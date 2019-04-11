周湯豪橘西裝帥配AP黑金表 人生最大挑戰竟是臉上的那2公斤

2019-04-11 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



「AP就是經典！」周湯豪今日出席愛彼表（Audemars Piguet，簡稱AP）CODE 11.59全新系列發表活動，以一身招牌的「湯豪橘」西裝搭配CODE 11.59系列自動上鍊計時碼表，展現時尚潮流感。為CODE 11.59拍攝形象短片的超人氣的時尚潮模李函KIWI也特別現身展演最新表款。

CODE 11.59以明天到來的前一刻為名，象徵品牌一直走在時段尖端；CODE則分別代表Challenge、Own、Dare、Evolve等核心價值。周湯豪對於手上這款黑金配色讚不絕口，而他也特別欣賞CODE 11.59整體的概念和想法，認為11.59這個時刻有邁向未來的感覺；而每天11:59的這一刻，身為夜貓族的他說如果沒有工作，他會看Nextflix或刷IG：「比較是一個人放鬆的時間。」若要挑一款最適合媽媽比莉的腕表？他看上結構感強的鏤空陀飛輪腕表，因為比莉就是「很帥！」

這款腕表4種核心價值中，他對於Challenge最有共鳴，因為這也是他入行以來最常在面對的，像他最近遇到最大的挑戰「就是瘦不下來！不胖所以難瘦，」周湯豪透露自己現在已經70公斤，雖然不吃零食但熱愛甜點，「就是有那麼2、3公斤怎麼樣都減不了，而且都在臉上。」各種中西甜食都他都來者不拒，還希望有朝一日自己也能開甜點店，「但我可能要先去學個藍帶！」因為他認為要投資自己也要懂一點才不會被騙。