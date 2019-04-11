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李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

經典影集《慾望城市》中女主角凱莉最愛的高跟鞋Manolo Blahnik在台發表春夏系列，請到與高跟鞋很有淵源的名媛李晶晶出席站台。穿搭向來偏名媛、公主系的她換上蛇紋風衣，看似保守的造型裡面只搭了一件運動風小可愛和短褲，腰線和肚臍環若隱若現，展現健美又性感的一面。

以前曾經在紐約擔任知名鞋款品牌設計總監的李晶晶，認為鞋子是完整整體造型的決定重點，很推崇Manolo Blahnik的經典設計，更自曝以前在紐約自食其力的時候曾存了六個月的前只為了買到一雙跟《慾望城市》凱莉同款的Manolo Blahnik瑪麗珍高跟鞋。而她到現在還是保留當時所養成的「穿高跟鞋上班」的習慣，「那時候我從穿搭比較休閒的加州到紐約工作，受到公司老闆的觀念影響，她覺得穿上高跟鞋會讓女人更強悍、有power和態度，連走路都會不一樣。」不過她表示自己上班不會選穿太高的鞋跟，大多以低跟的「cat heel」為主。

她的8歲女兒也跟媽媽一樣對鞋子情有獨鍾，不只會偷穿她的鞋子，也擁有自己的高跟鞋，「以前買公主裝給她都會有一整套的那種可以在家裡穿的高跟鞋，上個暑假我們去美國終於幫她買了一雙可穿出去的高跟鞋，讓她在鋼琴演奏會這類的場合穿。」不過小孩子腳長很快，短短幾個月已經快要穿不下了，「她很寶貝那雙鞋，最近一直拜託我給她多點機會穿。」

今年春夏Mr. Blahnik從20世紀最具影響力的雕塑家Constantin Brâncuși作品找尋靈感，首次發表「CUSI」鞋跟，上下使用兩個不同模具組合出的鞋跟，充滿濃厚建築設計感，這種特殊鞋跟也讓李晶晶非常欣賞。而Mr. Blahnik依然不吝於在新品中注入他對植物的喜愛，他將從小生長地拉帕爾瑪島上常見的多肉植物「龍舌蘭」鋸齒狀的線條搭配飽和鮮豔的色調，打造出多款涼鞋。其他像是俄羅斯畫家與服裝設計師Léon Bakst的作品、拿破崙時期的畫像與素描、拜占庭文化、20世紀服裝的概念風格等等，也都完美融入本季新品。

Mr. Blahnik將從小生長地拉帕爾瑪島上常見的多肉植物「龍舌蘭」鋸齒狀的線...
Mr. Blahnik將從小生長地拉帕爾瑪島上常見的多肉植物「龍舌蘭」鋸齒狀的線條搭配飽和鮮豔的色調，打造出多款涼鞋。AGAVRIAFLAT平底涼鞋，32,800元。圖／Manolo Blahnik提供
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春夏首次發表的「CUSI」鞋跟，CASARES高跟鞋，42,800元。圖／Manolo Blahnik提供
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李晶晶穿上蛇紋風衣，看似保守的造型裡面只搭了一件運動風小可愛和短褲，腰線和肚臍環...
李晶晶穿上蛇紋風衣，看似保守的造型裡面只搭了一件運動風小可愛和短褲，腰線和肚臍環若隱若現，展現健美又性感的一面。圖／Manolo Blahnik提供
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EPAFRODITO麂皮穆勒高跟鞋，34,800元。圖／Manolo Blahn...
EPAFRODITO麂皮穆勒高跟鞋，34,800元。圖／Manolo Blahnik提供
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李晶晶穿上蛇紋風衣，看似保守的造型裡面只搭了一件運動風小可愛和短褲，腰線和肚臍環...
李晶晶穿上蛇紋風衣，看似保守的造型裡面只搭了一件運動風小可愛和短褲，腰線和肚臍環若隱若現，展現健美又性感的一面。圖／Manolo Blahnik提供
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經典HANGISI系列高跟鞋，42,800元。圖／Manolo Blahnik提供
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DRAUGALA蝴蝶結低跟鞋，34,800元。圖／Manolo Blahnik提供
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春夏首次發表的「CUSI」鞋跟，CCIOLO圓點低跟鞋，34,800元。圖／Manolo Blahnik提供
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以前曾經在紐約擔任知名鞋款品牌設計總監的李晶晶，認為鞋子是完整整體造型的決定重點...
以前曾經在紐約擔任知名鞋款品牌設計總監的李晶晶，認為鞋子是完整整體造型的決定重點。圖／Manolo Blahnik提供
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