15款「漫威超級英雄」紀念瓶！可口可樂還有「覆盆莓、咖啡」新口味

2019-04-11 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



繼去年聯手漫威，推出《復仇者聯盟：無限之戰》包裝後，可口可樂zero再度與《復仇者聯盟：終局之戰》合作，設計一系列超級英雄瓶身。另外可口可樂還推出季節限定的「覆盆莓、咖啡」口味；而雪碧也同步推出「雪碧zero、鹹檸檬」口味，讓今年夏天更清涼。

今年，可口可樂zero以黑色的包裝，推出6款《復仇者聯盟：終局之戰》的330ml易開罐聯名瓶身，以及9款600ml寶特瓶設計，共計15種包裝。除了美國隊長、鋼鐵人、黑寡婦等超級英雄外，終極反派「薩諾斯」也霸氣躍上瓶身。即日起至7-ELEVEN、全家、OK及萊爾富等超商通路，還可享第2件6折的優惠。

可口可樂也首次在台推出季節限定的「覆盆莓」口味，酸甜中帶有覆盆莓風味。除外，曾在日本掀起話題的「咖啡可口可樂」，也將在台上市。咖啡可口可樂保有經典風味，有具有咖啡的濃郁香氣，兩款新品即日起在7-ELEVEn獨家上市。