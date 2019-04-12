劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌玩logo越玩花樣越多！Valentino春夏男裝重現品牌資料庫裡的圖紋與印花，將GO-LOGO、VLTN標誌以多種面貌呈現在各式新裝上，用年輕率性的姿態擄獲眾時尚男神的心。

擁有超陽光笑容的劉以豪，日前選穿Valentino牛仔外套搭襯衫配牛仔外套，以一身有「德州燕尾服」之稱的全身牛仔造型現身電影宣傳活動。不扣釦子的時候放大版的GO-LOGO被拆解為左右兩側，裡頭的襯衫上更是印有VLTN字樣所拼成的格紋圖案，以內外同色系但材質、印花不同的搭配展現層次趣味，更襯托出他「犯規笑容」中的清新男孩味。同樣演繹VLTN字樣格紋單品的還有品牌大中華區男裝代言人張藝興，在優雅的西裝造型中，褲子側邊的黑色條紋點綴出一絲運動休閒感。平常私下就很喜歡穿夾克的張震，則選穿一件豔粉紅VLTN標誌格紋迷彩夾克搭牛仔褲，用鮮明的色彩差異製造視覺驚喜。