抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



「抹茶主題季」已成為每年必備的熱門指標，誰能抵擋抹茶的魅力？不但攻佔國人的味蕾，更成為各式甜點的超人氣口味！4月份Mister Donut與日本百年名店「祇園辻利」合作推出獨家抹茶系列甜甜圈大受好評，本周再出第二波限時活動；COLD STONE則於4/12推出超人氣「宇治雪莓」新品，首次將日本必吃的暢銷甜點「抹茶草莓大福」冰品化，搶攻抹茶商機。

台灣Mister Donut與日本同步展開京都百年品牌祇園辻利抹茶季，開賣以來銷售超乎預期，其中又以外表沾附著新鮮翠綠的抹茶巧克力最受歡迎。特別加碼第二波「抹茶可可好朋友圈一起」活動，4/12至4/14期間任選四款甜甜圈，其中包含祇園辻利抹茶系列的「天使紅豆抹茶波堤、抹茶天使法蘭奇」或可可旋風系列「可可旋風、草莓可可旋風、餅乾可可旋風、花生可可旋風」等六款，就可享買三送一優惠。