65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4/12開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



適逢各地方政府節能家電補助陸續上路及空調早販倒數兩周，燦坤4月12日至4月15日舉辦限時4天的會員特典，祭出多款節能冰箱、空調、4K大電視等優惠，主打節能補助加碼最高8,000元、指定品牌65型4K大電視直降2萬元，每天還有排隊秒殺商品和限時限量特價商品。歡慶燦坤App 2.0全面升級，於會員特典活動期間綁定App，聯名卡會員加碼送70元App現金券，台新聯名卡筆筆回饋，最高回饋4,500還元金。

燦坤會員特典主打Panasonic 65型六原色4K智慧聯網顯示器（含電視視訊盒）TH－65FX600W，市價49,900元、App綁卡限定價29,900元，並最高可獲得價值3,355元的滿額禮及回饋。

全力拚行動支付的燦坤， 繼三大行動支付之後，又宣布LINE Pay加入行列，會員特典期間祭出消費滿額最高享4%點數回饋，例如SONY 55型4K智慧連網電視KD－55X7000F App綁卡限定價29,900元，LINE Pay基本回饋可得366點，綁定中信LINE Pay卡再享299點，加碼再送市價2,990元的OVO 4K四核心影音智慧電視盒R5 。

燦坤發言人林彩莉表示，受惠於各地方政府節能補助陸續上路，冰箱與空調銷售皆成長2成，會員特典節能補助加碼最高8,000元，加上空調早販優惠最後倒數，將會推升後續空調銷售力道；冰箱以具備一級能源效率、400～600公升大容量五門以上機種為主流，占比已達半數。燦坤會員特典祭出多款空調促銷，符合一級能源效率、適用3～5坪的空調2萬元有找，TECO一對一變頻單冷空調MS28IE－CH／MA28IC－CH市價23,490元、App綁卡限定價18,900元；冰箱、洗衣機單張發票消費滿39,900元送市價3,680元的美國Sunbeam電熱披肩XL加大款。

看好消費者對手機續航力及超寬螢幕的需求，燦坤會員特典主打ASUS ZenFone Max Pro 4G 128GB，市價8,990元、App綁卡限定價7,490元，限量500台；iPhone XR 128GB市價28,900元、App綁卡限定價26,999元，加價199元可購買市價990元的OWEIDA MFI名片型2,500mAh行動電源，限量500台。