暗夜潮鞋之王降臨！楊冪、水原希子搶先穿搭超吸睛
運動時尚穿搭成為顯學，讓機能與潮流的界線越來越模糊，品牌在發表年度新單品時，紛紛力邀時尚idol助陣，透過其個人號召力，讓粉絲們也有機會「追一波」偶像身上的話題行頭！
adidas Originals日前正式發表號稱「暗夜潮鞋之王」的NITE JOGGER，這款以防撕裂輕量尼龍材質為基底設計，將不同材質拼接，強化上腳的舒適度和耐磨度，標誌性三條線在黑夜中閃爍，搭配鞋側和後跟的反光細節，與鞋身線條靈動相接。全新推出的女生尺碼，則以粉嫩棉花糖色系為主色調，推出女生大愛的藕粉色和薄荷綠，搭配搶眼珊瑚橘的設計細節。
而這款上半年最具話題的鞋款，不僅邀來亞洲時尚達人王嘉爾、楊冪、水原希子等示範全新一季潮流穿搭，在台灣的發表會上，新生代新星王淨、潮流才子呂士軒也腳踩NITE JOGGER全新潮履輪番上陣。
而PUMA 自去年首度推出擁有網球復刻外型的「PUMA Cali」，皮革網眼搭配女孩最愛加高厚底，瞬間榮登運動時尚新寵，日前新品再加入西岸酷玩風格潮流元素，推出全新沁夏焦糖新色 PUMA Cali Exotic，異材質拼接鞋面搭配焦糖厚底設計，同時找來新女力大使─性感甜心孝琳演繹，孝琳以加州風小麥肌配上自然不造作的陽光笑容，腳踩初夏 PUMA Cali 焦糖新色美鞋，完美打造夏日女神新時尚。
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