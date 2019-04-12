親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

震撼！ 南市議員退出民進黨團運作 「初選延後如同換柱」

自嘲「土包子進哈佛」 韓國瑜演講中英文對照全文

棄醫科27歲在法國天文博士 她婉拒法職缺返台任教

2019-04-12 11:28聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

巴黎地球物理研究所（IPGP）任職的李悅寧原就讀於台大醫學系，大五時到法國巴黎高等綜合理工學院當交換生，之後毅然決定休學，留在法國攻讀天文學，年僅27歲即獲得博士學位。今年，她決定婉拒法國的職缺，將回台師大任職。

為延攬海外優秀學術科研人才返國貢獻，科技部長陳良基上月邀集教育部及多所國內頂尖大學校長、副校長至英、法、德三國海外攬才。科技部表示，雖然訪團已返抵國門，「攬才」效應仍在當地學界持續發燒，已有數位傑出學者確定於今年夏天回台貢獻所學。包括巴黎第八大學教授陳珠櫻，決定到清華大學任教；在巴黎地球物理研究所 (IPGP) 任職的李悅寧，將到台師大任職。

李悅寧是這次在巴黎場次所延攬的年輕學者。李悅寧曾是大學指考第二、三類組榜首，由於學業成績優異，大學很自然地在眾人的期盼下進入台大醫學系，就讀期間因緣際會到巴黎高等綜合理工學院（Ecole Polytechnique，別稱X）當交換學生，這段交換生的經驗卻改變了他後來的人生發展。

受到法國當地大量資訊及文化的刺激，李悅寧毅然決定從台大醫學系休學，並留在法國攻讀天文學。轉換跑道後的李悅寧，將他的研究才華完全展現，年僅27歲即獲巴黎第七大學及法國原能署薩克雷研究所共同授予的天文與天文物理學博士學位，之後進入知名的巴黎地球物理研究所從事博士後研究。

2018年李悅寧獲台灣物理學會吳健雄獎學金肯定，隨後於今年再獲科技部核定通過年輕學者養成計畫─愛因斯坦計畫。攬才說明會後，李悅寧親自向陳良基報到，表達他已經婉拒了法國的職缺，今年夏天就會回台灣師大任職，投入台灣的研究行列。

目前任教於巴黎第八大學「美學、科學與科技藝術博士班學院」，並擔任藝術與科技影像研究所所長的陳珠櫻，旅法30多年。陳珠櫻研究電腦「人工生命」多年，並開發具有自主系統的「第二代互動性」數位藝術，其藝術創作橫跨自然生命科學、電腦人工生命、腦科學與認知心理學等多重領域。

陳珠櫻具獨創性的作品，曾多次受邀參加國際性科技藝術展覽並獲得極高度的肯定。在清華大學力邀下，陳珠櫻決定應聘協助該校相關領域的發展，推動台灣科技與藝術的結合。

科技部表示，海外學人回台任職需要契機，相對於以往由學人與教研單位點對點的對接，科技部攬才團提供了更全面的平台與方案，讓人才有返鄉的機會與動力。本次活動在歐洲廣獲迴響並持續發酵，除上述二例，有些學人在會後表示雖然尚未獲得正式教職，但是仍然希望返國服務，例如畢業於里爾大學的潘彥儒博士。潘彥儒目前留在里爾大學擔任博士後，其專長為海洋生產力，該校的重量級教授也與潘一同赴會與訪團互動，隨著他將回到海洋大學擔任特約博士後，台法科技合作將持續地加深並擴大。

科技部長陳良基一行與駐法國吳志中大使及法國當地數個國家研究機構及實驗室代表，於活...
科技部長陳良基一行與駐法國吳志中大使及法國當地數個國家研究機構及實驗室代表，於活動開始前合影。圖／科技部提供
分享

巴黎法國

相關新聞

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

為媽媽獻上一株幸福之樹！MIKIMOTO 經典胸針重現江湖

2019-04-12 12:38

劉以豪笑容太犯規！「德州燕尾服」帥度很驚人

2019-04-12 12:36

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

福隆沙雕季4/19開場 史上最多挑戰金氏紀錄

2019-04-12 10:14

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59

邊緣人天堂！「一個人也能吃」的東京燒肉LIKE首登台 自己獨享整盤肉

2019-04-11 22:02

2大餐廳蟬聯一星祭優惠 教父牛排免服務費、侯布雄滿額送巧克力球

2019-04-11 21:46

IG霸屏泰國彩妝4U2這裡就能買！全新美妝選物店「Blossom繁花」登場

2019-04-11 20:50

暗夜潮鞋之王降臨！楊冪、水原希子搶先穿搭超吸睛

2019-04-11 19:46

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34

全國電子「全館破盤價」4月12日登場！指定家電最高現省1.5萬

2019-04-11 19:17

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

全球熱銷400 萬片！美國專利「美姿墊」新品登台

2019-04-11 18:54

周湯豪橘西裝帥配AP黑金表 人生最大挑戰竟是臉上的那2公斤

2019-04-11 18:31

爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

G-SHOCK復古透明感腕表再次襲來！重現讓人著迷的80年代風潮

2019-04-11 17:32

吸管掰掰！ 麥當勞「冷飲直接喝」4月22日起北部不提供吸管

2019-04-11 17:30

俄羅斯第一天鵝八月登台 聖彼得堡芭蕾舞團首度雙城巡迴

2019-04-11 16:53

團團文創 x CAMPER台灣青年創作展 讓世界看見新世代創意

2019-04-11 16:48

選對寢具讓妳睡到自然醒 Wedgwood春夏主推自然界元素，超舒服～

2019-04-11 16:33

Dior發揮高級訂製服精神 打造女性最夢幻Grand Bal Couture腕表

2019-04-11 16:31

Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33

奶茶變零食！泰國必買「奶茶風味巧克力」到台灣了

2019-04-11 15:27

美食家帶路 體驗乾隆淮揚菜

2019-04-11 14:37

聯合報系獨家好康 憑券買85˚C母親節蛋糕送茶飲

2019-04-11 14:00

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

妳也有雙重性格嗎？ 卡地亞全新珠寶CLASH DE CARTIER最懂矛盾的妳

2019-04-11 13:48

米其林寶寶曾有一段「黑」歷史！他當過演員，還變身成家具

2019-04-11 13:11

鴿子蛋已不夠看！302克拉全世界最大的方形美鑽亮相

2019-04-11 12:32

伯朗咖啡全系列商品買一送一 4月天天第二杯半價

2019-04-11 12:19

青年社區參與計畫 最高25萬行動金

2019-04-11 11:34

搭高鐵回家孝順媽媽 母親節大學生有5折優惠列車

2019-04-11 11:30

空汙傷皮膚但洗臉有方法 醫師列舉三大錯誤觀念

2019-04-11 11:16

跟上「與惡」喬安姐的距離 這些腕表你一定要有

2019-04-11 11:07

米其林光環加持 餐廳是否漲價受關注

2019-04-11 01:05
看更多

熱門文章

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

2019-04-11 14:25

黑洞8大解惑 掉進黑洞人體會變麵條

2019-04-11 18:33

黑洞攝影演算程式 九成五是這年輕學生寫的

2019-04-11 16:17

家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14

健走只要走得很快就好？ 少做4件事小心先受其害

2019-04-11 15:02

先破財才能守財的5大生肖揭曉！鼠易陷入錢財騙局

2019-04-11 16:00

建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42

史上首張黑洞照片 演算法出自29歲女科學家之手

2019-04-11 22:58

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

百貨公司一樓為何沒廁所？ 業者揭露設計真相

2019-04-12 10:48

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

幼兒園一學期要18.6萬 她嘆：這年頭不適合生小孩

2019-04-11 14:51

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

Nike官網訂製鞋變五分之一價 網友瘋搶訂單卻失效

2019-04-11 16:42

每日星座運勢／巨蟹自信笑容帶好運 不宜處理財務

2019-04-12 00:00

毛小孩上錯車還賴著不走 到派出所察覺「出事了」

2019-04-12 10:21

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

影／頭皮「痘痘」3個月不消 竟然是血管瘤

2019-04-11 13:13

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

甜甜圈填飽饑餓黑洞？ 醫：挑對時間吃

2019-04-11 15:13

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

產檢發現胎兒腹裂 出生臟器外露醫師補破洞

2019-04-11 13:30

小三通首例！陸客攜肉品 無力繳20萬罰款遭遣返

2019-04-11 18:08

有人老得快、有人老得慢？可能和腦部特定部位萎縮有關

2019-04-11 19:26

Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33

不甘心好味失傳 張永華高齡創業

2019-04-11 14:50

長榮航空召募200地勤 月薪3.3萬起跳

2019-04-11 16:55

子宮頸癌手術選開腹或腹腔鏡手術 取決黃金數字2公分

2019-04-11 20:51

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

溫度開始轉涼 天氣不穩定到下週

2019-04-11 18:15

連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

【生活見聞】蔡劭璞／老爸爸上學去

2019-04-12 06:00

捕捉黑洞秘訣 創造口徑如地球大小的虛擬望遠鏡

2019-04-11 18:41

部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top