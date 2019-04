2大餐廳蟬聯一星祭優惠 教父牛排免服務費、侯布雄滿額送巧克力球

2019-04-11 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



《2019台北米其林指南》今年邁入第二屆,總共有24家餐廳摘星,其中,教父牛排、侯布雄法式餐廳皆蟬聯一星,為了慶祝摘星,紛紛推出期間限定優惠活動,饕客可趁機前往「追星」又能省荷包。

教父牛排主打各種牛排,其中最經典的就屬老饕牛排,這次再度摘下一星,牛排教父鄧有癸針對旗下其他餐廳同步推出優惠活動「與星同樂」,即日起到4月30日前,若是到台北教父牛排、Danny & Company、Top Cap Steakhouse、台中MEATGO STEAK橡木秩燒牛排館、高雄CAPSTONE steak house等同步慶祝摘星。

若是在餐廳中點購美國頂級老饕牛排,不僅可以免去1成服務費,2人同行還可以免費獲得酒莊獨家為教父牛排釀製的3款酒品,像是Kiss from a Rose、Sea You Again、Nice to Meat you等任選一款風味,可享有1杯免費,若是4人同行,則是招待1瓶。

侯布雄法式餐廳今年再度拿下一星,若是前往用餐並且點選精選VCP香檳1杯,就再招待第2杯。此外,侯布雄相關餐廳也同步祭出活動,侯布雄法式茶點沙龍推出享用下午茶點選精選甜酒,就可以享有第2杯免費。如果選擇外帶,單筆消費滿1,200元,就送巧克力球1盒。侯布雄法式精品甜點則是當日單筆消費滿399元,就送麵包任一款(65元內),當日單筆消費滿1,200元,則送3入手工巧克力球1盒。