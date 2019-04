孫芸芸跨行服裝設計?!藝術家聯名潮店微風信義限時登場

2019-04-12 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



有在IG上追蹤明星名人的話,應該都有注意到最近「微風幫」的姊妹們包括廖曉喬、甚至楊謹華、Melody都有穿上Ceizer x YUN YUN SUN 的T恤或棒球帽、帽T等,簡約百搭的基本款因為逗趣的「福福」笑臉、「你閉嘴」圖案讓人會心一笑。原來這是名媛孫芸芸透過自創品牌YUN YUN SUN與潮流藝術家Pieter Ceizer推出的限量聯名系列,共有包括服裝、包包、帽子、水壺等共10種品項,即日起至5月30日止於台北微風信義2樓的限時快閃店限量登場。Ceizer本人更親自來台為快閃店開幕現場創作「I Need Bubbles for My Troubles」畫作,將這次聯名圖騰也融入其中。

今天舉辦的記者會上,以牛仔背心搭配高腰牛仔短裙、露出一雙修長美腿的孫芸芸表示,之前在巴黎看到Ceizer與巴黎潮流名店Colette聯名合作而注意到這位來自荷蘭的印刷藝術家/設計師,發現他透過排版印刷創作的藝術大玩文字和表情符號,與她暢銷的廢話系列飾品概念相似,進而主動聯繫、展開這次的合作。Ceizer於2014年開始創作各種文字表情圖樣,至今已成為他的標誌性作品,之前也曾與LEVIS、可口可樂等合作過聯名系列。這次與YUN YUN SUN的合作是他首次嘗試使用中文字創作,共有4種不同圖案:福福、你閉嘴、雙品牌聯名logo,以及他自己最喜歡的Shit Happens。