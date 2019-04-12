好期待！華泰名品城三期、環球A19、中壢大江二期、IKEA接力開，青埔商圈大翻身

2019-04-12 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



桃園市是六都之中最年輕的直轄市，近來無論人口成長、民間企業或政府公共建設表現都相當活躍，當中「桃園青埔商圈」的發展更趨蓬勃，今年起連續3年該商圈陸續有全新大型購物商場成立，包括華泰名品城三期、環球購物中心A19站、中壢大江購物中心二期、IKEA旗艦店等接力開幕。中壢大江購物中心二期預計4月底動工、預計2022年初開幕。

根據內政部資料顯示，桃園為全台縣市人口成長最高的城市，其中最具話題的「青埔商圈」，擁有廣大腹地、交通便利等優勢，吸引企業財團在此投資，自2019至2022年，未來連續三年都將有全新大型購物商場陸續成立，包括：今年5月8日華泰名品城三期開幕、2022年的環球購物中心A19站、宜家IKEA旗艦店及2022年的大江購物中心二期等接力開幕。

像是台北信義區、南西商區，台中的台灣大道到高雄的三多商圈等，「群聚效益」成為近年來百貨零售業經營的顯學。華泰大飯店集團副董事長兼執行長陳炯福指出，現在是商圈戰的時代，單打獨鬥行不通。中壢大江購物中心營運處副總何旭魁表示，商圈「共榮共利」絕對有一加一大於二的效果。

中壢大江自2017年完成6千坪大規模改裝後，為滿足消費者更多元需求與對應市場快速變化，現已開始為大江二期土地著手規劃，一、二期土地面積共計9公頃，待開發的二期為4公頃，預計今年4月底圍籬動工，於2022年初開幕。

農曆過年後，大江購物中心也針對女裝、香氛、童裝、配件、運動休閒等業種，地下一樓至三樓等30個品牌進行改裝。雖然近年零售女裝表現辛苦，但中壢大江的女裝每年都有超過3至5%穩定成長，業者觀察，中壢大江的女裝店面多是20至25坪的店中店或雙店面，別於百貨15坪上下的壁面櫃位或中島櫃格局，大型店面的寬敞空間更能滿足顧客遊逛放鬆的心情。