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爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29聯合報 記者柯意如╱即時報導

如果不是IG小夥伴熱情分享，怎麼可能找得到這麼隱密的甜甜圈專賣店呢？外觀看起來根本就是普通民宅啊，IG上卻有滿滿的打卡。雖然店面位置如此低調，餡料滿滿的爆漿甜甜圈卻總是秒殺熱賣，店家裝潢走設計師文青風，吸引文藝美少女們來充滿優雅氣息的府城邊拍邊玩，喝個下午茶拍不停！

抹茶口味爆漿誘人。Perfe'dough／提供
抹茶口味爆漿誘人。Perfe'dough／提供
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外觀低調根本是民宅，不容易找到。Perfe'dough／提供
外觀低調根本是民宅，不容易找到。Perfe'dough／提供
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這家「Perfe'dough」，位於台南南區的巷弄內，只要一開始營業就迅速客滿，要購買甜甜圈的顧客大排長龍、立馬完售。到現場排隊的網友形容，開門前半小時整條巷子就已經站滿了人，想要一嘗美味並不容易啊。

話不多說小編就先上豐盛的甜甜圈照片。該店甜甜圈迅速擄獲吃貨的心，可看到IG佈滿好評推薦：「內餡超級飽滿」、「卡士達香甜」、「咬下去直接爆啊」、「覆盆莓乳酪鹹香迷人」、「抹茶香濃而不甜」、「法芙娜巧克力整個滿出來」。目前「Perfe'dough」熱門口味有：香草卡士達、小山圓抹茶、覆盆莓乳酪、法芙娜巧克力等。也有季節限定的：草莓卡朋、巧克力草莓等口味，不定期推出。

甜甜圈出爐後以秒殺速度賣光。Perfe'dough／提供
甜甜圈出爐後以秒殺速度賣光。Perfe'dough／提供
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網友強力推薦內用。Perfe'dough／提供
網友強力推薦內用。Perfe'dough／提供
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想要內用的客人很多，店內座位很少一下就滿。Perfe'dough／提供
想要內用的客人很多，店內座位很少一下就滿。Perfe'dough／提供
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抹茶口味爆漿誘人。Perfe'dough／提供
抹茶口味爆漿誘人。Perfe'dough／提供
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甜甜圈出爐後以秒殺速度賣光。Perfe'dough／提供
甜甜圈出爐後以秒殺速度賣光。Perfe'dough／提供
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不只點心誘人，很多人一進入「Perfe'dough」就被充滿設計感的擺設吸引，店家受訪時跟小編分享，包括裝潢小細節都考慮許久，採用幾乎是尋寶的方式找來的傢俱老件，用心佈置。支持台灣設計師作品，連微小的細節也特別聘請台灣設計師特別訂作，可以充分感受到細心佈置，老件家具搭上好吃的甜甜圈，看完真的直接想衝台南啊。

內部擺設精緻，採用傢俱是尋來的老件。Perfe'dough／提供
內部擺設精緻，採用傢俱是尋來的老件。Perfe'dough／提供
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文青風的裝潢相當好拍。Perfe'dough／提供
文青風的裝潢相當好拍。Perfe'dough／提供
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裝潢細節看得出店家精心整理。Perfe'dough／提供
裝潢細節看得出店家精心整理。Perfe'dough／提供
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店家講究內部裝潢細節，精心請台灣設計師設計。Perfe'dough／提供
店家講究內部裝潢細節，精心請台灣設計師設計。Perfe'dough／提供
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要特別注意的是，要前往「Perfe'dough」需留意甜甜圈限購資訊和營業時間（試營運期間只開五六日一），甜甜圈出爐後也常常一下子就秒殺賣光，當天手作的量賣完為止。非吃不可的吃貨們，可能要先了解一下相關資訊，以免撲空！如果時間上允許，IG網友真心力推要內用，坐下來感受一下店面氣氛，但因為位子不多，粉絲都是提早到場排隊，詳細資訊可洽店家IG查詢。

文青風的裝潢相當好拍。Perfe'dough／提供
文青風的裝潢相當好拍。Perfe'dough／提供
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文青風的裝潢相當好拍。Perfe'dough／提供
文青風的裝潢相當好拍。Perfe'dough／提供
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甜甜圈出爐後以秒殺速度賣光。Perfe'dough／提供
甜甜圈出爐後以秒殺速度賣光。Perfe'dough／提供
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