奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



位於高雄的伯享生物科技有限公司，是當地老字號的食品加工、代工業者，為了取信顧客，網站上還出示SGS檢驗公司奶精、咖啡萃取液等產品的報告。高雄地檢署日前接獲民眾檢舉，該業者長期使用「過期奶精」分裝成2合1、3合1等即溶咖啡，原料早已在去年4月就過期，不僅過期繼續賣，還延長有效日期，最久的延長到後年1月底，目前高雄市衛生局已勒令該業者停業，將依食安法開罰6萬以上、2億元以下罰鍰。

食藥署南區管理中心科長呂昀儒表示，日前接獲通知，配合檢調協同赴伯享生物科技公司調查，現場查獲業者使用已經過期近1年的進口奶精「Kievit奶精」，分別在去年4月26日、6月21日、7月10日過期，仍分裝成31款即溶咖啡、奶精等，販售給業者。

呂昀儒表示，業者進口原料直接分裝成產品，並沒有再製成飲料、蛋糕等製品，因此，有效期限應與原料相同，不得超過原本分裝原料的有效日期。但是該業者不僅使用過期奶精，還延長分裝產品的有效日期，最久的是「藤黃果2合1咖啡（20g）單包」，延長有效日期到110年1月31日。

呂昀儒說，經過2天的稽查，現場封存逾期產品，包含「即享咖啡專用奶精-低糖」481包（1kg／包）及「LF濾袋茶包-鐵觀音奶茶」3929包（20g／包）。另外，同步比對業者製成31款產品的進出貨資料，已經賣出16.39公噸的逾期產品，全數流入高雄市的早餐店、手搖飲店、柑仔店等，高雄市衛生局已啟動回收，但不排除賣出的產品皆已被民眾吃下肚。

呂昀儒表示，業者已經違反食安法規定，可依法開罰6萬元以上、2億元以下的罰鍰。高雄市衛生局也已要求業者在4月9日起暫停作業及停止販售。

違規的31款品項名單如下：

1.即享咖啡專用奶精（低糖）

2.卡布奇諾白咖啡2合1

3.卡布奇諾白咖啡

4.印度拉茶30g單包

5.香奶茶18g單包

6.濃奶茶18g單包

7.LF濾袋茶包-鐵觀音奶茶20g單包

8.即享印度拉茶15g單包

9.LF義大利可可拿鐵30g單包

10.即享印度拉茶

11.LF濾袋茶包-炭培烏龍奶茶20g單包

12.特調煉奶精粉1kg

13.即享招牌煉奶粉M-低糖1kg

14.LF地瓜拿鐵30g單包

15.印度拉茶空白1kg

16.麥芽巧克力空白1kg

17.LF麥芽巧克力30g單包

18.麥芽巧克力1kg

19.LF印度拉茶30g單包

20.藤黃果2合1咖啡20g單包

21.即享地瓜拿鐵3合1 1kg

22.LF煉奶糖隨身包17g

23.LF紫心地瓜拿鐵30g單包

24.即享義大利經典巧克力1kg

25.即享麥芽巧克力1kg

26.即享咖啡專用奶精1kg

27.即享3合1咖啡15g單包

28.2合1咖啡950g

29.即享咖啡專用奶精低糖1kg

30.混合奶精OE-015