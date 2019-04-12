牠的舞姿讓人目眩神迷 海生館海刺水母驚艷現身

2019-04-12 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



身為水母培育重鎮的屏東海生館，最近成功復育出水母家族成員中體型最大的太平洋海刺水母，牠的體色金黃呈半透明，觸手飄逸悠長，拖著美如絲帶般的口腕，隨著水流搖曳生姿，宛如在大海表演彩帶舞的美麗翩翩舞者，一登場便成為目光焦點。

海景公司企劃部主任毛智瑋說，相較於其他水母，太平洋海刺水母的飼養難度較高，對環境和溫度很敏感，需嚴格管控並派專業人員維護及照顧；團隊經過多番努力，參考諸多相關資料，調整出最適宜的生長環境，加上細心培育，終於繁殖成功。

他說，平洋海刺水母是繁殖水母種類中體型最大的一重，以小蝦、魚苗為食，傘狀泳鐘呈半透明的金黃色，泳鐘邊緣及觸手呈現咖啡色，又名「太平洋黃金水母」、「黃金咖啡水母」；傘徑可達30公分，中間白色帶狀手腕有4條，傘緣棕色觸手有24條，可達80公分至100公分。

他說，當如絲帶的觸手隨波飄逸，太平洋海刺水母儼然成為海中最頂尖的舞者，隨著水流搖曳生姿，讓人看了目不轉睛；主要分佈於太平洋和印度洋海域，常見於日本、西伯利亞海岸及阿拉斯加北部至墨西哥，冬季尤為常見；外形優美卻有毒性，觸手接觸獵物時，刺絲胞會癱瘓獵物，送至口腔消化，人類被螫到會有刺痛感。