為媽媽獻上一株幸福之樹!MIKIMOTO 經典胸針重現江湖

2019-04-12 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



母親節是向賜予我們生命的媽媽表達愛與感謝的日子。珍珠之王MIKIMOTO特地獻上全新的「Kofuku no ki幸福之樹」系列胸針,以象徵生命的樹木、圓潤優雅的珍珠,重新詮釋1953年的一件暢銷經典胸針,牽起親子之間的情感,並為媽媽帶來幸福與好運。