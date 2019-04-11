全國電子「全館破盤價」4/12登場！指定家電最高現省1.5萬

2019-04-11 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全國電子破盤活動4月12日至4月16日於全台門市同步開跑，全館3C家電祭出破盤價回饋，多樣限時限量破盤價商品降價幅度最高超過1萬元，指定款節能空調及冰箱也有4,000～7,000元不等的降幅，還能申請政府節能補助最高3,000元；憑舊電腦換購指定款新電腦最高可現折1萬元，指定機種另送市價近千元的RAZER電競滑鼠；全館消費滿2萬元以上還能享有加1元多1件精選商品的超級優惠。

全國電子推出近百款限時限量3C家電破盤價，指定家電9折優惠，SAMSUNG 65型智慧UHD液晶電視市價44,900元、特價29,900元，約67折，限量200台，限陳列品，買就送MONCROSS橘鈦大團圓不沾鍋組；LG TWINWash雙能洗洗衣機上置18KG滾筒洗衣機、下搭2.5KG迷你洗衣機，市價56,800元、特價49,800元，限量300台；dyson v8 Carbon Fibre無線手持吸塵器市價27,900元、特價16,888元，約61折，買就送愛佳寶碳鋼不沾鍋，限量500台。

時值空調早販期，全國電子祭出指定空調降價2,000～4,000元、限定機種享免基本運費及免費標準安裝，以及dyson吸塵器、dyson三合一涼暖空氣清淨機、SHARP除菌離子清淨機加購優惠，免費加入全國電子會員還能享冷氣總統級精緻服務、冷氣7年免費延長保固，購買12大品牌指定機種另有原廠贈品，預估將帶動空調銷售成長至少兩成。

此外，於全國電子全館消費不限金額另有6期免息分期，刷指定銀行信用卡並分期可享最高4,250元的回饋；購物單筆滿2萬元以上還能享有消費滿額加1元多1件精選商品，最高滿額門檻可以以1元加購市價17,600元的dyson Airwrap Complete全配組、市價26,900元的dyson pure hot＋cool三合一涼暖空氣清淨機或市價46,900元的Saeco全自動義式陶瓷研磨咖啡機。