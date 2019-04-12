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好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55聯合報 記者江佩君╱即時報導

桃園市是六都之中最年輕的直轄市，近來無論人口成長、民間企業或政府公共建設表現都相當活躍，當中「桃園青埔商圈」的發展更趨蓬勃，今年起連續3年該商圈陸續有全新大型購物商場成立，包括華泰名品城三期、環球購物中心A19站、中壢大江購物中心二期、IKEA旗艦店等接力開幕。中壢大江購物中心二期預計4月底動工、預計2022年初開幕。

根據內政部資料顯示，桃園為全台縣市人口成長最高的城市，其中最具話題的「青埔商圈」，擁有廣大腹地、交通便利等優勢，吸引企業財團在此投資，自2019至2022年，未來連續三年都將有全新大型購物商場陸續成立，包括：今年5月8日華泰名品城三期開幕、2022年的環球購物中心A19站、宜家IKEA旗艦店及2022年的大江購物中心二期等接力開幕。

像是台北信義區、南西商區，台中的台灣大道到高雄的三多商圈等，「群聚效益」成為近年來百貨零售業經營的顯學。華泰大飯店集團副董事長兼執行長陳炯福指出，現在是商圈戰的時代，單打獨鬥行不通。中壢大江購物中心營運處副總何旭魁表示，商圈「共榮共利」絕對有一加一大於二的效果。

中壢大江自2017年完成6千坪大規模改裝後，為滿足消費者更多元需求與對應市場快速變化，現已開始為大江二期土地著手規劃，一、二期土地面積共計9公頃，待開發的二期為4公頃，預計今年4月底圍籬動工，於2022年初開幕。

農曆過年後，大江購物中心也針對女裝、香氛、童裝、配件、運動休閒等業種，地下一樓至三樓等30個品牌進行改裝。雖然近年零售女裝表現辛苦，但中壢大江的女裝每年都有超過3至5%穩定成長，業者觀察，中壢大江的女裝店面多是20至25坪的店中店或雙店面，別於百貨15坪上下的壁面櫃位或中島櫃格局，大型店面的寬敞空間更能滿足顧客遊逛放鬆的心情。

中壢大江改裝後迎接母親節旺季，4月18日至5月12日推出全館消費滿4,000元送350元，化妝品、香氛與內衣等滿3,000元送350元。大江聯名卡友首五日單筆消費999元送150元、當日累計滿5,000元再加送100元，聯名卡友累積消費達指定門檻最高享24.5%回饋，也是歷年來回饋率最高的一次。

中壢大江購物中心的女裝店面多是20至25坪的店中店或雙店面，提供寬敞舒適的購物空...
中壢大江購物中心的女裝店面多是20至25坪的店中店或雙店面，提供寬敞舒適的購物空間，是帶動女裝成長的因素之一。圖／摘自中壢大江購物中心粉絲團
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中壢大江購物中心二期預計4月底動工、預計2022年初開幕。圖／中壢大江提供
中壢大江購物中心二期預計4月底動工、預計2022年初開幕。圖／中壢大江提供
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桃園青埔商圈成發展重地，未來連續三年都將有全新大型購物商場陸續成立。圖／摘自中壢...
桃園青埔商圈成發展重地，未來連續三年都將有全新大型購物商場陸續成立。圖／摘自中壢大江購物中心粉絲團
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提供購物與休閒娛樂機能的大型購物中心、outlet，成為假日吸引家庭客造訪的強力...
提供購物與休閒娛樂機能的大型購物中心、outlet，成為假日吸引家庭客造訪的強力誘因。圖／摘自中壢大江購物中心粉絲團
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環球購物中心IKEA內政部

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