IG霸屏泰國彩妝4U2這裡就能買!全新美妝選物店「Blossom繁花」登場

2019-04-11 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



長期雄踞泰國屈臣氏的銷售No.1的彩妝品牌「4U2」,明星商品包括高達24色的LOVE ME MORE刻字腮紅、高達17色的LOVE ME HARDER霧感持色唇釉、擁有6大色系的YOU’RE MINE天鵝絨唇膏等,深受各國Vlogger、IG紅人、KOL力推刷屏試色,是去泰國旅遊的掃貨必買名單,現在不用飛出國或苦尋代購也能買到!全新美妝選物店「Blossom繁花」宣告將4U2彩妝引進台灣,另外還有泰國傳統哲學香氛品牌MAYA、韓國天然保養品牌SKINFOOD等兩大獨家品牌。

4U2於2002年誕生在曼谷的一處粉色小住宅區,強調高品質與價格實惠,從產品外觀到色彩組合都有媲美歐美時尚的DNA,「Blossom繁花」日前在台北統一時代百貨1樓以快閃櫃試水溫,除了每天爆表的靠櫃詢問度之外,還有許多人直接包色,甚至有專程從外縣市千里迢迢來搶購,開賣近半個月,許多產品已賣到缺貨。接下來4U2正式進駐台灣後,扣除報關進口的程序,所有商品上架將與泰國零時差,像是泰國最新推出的刻字腮紅第二代「LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅幕斯」已在台灣櫃上現身。

4U2 LOVE ME MORE刻字腮紅有高達24色,包含光感腮紅、粉霧感腮紅兩種質地,顯色度高且好暈染,以少量多次的方式上妝,就能輕鬆擁有自然好氣色。最新第二代「LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅慕斯」延續第一代最熱銷的9種顏色,改採霜狀質地,輕輕一抹就顯色,也可當做眼影、唇彩,甜美質感Look可選復古玫瑰色#C6 I’M PERFECT FOR YOU,活力朝氣風格可挑選最IN土色系中的蜜橙暖茶色#C4 I’M LOOKING FOR YOU,跑趴耍性感可用楓糖蕃茄色#C9 YOU STAND BY ME。

高達17色的4U2 LOVE ME HARDER霧感持色唇釉質地輕薄舒適,塗上時是水潤液狀,隨即轉變為霧感,水滴型海綿刷頭易於描繪唇型,其中#06 WHAT A PUNCH是全亞洲最熱賣色號,玫瑰色結合祼土色;#14 WINE WHISPERER在溫柔豆沙色基調中帶有漿果色,增添絕美血感色;#16 LOVE IS BLIND則是不敗的乾燥玫瑰色系。

4U2 YOU’RE MINE我的天鵝絨唇膏擁有珊瑚、粉、橘、紅、暗紅、土色等6大色系,推薦色號#03 MY EX是帶有蜜橘色的豆沙色唇膏,溫柔顯白;#05 MY ONE AND ONLY是玫瑰柔粉色,也很適合用來打造韓系漸層咬唇妝;#08 MY LOVE則是酒釀莓果色。