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檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29聯合報 記者柯意如╱即時報導

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士，這些特殊口味超商新飲品，各位吃貨們都嘗鮮了嗎？

這幾日在IG上滿滿一整片打卡、最夯的超商飲料，當然是知名cama café與泰山聯名推出的兩款「檸檬肯亞」、「蜂蜜拿鐵」咖啡，可愛的cama吉祥物包裝與店面優惠，讓人人隨手掃2瓶，還要等待超商補貨，成為新一波網美打卡飲料。而近期兩大超商也上架了「咖啡口味可口可樂」、「卡滋焦糖爆米花風味」的黑松沙士，到底這些新奇的飲料，IG小夥伴們嘗鮮的結果如何？

網友嘗鮮「檸檬肯亞」、「蜂蜜拿鐵」。圖／IG@jyun791004 提供
網友嘗鮮「檸檬肯亞」、「蜂蜜拿鐵」。圖／IG@jyun791004 提供
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IG上多人評鑑的cama café X 泰山的「蜂蜜拿鐵」，開箱評論包括「喝起來滿順口的拿鐵」、「蜂蜜香味足」、「像咖啡牛奶飲料加蜂蜜」，也有網友認為口感較甜一些，在冷藏飲品表現中規中矩；添加檸檬原汁的cama café X 泰山「檸檬肯亞」，喝過的IG粉絲表示「確實有鮮檸檬汁口感」、「檸檬的酸與咖啡結合順口」，不少網友評論，這2款咖啡都適合比較喜歡「不吃苦」的人，習慣喝濃苦咖啡的人不推。而cama吉祥物的聯名包裝實在太可愛，不少粉絲「看到立刻燃起購買慾望」，順手買回家嚐鮮的很多。小編也親自購買試喝，兩款飲品裡較偏愛「檸檬肯亞」，口味清新，很適合當炎夏清涼飲料。

「檸檬肯亞」喝起來順口。記者柯意如／攝影
「檸檬肯亞」喝起來順口。記者柯意如／攝影
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在夏天碳酸飲料大戰中，7-ELEVEN獨家推出咖啡口味的可口可樂，IG小夥伴們分享試喝心得：「有種咖啡糖或咖啡蛋糕香」、「像某咖啡乳飲口味的可樂」。另一款是全家便利商店的「黑松沙士Plus卡滋爆米花焦糖風味」，光聽名字就覺得很新奇，喝起來「真的是卡滋爆米花的味道！」、「跟沙士意外很搭」，2款都喝過的網友則認為，沙士的爆米花味強烈、可樂咖啡味則是淡淡的香，也有不少沙士鐵粉認真覺得，還是喝罐傳統黑松沙士最對味，特殊口味則適合喜歡嘗鮮的吃貨挑戰看看。

「卡滋爆米花焦糖風味」沙士（右）、「咖啡口味」可樂（左）。圖／IG@qunhan...
「卡滋爆米花焦糖風味」沙士（右）、「咖啡口味」可樂（左）。圖／IG@qunhanchen 提供
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