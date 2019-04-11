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華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10聯合報 記者江佩君╱即時報導

全台唯一擁有一線精品Outlet的GLORIA OUTLETS華泰名品城，三期全區即將於5月8日正式開幕，進駐品牌將達285個，包含62家獨家品牌首度進駐，獨家品牌超過半數是精品，包括在台灣從沒開過Outlet的Burberry、 Bottega Veneta都將在三期開幕。華泰名品城以全台唯一擁有最齊全的國際精品陣容、平均2折起的折扣，加上鄰近高鐵機捷雙鐵共構優勢，從台北到桃園只要20分鐘的時間，成為市區百貨商場強勁的對手。

華泰大飯店集團副董事長兼執行長陳炯福表示，「要把自己定義為『真正的Outlet』，不是只有2、3線品牌，而是1、2、3線品牌都齊備。」精品占華泰名品城總業績的6成，全區開幕後，又有全台獨家的Burbery、 Bottega Veneta的Outlet線加入，加上原本就有的Gucci，以及Loewe、Valentino、Salvatore Ferragamo、TOD’ S、KENZO等獨家精品，精品強度又將遠遠拉開與競爭對手的距離。

陳炯福也觀察到，Outlet很大業績來源來自於衝動型購物，像是不少男性消費者來到這，看到精品如此優惠的價格，也會忍不住入手，很多男性都是到華泰名品城買西裝上班的。

不只有精品，三期也加入更多家居、家電與餐飲品牌，包括Wedgwood、Frette、Crate and Barrel、Panasonic與「小CK」CHARLES & KEITH，餐飲除了新增food court外，還有合點壽司、明月館、勝博殿、秋風軒、Whittard英國茶、伯朗咖啡等6家餐飲品牌。另外，日本八景島水族館、新光影城以及HOTEL COZZI和逸飯店預計於2020開幕見客。透過國際精品、戶外休閒、家居、餐飲品牌陣容，加上娛樂休閒設施，打造全方位購物商城。

華泰大飯店集團副董兼執行長陳炯福(右)與GLORIA OUTLETS華泰名品城總...
華泰大飯店集團副董兼執行長陳炯福(右)與GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡(左)，要在三年內拚業績百億營收。圖／GLORIA OUTLETS提供
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GLORIA OUTLETS華泰名品城三期、全區即將於5月8日開幕。圖／GLOR...
GLORIA OUTLETS華泰名品城三期、全區即將於5月8日開幕。圖／GLORIA OUTLETS提供
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GLORIA OUTLETS華泰名品城三期、全區即將於5月8日開幕。圖／摘自GL...
GLORIA OUTLETS華泰名品城三期、全區即將於5月8日開幕。圖／摘自GLORIA OUTLETS粉絲團
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GLORIA OUTLETS華泰名品城是全台唯一擁有最齊全國際精品品牌的Outl...
GLORIA OUTLETS華泰名品城是全台唯一擁有最齊全國際精品品牌的Outlet，全區開幕進駐品牌將達285個，獨家品牌達62家。圖／摘自GLORIA OUTLETS粉絲團
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