,580元。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN限時快閃店自即日起到5月底止。圖／YUN...
Ceizer x YUN YUN SUN限時快閃店自即日起到5月底止。圖／YUN YUN SUN提供
分享
藝術家Pieter Ceizer。圖／YUN YUN SUN提供
藝術家Pieter Ceizer。圖／YUN YUN SUN提供
分享
孫芸芸與藝術家Pieter Ceizer今天都特地穿上聯名T恤，孫芸芸更為了搭配...
孫芸芸與藝術家Pieter Ceizer今天都特地穿上聯名T恤，孫芸芸更為了搭配牛仔背心將T恤袖子剪掉。記者孫曼／攝影
分享
Ceizer x YUN YUN SUN棒球帽，1,680元。圖／YUN YUN...
Ceizer x YUN YUN SUN棒球帽，1,680元。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN雙品牌聯名logo。圖／YUN YUN ...
Ceizer x YUN YUN SUN雙品牌聯名logo。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN衛衣，2,680元。圖／YUN YUN ...
Ceizer x YUN YUN SUN衛衣，2,680元。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN「福福」笑臉圖案。圖／YUN YUN S...
Ceizer x YUN YUN SUN「福福」笑臉圖案。圖／YUN YUN SUN提供
分享
Ceizer x YUN YUN SUN位於微風信義2樓的限時快閃店。圖／YUN...
Ceizer x YUN YUN SUN位於微風信義2樓的限時快閃店。圖／YUN YUN SUN提供
分享

快閃微風巴黎

相關新聞

美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19

蔡健雅購物靠「一見鍾情」 跟蔡依林一起掃貨看中同款包

2019-04-12 16:16

好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

牠的舞姿讓人目眩神迷 海生館海刺水母驚艷現身

2019-04-12 14:50

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

為媽媽獻上一株幸福之樹！MIKIMOTO 經典胸針重現江湖

2019-04-12 12:38

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

福隆沙雕季4/19開場 史上最多挑戰金氏紀錄

2019-04-12 10:14

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59

邊緣人天堂！「一個人也能吃」的東京燒肉LIKE首登台 自己獨享整盤肉

2019-04-11 22:02

2大餐廳蟬聯一星祭優惠 教父牛排免服務費、侯布雄滿額送巧克力球

2019-04-11 21:46

IG霸屏泰國彩妝4U2這裡就能買！全新美妝選物店「Blossom繁花」登場

2019-04-11 20:50

暗夜潮鞋之王降臨！楊冪、水原希子搶先穿搭超吸睛

2019-04-11 19:46

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34

全國電子「全館破盤價」4月12日登場！指定家電最高現省1.5萬

2019-04-11 19:17

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

全球熱銷400 萬片！美國專利「美姿墊」新品登台

2019-04-11 18:54

周湯豪橘西裝帥配AP黑金表 人生最大挑戰竟是臉上的那2公斤

2019-04-11 18:31

爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

G-SHOCK復古透明感腕表再次襲來！重現讓人著迷的80年代風潮

2019-04-11 17:32

吸管掰掰！ 麥當勞「冷飲直接喝」4月22日起北部不提供吸管

2019-04-11 17:30

俄羅斯第一天鵝八月登台 聖彼得堡芭蕾舞團首度雙城巡迴

2019-04-11 16:53

團團文創 x CAMPER台灣青年創作展 讓世界看見新世代創意

2019-04-11 16:48

選對寢具讓妳睡到自然醒 Wedgwood春夏主推自然界元素，超舒服～

2019-04-11 16:33

Dior發揮高級訂製服精神 打造女性最夢幻Grand Bal Couture腕表

2019-04-11 16:31

Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33

奶茶變零食！泰國必買「奶茶風味巧克力」到台灣了

2019-04-11 15:27

美食家帶路 體驗乾隆淮揚菜

2019-04-11 14:37

聯合報系獨家好康 憑券買85˚C母親節蛋糕送茶飲

2019-04-11 14:00

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

妳也有雙重性格嗎？ 卡地亞全新珠寶CLASH DE CARTIER最懂矛盾的妳

2019-04-11 13:48

米其林寶寶曾有一段「黑」歷史！他當過演員，還變身成家具

2019-04-11 13:11
看更多

熱門文章

黑洞8大解惑 掉進黑洞人體會變麵條

2019-04-11 18:33

家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

百貨公司一樓為何沒廁所？ 業者揭露設計真相

2019-04-12 10:48

建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42

史上首張黑洞照片 演算法出自29歲女科學家之手

2019-04-11 22:58

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

毛小孩上錯車還賴著不走 到派出所察覺「出事了」

2019-04-12 10:21

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

每日星座運勢／巨蟹自信笑容帶好運 不宜處理財務

2019-04-12 00:00

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

長榮徵200地勤 起薪3.3萬

2019-04-12 00:12

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

【生活見聞】蔡劭璞／老爸爸上學去

2019-04-12 06:00

有人老得快、有人老得慢？可能和腦部特定部位萎縮有關

2019-04-11 19:26

2萬多薪水孝親費佔一半 卻因晚給遭母碎念不存錢

2019-04-12 16:04

小三通首例！陸客攜肉品 無力繳20萬罰款遭遣返

2019-04-11 18:08

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

子宮頸癌手術選開腹或腹腔鏡手術 取決黃金數字2公分

2019-04-11 20:51

連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25

溫度開始轉涼 天氣不穩定到下週

2019-04-11 18:15

捕捉黑洞秘訣 創造口徑如地球大小的虛擬望遠鏡

2019-04-11 18:41

中藥粉結塊藥效就沒了？ 醫師說得先確認這一點

2019-04-12 11:19

【我愛一個人煮-59】太陽臉／蘿蔔絲酥餅

2019-04-12 06:00

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

網路夯「夏慕尼超高CP值點法」兩個大人吃飽只要260元

2019-04-12 15:25

全國電子「全館破盤價」4月12日登場！指定家電最高現省1.5萬

2019-04-11 19:17

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

台糖5量販店轉手家樂福 勞部：60天內提解僱計畫書

2019-04-11 19:21

長照採核實扣除 在家照顧恐不適用

2019-04-12 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top