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韓國瑜體力不支僑宴提早離席 女教授給他的演講打90分

牠的舞姿讓人目眩神迷 海生館海刺水母驚艷現身

2019-04-12 14:50聯合報 記者潘欣中╱即時報導

身為水母培育重鎮的屏東海生館，最近成功復育出水母家族成員中體型最大的太平洋海刺水母，牠的體色金黃呈半透明，觸手飄逸悠長，拖著美如絲帶般的口腕，隨著水流搖曳生姿，宛如在大海表演彩帶舞的美麗翩翩舞者，一登場便成為目光焦點。

海景公司企劃部主任毛智瑋說，相較於其他水母，太平洋海刺水母的飼養難度較高，對環境和溫度很敏感，需嚴格管控並派專業人員維護及照顧；團隊經過多番努力，參考諸多相關資料，調整出最適宜的生長環境，加上細心培育，終於繁殖成功。

他說，平洋海刺水母是繁殖水母種類中體型最大的一重，以小蝦、魚苗為食，傘狀泳鐘呈半透明的金黃色，泳鐘邊緣及觸手呈現咖啡色，又名「太平洋黃金水母」、「黃金咖啡水母」；傘徑可達30公分，中間白色帶狀手腕有4條，傘緣棕色觸手有24條，可達80公分至100公分。

他說，當如絲帶的觸手隨波飄逸，太平洋海刺水母儼然成為海中最頂尖的舞者，隨著水流搖曳生姿，讓人看了目不轉睛；主要分佈於太平洋和印度洋海域，常見於日本、西伯利亞海岸及阿拉斯加北部至墨西哥，冬季尤為常見；外形優美卻有毒性，觸手接觸獵物時，刺絲胞會癱瘓獵物，送至口腔消化，人類被螫到會有刺痛感。

太平洋海刺水母在世界水域館古代海洋區展示，搭配門打卡勝地「光之水母隧道」，再加上台灣水域展示的海月水母及仙后水母，讓遊客體驗各式水母的奇幻漂流旅程；夜宿海生館另有安排後場導覽解說，可了解水母繁殖過程。

屏東海生館最近成功復育出水母家族成員中體型最大的太平洋海刺水母，牠的體色金黃呈半...
屏東海生館最近成功復育出水母家族成員中體型最大的太平洋海刺水母，牠的體色金黃呈半透明，觸手飄逸悠長，拖著美如絲帶般的口腕，隨著水流搖曳生姿，宛如在大海表演彩帶舞的美麗翩翩舞者。圖／海生館提供
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屏東海生館，最近成功復育出水母家族成員中體型最大的太平洋海刺水母，牠的體色金黃呈...
屏東海生館，最近成功復育出水母家族成員中體型最大的太平洋海刺水母，牠的體色金黃呈半透明，觸手飄逸悠長，拖著美如絲帶般的口腕，隨著水流搖曳生姿，宛如在大海表演彩帶舞的美麗翩翩舞者。圖／海生館提供
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