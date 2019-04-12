福隆沙雕季4/19開場 史上最多挑戰金氏紀錄

2019-04-12 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



邁入第12年的「2019福隆國際沙雕藝術季」，今年主題為「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」，4/19到8/25為期128天的展期，將邀請加拿大、日本、韓國、新加坡、中國、馬來西亞包含台灣共7國25名沙雕師齊聚福隆沙雕創作，共計將近65座主題、互動及比賽沙雕，打造亞特蘭提斯海底世界。

展期間，有挑戰金氏世界紀錄活動、淨灘音樂季，另外，與沙雕作品合照打卡上傳粉絲頁，還有機會抽中華航空雙人來回機票。

「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」推出25座沙雕主題作品，搭配展區內20組小型互動沙雕，國際與國內沙雕賽共計20座，除了展現奇幻想像的沙雕作品，也有以海洋廢材與沙雕結合的創作。像是「何處是我家」的寄居蟹沙雕，不再是背著貝殼為家，而是一個沙雕瓶蓋，透過象徵性環境教育，喚醒民眾心中對於海洋環保議題的重視。

今年的主雕作品高8米，動員8名沙雕師耗時2周創作，打造奇幻海洋城堡主題「重現海洋樂園─亞特蘭提斯」，環繞著從遠古至今的海洋生物，有如海洋樂園嘉年華。至於今年的重頭戲，則是福隆沙雕將挑戰金氏世界紀錄，以東北角特有品種的瓶鼻海豚為意象，打造300座海豚沙雕佇立福隆，挑戰「全世界最多人一起創做沙雕」的記錄里程碑，6/15將邀請300位民眾在沙雕師的帶領下一起完成這項壯舉；此外，本屆沙雕季將打造超過365座沙雕作品，也堪稱史上最多。