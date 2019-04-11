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IG霸屏泰國彩妝4U2這裡就能買！全新美妝選物店「Blossom繁花」登場

2019-04-11 20:50聯合報 記者陳立儀╱即時報導

長期雄踞泰國屈臣氏的銷售No.1的彩妝品牌「4U2」，明星商品包括高達24色的LOVE ME MORE刻字腮紅、高達17色的LOVE ME HARDER霧感持色唇釉、擁有6大色系的YOU’RE MINE天鵝絨唇膏等，深受各國Vlogger、IG紅人、KOL力推刷屏試色，是去泰國旅遊的掃貨必買名單，現在不用飛出國或苦尋代購也能買到！全新美妝選物店「Blossom繁花」宣告將4U2彩妝引進台灣，另外還有泰國傳統哲學香氛品牌MAYA、韓國天然保養品牌SKINFOOD等兩大獨家品牌。

4U2於2002年誕生在曼谷的一處粉色小住宅區，強調高品質與價格實惠，從產品外觀到色彩組合都有媲美歐美時尚的DNA，「Blossom繁花」日前在台北統一時代百貨1樓以快閃櫃試水溫，除了每天爆表的靠櫃詢問度之外，還有許多人直接包色，甚至有專程從外縣市千里迢迢來搶購，開賣近半個月，許多產品已賣到缺貨。接下來4U2正式進駐台灣後，扣除報關進口的程序，所有商品上架將與泰國零時差，像是泰國最新推出的刻字腮紅第二代「LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅幕斯」已在台灣櫃上現身。

4U2 LOVE ME MORE刻字腮紅有高達24色，包含光感腮紅、粉霧感腮紅兩種質地，顯色度高且好暈染，以少量多次的方式上妝，就能輕鬆擁有自然好氣色。最新第二代「LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅慕斯」延續第一代最熱銷的9種顏色，改採霜狀質地，輕輕一抹就顯色，也可當做眼影、唇彩，甜美質感Look可選復古玫瑰色＃C6 I’M PERFECT FOR YOU，活力朝氣風格可挑選最IN土色系中的蜜橙暖茶色＃C4 I’M LOOKING FOR YOU，跑趴耍性感可用楓糖蕃茄色＃C9 YOU STAND BY ME。

高達17色的4U2 LOVE ME HARDER霧感持色唇釉質地輕薄舒適，塗上時是水潤液狀，隨即轉變為霧感，水滴型海綿刷頭易於描繪唇型，其中＃06 WHAT A PUNCH是全亞洲最熱賣色號，玫瑰色結合祼土色；＃14 WINE WHISPERER在溫柔豆沙色基調中帶有漿果色，增添絕美血感色；＃16 LOVE IS BLIND則是不敗的乾燥玫瑰色系。

4U2 YOU’RE MINE我的天鵝絨唇膏擁有珊瑚、粉、橘、紅、暗紅、土色等6大色系，推薦色號＃03 MY EX是帶有蜜橘色的豆沙色唇膏，溫柔顯白；＃05 MY ONE AND ONLY是玫瑰柔粉色，也很適合用來打造韓系漸層咬唇妝；＃08 MY LOVE則是酒釀莓果色。

泰國傳統哲學香氛品牌MAYA共有植萃草本、世界花香、泰式SPA香氛等3大系列，是泰國當地頂級SPA愛用的香氛品，明星商品索拉花（SOLA FLOWER）擴香由手藝高超的工匠親手製成，取自一年一收的泰國原生索拉樹，去除樹皮後露出帶有光澤的白色樹莖，再從中細選品質良好的進行切片乾燥並製成花瓣，縫製在棉花芯梗上，進而製成玫瑰、康乃馨、大理花等各種美麗花型，置於擴香瓶中就能逐漸擴散香氣。「Blossom繁花」目前所引進的MAYA產品包括室內擴香、身體香氛與專為孩童設計的香氛系列。

4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅幕斯延續第一代最熱銷的9種顏...
4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅幕斯延續第一代最熱銷的9種顏色，改採霜狀質地。圖／Blossom繁花提供
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泰國彩妝品牌「4U2」價格實惠、色系齊全。圖／Blossom繁花提供
泰國彩妝品牌「4U2」價格實惠、色系齊全。圖／Blossom繁花提供
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全新美妝選物店「Blossom繁花」引進泰國4U2彩妝、泰國傳統哲學香氛品牌MA...
全新美妝選物店「Blossom繁花」引進泰國4U2彩妝、泰國傳統哲學香氛品牌MAYA、韓國天然保養品牌SKINFOOD。圖／Blossom繁花提供
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全新美妝選物店「Blossom繁花」引進泰國傳統哲學香氛品牌MAYA。圖／Blo...
全新美妝選物店「Blossom繁花」引進泰國傳統哲學香氛品牌MAYA。圖／Blossom繁花提供
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4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅慕斯＃C6 I’M PERF...
4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅慕斯＃C6 I’M PERFECT FOR YOU是復古玫瑰色，售價280元。圖／Blossom繁花提供
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泰國最新推出的4U2刻字腮紅第二代－LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅...
泰國最新推出的4U2刻字腮紅第二代－LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅幕斯，在台灣「Blossom繁花」就能買到。圖／Blossom繁花提供
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4U2 LOVE ME HARDER霧感持色唇釉＃06 WHAT A PUNCH...
4U2 LOVE ME HARDER霧感持色唇釉＃06 WHAT A PUNCH是全亞洲最熱賣色號，售價280元。圖／Blossom繁花提供
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4U2 YOU’RE MINE我的天鵝絨唇膏擁有珊瑚、粉、橘、紅、暗紅、土色等6...
4U2 YOU’RE MINE我的天鵝絨唇膏擁有珊瑚、粉、橘、紅、暗紅、土色等6大色系，售價280 元。圖／Blossom繁花提供
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全新美妝選物店「Blossom繁花」引進泰國4U2彩妝、泰國傳統哲學香氛品牌MA...
全新美妝選物店「Blossom繁花」引進泰國4U2彩妝、泰國傳統哲學香氛品牌MAYA、韓國天然保養品牌SKINFOOD。圖／Blossom繁花提供
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4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅幕斯延續第一代最熱銷的9種顏...
4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅幕斯延續第一代最熱銷的9種顏色，改採霜狀質地。圖／Blossom繁花提供
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全新美妝選物店「Blossom繁花」引進泰國傳統哲學香氛品牌MAYA。圖／Blo...
全新美妝選物店「Blossom繁花」引進泰國傳統哲學香氛品牌MAYA。圖／Blossom繁花提供
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