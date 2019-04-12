蔡健雅購物靠「一見鍾情」 跟蔡依林一起掃貨看中同款包

2019-04-12 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



擅長跨界擷取設計靈感的Gucci，今年春夏以洛杉磯女演員兼音樂人Zumi Rosow為名，全新推出Gucci Zumi提包，配有經典雙G Logo和馬銜鍊，一次擁有兩大標誌性的元素，讓同樣是音樂人的蔡健雅愛不釋手。

蔡健雅透露，一直都很喜歡Gucci活潑大膽的設計，同時又保留住歷史元素，搖滾、年代感兼具又不失現代感。選包包她最重視容量，但又不想要包包看起來太過巨大，「因為我要帶很多東西出門，所以收納的設計要夠聰明，才可以夠裝但又不會看起來像是快要爆炸一樣。」Gucci Zumi的鎖扣設計也讓注重安全性的她非常欣賞，「Zumi包兼顧實用與時尚，這剛好也是創作女歌手很擅長的東西，另外，材質上的混搭像是把雙G Logo的金、銀元素融合，我覺得很棒。」

自認購物隨著年紀越來越理智的她，透露之前跟蔡依林去米蘭時有一起去逛街掃貨，兩人還看中同樣的一款Gucci腰包，「我覺得我們兩個買東西都是屬於一見鍾情的類型，可以很快下決定的那種。」不過她也自認現在購物前會去思考是否能經過時間考驗，「經典款可以陪我們走過很多年代，我覺得跟我的個性和音樂很像，我們都希望作品能夠在每個年代都能引起共鳴。」偶爾的衝動購物當然還是會，但大多時候還是追求好的材質、不會隨著時間過時的款式。