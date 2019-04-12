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美食愛好者遊輪 盛世公主號首航高雄港

2019-04-12 16:19聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

公主郵輪集團旗下英國籍盛世公主號（Majestic Princess）郵輪今天上午首航高雄港，台灣港務公司高雄港務分公司安排拖船噴水儀式表歡迎，高雄市政府觀光局安排舞龍舞獅表演迎接郵輪旅客，海洋局為旅客準備團扇當小禮物，讓旅客感受高雄的熱情。

盛世公主號郵輪14萬4216噸、長330公尺，可搭載旅客3560人、船員1300多名，2017年夏季全新開啟以亞洲為母港的旗艦郵輪，全船逾80%以上的艙房配備私人陽台，這是首艘專為亞洲貴客量身定制、融合國際元素和中國文化的設計，公主遊輪集團連續多年榮膺《美食與美酒》頒發的「美食愛好者最佳遊輪」，盛世公主號更是唯一入駐米其林星級主廚打造的全新特色餐廳。

這次航行搭載3557名旅客，在18天航程中沿途彎靠澳洲布里斯班、達爾文、新加坡、胡志明市、高雄、香港，遍覽不同國家的文化風情。

台灣港務公司在郵輪業務經過多年努力下，在國際郵輪集團中逐漸打開知名度，盛世公主號的到來，讓高雄能參與這繁華盛宴，這數千名來自澳洲等各國的旅客，可為高雄帶來可觀觀光產值，初估3557人一靠岸停留8小時，基本產值至少就達千萬元以上，還不包括伴手禮

港務公司表示，還有千餘名的船員，只要一靠岸，許多船員都愛到高雄的大賣場買3C商品，喝珍珠奶茶，買伴手禮等。

台灣港務公司今天以噴水儀式歡迎盛世公主首航高雄港。圖／台灣港務公司提供
台灣港務公司今天以噴水儀式歡迎盛世公主首航高雄港。圖／台灣港務公司提供
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旅客開心拿著海洋局贈送的迎賓小禮物。圖／台灣港務公司提供
旅客開心拿著海洋局贈送的迎賓小禮物。圖／台灣港務公司提供
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郵輪高雄港伴手禮

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