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2大餐廳蟬聯一星祭優惠 教父牛排免服務費、侯布雄滿額送巧克力球

2019-04-11 21:46聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

《2019台北米其林指南》今年邁入第二屆，總共有24家餐廳摘星，其中，教父牛排、侯布雄法式餐廳皆蟬聯一星，為了慶祝摘星，紛紛推出期間限定優惠活動，饕客可趁機前往「追星」又能省荷包。

教父牛排主打各種牛排，其中最經典的就屬老饕牛排，這次再度摘下一星，牛排教父鄧有癸針對旗下其他餐廳同步推出優惠活動「與星同樂」，即日起到4月30日前，若是到台北教父牛排、Danny & Company、Top Cap Steakhouse、台中MEATGO STEAK橡木秩燒牛排館、高雄CAPSTONE steak house等同步慶祝摘星。

若是在餐廳中點購美國頂級老饕牛排，不僅可以免去1成服務費，2人同行還可以免費獲得酒莊獨家為教父牛排釀製的3款酒品，像是Kiss from a Rose、Sea You Again、Nice to Meat you等任選一款風味，可享有1杯免費，若是4人同行，則是招待1瓶。

侯布雄法式餐廳今年再度拿下一星，若是前往用餐並且點選精選VCP香檳1杯，就再招待第2杯。此外，侯布雄相關餐廳也同步祭出活動，侯布雄法式茶點沙龍推出享用下午茶點選精選甜酒，就可以享有第2杯免費。如果選擇外帶，單筆消費滿1,200元，就送巧克力球1盒。侯布雄法式精品甜點則是當日單筆消費滿399元，就送麵包任一款（65元內），當日單筆消費滿1,200元，則送3入手工巧克力球1盒。

聯合報提醒：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

侯布雄法式餐廳同樣摘下一星榮耀。記者陳立凱／攝影
侯布雄法式餐廳同樣摘下一星榮耀。記者陳立凱／攝影
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教父牛排再度在今年奪得米其林一星榮耀。記者陳立凱／攝影
教父牛排再度在今年奪得米其林一星榮耀。記者陳立凱／攝影
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侯布雄用餐並且點選精選VCP香檳1杯，就再招待第2杯。記者魏妤庭／攝影
侯布雄用餐並且點選精選VCP香檳1杯，就再招待第2杯。記者魏妤庭／攝影
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侯布雄巧克力甜點

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