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日職／王柏融第4打席深遠二壘安 再現單場雙安

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34聯合報 記者江佩君╱即時報導

今年蟬聯台北米其林一星的「教父牛排」為感謝顧客，特別推出回饋活動，4/11至4/30只要到新光三越台北信義新天地A4的Top Cap Steakhouse，店內點用「美國頂級老饕牛排」，即可享有免1成服務費，兩人同行還可以免費獲得酒莊獨家釀製酒品。

此外，新光三越也有多家餐廳名列「2019台北米其林指南」，包括連續兩年摘下台北米其林一星主廚林明健旗下的原木燒烤餐廳「WILDWOOD」（台北信義新天地A9）首度獲台北米其林餐盤推薦；號稱火鍋界LV的「橘色涮涮屋」（台北信義新天地A9）首度獲台北米其林餐盤推薦，以及連續兩年獲得台北米其林餐盤推薦的「老乾杯」（台北信義新天地A9、台南新天地）。

今年再度摘下2019台北米其林一星的「教父牛排」，牛排教父鄧有葵旗下品牌Top Cap Steakhouse、Muchoyaki皆分別獨家進駐新光三越台北信義新天地A4和台北信義新天地A9。今年再度獲得「2019台北米其林餐盤」推薦的「欣葉台菜」和連續兩年獲得台北米其林指南「必比登推介」的「鼎泰豐」與「清真中國牛肉麵食館」也皆有進駐新光三越。

除了多家「台北米其林」推薦餐廳之外，新光三越也有多家亞洲城市米其林星級餐廳，包括曾連續6年獲「香港米其林指南」二星的高級粵菜餐廳「名人坊」（台中中港店、台南新天地）。曾獲「香港米其林指南」二星

的老上海風味江浙菜「夜上海」（台北信義新天地A4），以及連續三年獲「東京米其林－拉麵推薦」的「Due Italian」（台北信義新天地A4）等亞洲指標特色美食。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年再度摘下2019台北米其林一星的「教父牛排」，牛排教父鄧有葵旗下品牌Top ...
今年再度摘下2019台北米其林一星的「教父牛排」，牛排教父鄧有葵旗下品牌Top Cap Steakhouse位於新光三越台北信義新天地A4。圖／新光三越提供
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4/11至4/30到新光三越台北信義新天地A4的Top Cap Steakhou...
4/11至4/30到新光三越台北信義新天地A4的Top Cap Steakhouse，店內點用「美國頂級老饕牛排」，即可享有免1成服務費。圖／新光三越提供
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「橘色涮涮屋」首度獲台北米其林餐盤推薦。圖／新光三越提供
「橘色涮涮屋」首度獲台北米其林餐盤推薦。圖／新光三越提供
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連續兩年摘下台北米其林一星主廚林明健，旗下的原木燒烤餐廳「WILDWOOD」（台...
連續兩年摘下台北米其林一星主廚林明健，旗下的原木燒烤餐廳「WILDWOOD」（台北信義新天地A9）首度獲台北米其林餐盤推薦。圖／新光三越提供
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米其林上海香港

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