北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



還記得4月1日日本新年號發表時，「橫濱八景島海島樂園」的書法高手「南海獅」，也在第一時間用牠精湛的筆藝當眾揮毫出「令和」讓人嘖嘖稱奇。而宣布5月8日三期開幕的GLORIA OUTLETS華泰名品城，當中最大亮點、也備受期待的就是「橫濱八景島水族館」 ，海外首間據點就在台灣，落腳華泰名品城三期設置約4,500坪的水族館，開幕後將是北台灣最大的水族館。加上一旁還有新光影城，除了買東西、吃東西，以後就可在這玩上一整天。

在2017年橫濱八景島就證實將來台打造海外首間據點，當時規劃水族館占地面積約4,500坪，是一座地上3層、地下2層的5層樓建築， 館內預計將展出台灣與多樣化的海洋生物，將結合最新科技，打造可以與民眾互動、影像娛樂兼具的新型態水族館，來台消息宣布後，讓不少民眾期待，華泰名品城的粉絲團，也常被粉絲敲碗詢問，到底何時會開幕？由於現在八景島水族館仍在動工中，目前僅知道會在2020年開幕。