暗夜潮鞋之王降臨！楊冪、水原希子搶先穿搭超吸睛

2019-04-11 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



運動時尚穿搭成為顯學，讓機能與潮流的界線越來越模糊，品牌在發表年度新單品時，紛紛力邀時尚idol助陣，透過其個人號召力，讓粉絲們也有機會「追一波」偶像身上的話題行頭！

adidas Originals日前正式發表號稱「暗夜潮鞋之王」的NITE JOGGER，這款以防撕裂輕量尼龍材質為基底設計，將不同材質拼接，強化上腳的舒適度和耐磨度，標誌性三條線在黑夜中閃爍，搭配鞋側和後跟的反光細節，與鞋身線條靈動相接。全新推出的女生尺碼，則以粉嫩棉花糖色系為主色調，推出女生大愛的藕粉色和薄荷綠，搭配搶眼珊瑚橘的設計細節。

而這款上半年最具話題的鞋款，不僅邀來亞洲時尚達人王嘉爾、楊冪、水原希子等示範全新一季潮流穿搭，在台灣的發表會上，新生代新星王淨、潮流才子呂士軒也腳踩NITE JOGGER全新潮履輪番上陣。