華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



全台唯一擁有一線精品Outlet的GLORIA OUTLETS華泰名品城，三期全區即將於5月8日正式開幕，進駐品牌將達285個，包含62家獨家品牌首度進駐，獨家品牌超過半數是精品，包括在台灣從沒開過Outlet的Burberry、 Bottega Veneta都將在三期開幕。華泰名品城以全台唯一擁有最齊全的國際精品陣容、平均2折起的折扣，加上鄰近高鐵、機捷雙鐵共構優勢，從台北到桃園只要20分鐘的時間，成為市區百貨商場強勁的對手。

華泰大飯店集團副董事長兼執行長陳炯福表示，「要把自己定義為『真正的Outlet』，不是只有2、3線品牌，而是1、2、3線品牌都齊備。」精品占華泰名品城總業績的6成，全區開幕後，又有全台獨家的Burbery、 Bottega Veneta的Outlet線加入，加上原本就有的Gucci，以及Loewe、Valentino、Salvatore Ferragamo、TOD’ S、KENZO等獨家精品，精品強度又將遠遠拉開與競爭對手的距離。

陳炯福也觀察到，Outlet很大業績來源來自於衝動型購物，像是不少男性消費者來到這，看到精品如此優惠的價格，也會忍不住入手，很多男性都是到華泰名品城買西裝上班的。